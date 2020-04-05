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Μη διαθέσιμο πλέον
Τηλεόραση LED
Στην περίπτωση αυτής της τηλεόρασης LED που έχει σχεδιαστεί για μικρούς χώρους, το μέγεθος δεν παίζει κανένα ρόλο. Η τεχνολογία Pixel Plus HD διατηρεί την εικόνα απόλυτα ευκρινή, ενώ ο ήχος είναι πεντακάθαρος. Δείτε τις αγαπημένες σας σειρές ενώ μαγειρεύετε και παρακολουθήστε ταινίες κάνοντας διάδρομο!
60 εκ. (24")
Δείκτης απόδοσης εικόνας 200
Τηλεόραση LED
Pixel Plus HD
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4.1
από 5
20
Κριτικές
95%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Arminn
05/04/2020
Italia
Ottimo
Ciao,sono soddisfatto molto ,il prodotto comodo e semplice da usare,consiglio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4300 series 24PHS4304 TV LED
Ημερομηνία χρήσης 2019-03-05
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4300 series 24PHS4304 TV LED
Ημερομηνία χρήσης 2019-03-05
Harryanny
31/07/2020
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Product voldoet prima
TV voldoet volledig aan onze verwachtingen. Goed duidelijk beeld, eenvoudig te bedienen.
Πλεονεκτήματα
Zie omschrijving
Μειονεκτήματα
Geen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4300 series 24PHS4304 LED-TV
Ημερομηνία χρήσης 2020-03-31
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4300 series 24PHS4304 LED-TV
Ημερομηνία χρήσης 2020-03-31
Troll 85
01/01/2020
Deutschland
Einfach in der Ersteinrichtung zu bedienen
Das Gerät ist einfach in der Handhabung, Senderliste war ruck zuck eingestellt, hat richtig Spaß gemacht, das Bild ist gestochen scharf, toll für Naturaufnahmen
Πλεονεκτήματα
einfache Handhabung, tolles Bild, genügend Anschlüsse vorhanden
Μειονεκτήματα
kein Netzschalter
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4300 series 24PHS4304 LED TV
Ημερομηνία χρήσης 2019-12-01
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4300 series 24PHS4304 LED TV
Ημερομηνία χρήσης 2019-12-01
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.