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Μη διαθέσιμο πλέον
24PHS4354/12
Τηλεόραση LED
Στην περίπτωση αυτής της τηλεόρασης LED που έχει σχεδιαστεί για μικρούς χώρους, το μέγεθος δεν παίζει κανένα ρόλο. Η τεχνολογία Pixel Plus HD διατηρεί την εικόνα απόλυτα ευκρινή, ενώ ο ήχος είναι πεντακάθαρος. Δείτε τις αγαπημένες σας σειρές ενώ μαγειρεύετε και παρακολουθήστε ταινίες κάνοντας διάδρομο!
60 εκ. (24")
Δείκτης απόδοσης εικόνας 200
Τηλεόραση LED
Pixel Plus HD
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3.9
από 5
9
Κριτικές
Brigante-71
25/09/2020
Italia
Bello Unica pecca non si collega al Wii-Fi
Il modello e belle poi bianco ancore di più. La pecca e il non collegarsi a intrrnet
Πλεονεκτήματα
Bello piccolo si posiziona bene in qualsiasi posto.
Μειονεκτήματα
Non si collega ad internet
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4300 series 24PHS4354 TV LED
Ημερομηνία χρήσης 2020-08-25
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4300 series 24PHS4354 TV LED
Ημερομηνία χρήσης 2020-08-25
JLI63
05/09/2020
España
La tele es perfecta para la habitación
Compre esta tele Philips de 24” para el dormitorio y tiene una buena calidad de imagen y sonido. Mejor de lo que esperaba. Dispone de todas las funciones necesarias. Sobre todo me gusta el color blanco de la misma, sale fuera del clásico negro de la mayoría de televisores. No me gusta que no contenga manual en la caja. Aunque te lo puedes descargar en PDF.
Πλεονεκτήματα
Tamaño, color, calidad de imagen y sonido.
Μειονεκτήματα
Que no contenga manual
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4300 series 24PHS4354 Televisor LED
Ημερομηνία χρήσης 2020-08-05
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4300 series 24PHS4354 Televisor LED
Ημερομηνία χρήσης 2020-08-05
ESFL
07/04/2020
España
Diseño y calidad
Lo compré para la cocina ya que tenía un diseño, y un color, diferente al resto ya que no parece el típico monitor de ordenador y la calidad de imagen es muy buena.
Πλεονεκτήματα
Diseño, calidad, facilidad de uso.
Μειονεκτήματα
Quizás demasiado inclinado, pero también se puede colgar.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4300 series 24PHS4354 Televisor LED
Ημερομηνία χρήσης 2019-10-07
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4300 series 24PHS4354 Televisor LED
Ημερομηνία χρήσης 2019-10-07
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.