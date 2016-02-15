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Μη διαθέσιμο πλέον
G Line
144Hz
68,6 εκ. (27")
Η πρωτοποριακή νέα τεχνολογία οθόνης NVIDIA G-SYNC™ προσφέρει την πιο γρήγορη και ομαλή εμπειρία παιχνιδιού. Η επαναστατική απόδοση της τεχνολογίας G-SYNC™ επιτυγχάνεται χάρη στο συγχρονισμό των ρυθμών ανανέωσης της οθόνης με τη μονάδα GPU σε υπολογιστή με GeForce GTX, εξαλείφοντας τα "κοψίματα" και ελαχιστοποιώντας το τρεμόπαιγμα και την καθυστέρηση εισόδου της οθόνης. Το αποτέλεσμα; Οι σκηνές εμφανίζονται αμέσως, τα αντικείμενα είναι πιο ευκρινή και το παιχνίδι είναι εξαιρετικά ομαλό, προσφέροντας εκπληκτική οπτική εμπειρία και πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Ζείτε πολλές έντονες στιγμές με ανταγωνιστικά παιχνίδια; Τότε αυτό που ζητάτε είναι μια οθόνη με εξαιρετικά ομαλές εικόνες, χωρίς καθυστερήσεις. Αυτή η οθόνη της Philips ανασχεδιάζει την οθόνη έως και 144 φορές/δευτερόλεπτο, δηλαδή 2,4 φορές πιο γρήγορα από μια τυπική οθόνη. Με χαμηλότερο ρυθμό καρέ, το πιο πιθανό είναι να βλέπετε τους εχθρούς σας να ξεπηδούν από το ένα σημείο της οθόνης στο άλλο, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεστε να στοχεύετε. Με ρυθμό καρέ 144Hz, μπορείτε να βλέπετε ακόμη και τις πιο σημαντικές εικόνες αλλά και τους εχθρούς σας να κινούνται με απίστευτα ομαλή κίνηση, ώστε η στόχευση να είναι πλέον παιχνιδάκι. Με εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση εισόδου και χωρίς "κοψίματα" οθόνης, αυτή η οθόνη Philips είναι σίγουρα ο ιδανικός σύντροφος στο παιχνίδι.
Η SmartResponse είναι μια αποκλειστική τεχνολογία της Philips που προσαρμόζει αυτόματα τους χρόνους απόκρισης στις απαιτήσεις της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή. Για παράδειγμα, τα παιχνίδια και οι ταινίες απαιτούν πιο γρήγορους χρόνους απόκρισης, προκειμένου να απολαμβάνετε εικόνες χωρίς παραμόρφωση, καθυστερήσεις και διπλά είδωλα.
4.8
από 5
5
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Lordzytech
15/02/2016
United Kingdom
Wow! Value for money and great visual experience
I am partially sighted and even I can see the difference in the Colour depth and clarity of this monitor. I would seriously recommend this monitor to anyone plays games or watches films on their computers. Being partially sighted the MHz speed is a big thing when playing games. TV's? don't use them for playing games quality is non existent.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™
markyb
04/02/2016
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
value for money
Obviously this is not the most expensive monitor, but the performance for gaming has not let me down, colours sharp and because of refresh rate the picture quality has been what i expected. Overall thumbs up.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™
leoblab
03/11/2015
Italia
Ottimo monitor
Il monitor in questione è un TN dalle eccezionali caratteristiche tecniche. Pur non avendo i colori di un IPS è senza dubbio uno schermo con ottima taratura e buoni angoli di visione. E' concepito per il gaming: G-Sync, 144Hz e supporto del 3D Vision 2. E' un full hd da 27 pollici: potrebbe sembrare un po' bassa la risoluzione per uno schermo di queste dimensioni, ma in realtà è perfetta e non affatica minimamente la vista. Ottima la qualità dei materiali con cui è costruito: la base è solidissima e le plastiche non sono per nulla economiche. In aggiunta ha 4 uscite USB 3.0 estremamente comode, collocate sul retro. Da acquistare a occhi chiusi se si è patiti di film e videogiochi (anche 3D).
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD con NVIDIA G-SYNC™
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD con NVIDIA G-SYNC™
Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή είναι Windows 7 ή μεταγενέστερη έκδοση, η κάρτα γραφικών είναι NVidia GeForce GTX650 Ti Boost CPU ή μεταγενέστερη έκδοση και ότι έχει ενημερωθεί με το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης.
Οι λειτουργίες G-Sync, ULMB και 3D Vision υφίστανται ανεξάρτητα την ίδια στιγμή. Αν είναι ενεργοποιημένη μία από τις λειτουργίες, οι άλλες δύο πρέπει να είναι απενεργοποιημένες.
Η λειτουργία ULMB είναι ενεργοποιημένη μόνο στα 85 Hz, 100 Hz και 120 Hz. Η λειτουργία 3D Vision είναι ενεργοποιημένη μόνο στα 100 Hz και 120 Hz.
Για τη δυνατότητα G-SYNC™ απαιτείται κάρτα γραφικών NVIDIA και υποδοχή DisplayPort. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.geforce.com/g-sync.
Για ερωτήσεις που αφορούν την απόδοση 144Hz, συμβουλευτείτε απευθείας τον προμηθευτή της κάρτας σας.
Copyright 2014 NVIDIA Corporation. Τα NVIDIA, NVIDIA G-SYNC και 3D Vision αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και εμπορικά σήματα κατατεθέντα της NVIDIA Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
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