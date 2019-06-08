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Μη διαθέσιμο πλέον

5300 seriesΕξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD

24PFT5303/12

3.9

| (40) Κριτικές | 81% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση Full HD LED

Η 5300 της Philips φέρνει ποιότητα εικόνας στη μικρή οθόνη. Χάρη στα εύχρηστα χειριστήρια και το μικρό της μέγεθος, είναι η τέλεια συντροφιά για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο ή το δωμάτιο μελέτης.

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Το 99,91% των ανθρώπων που δοκιμάζουν μια Ambilight TV δεν θέλουν ποτέ να την επιστρέψουν. 1

με Pixel Plus HD

Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση Full HD LED

  • 60 εκ. (24")

  • Δείκτης απόδοσης εικόνας 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Μια μικρή, φορητή τηλεόραση, σχεδιασμένη για να πηγαίνει παντού

Κομψή, μικρή, ελαφριά και φορητή. Η τηλεόρασή σας με τη μικρή οθόνη σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε τα αγαπημένα σας προγράμματα όπου κι αν βρίσκεστε, στην κουζίνα ή στο κάμπινγκ με την οικογένειά σας. Χάρη σε αυτή την φορητή τηλεόραση, μπορείτε να ενημερώνεστε με τα τελευταία νέα καθώς και να μαθαίνετε τα πρόσφατα αποτελέσματα στα αγαπημένα σας αθλήματα. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βρίσκεται όπου και η ψυχαγωγία!

Το Pixel Plus HD προσφέρει πανέμορφες εικόνες που θα λατρέψετε

Το σύστημα Philips Pixel Plus HD βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας για να σας προσφέρει καθαρές εικόνες με εκπληκτική αντίθεση. Έτσι, είτε πρόκειται για ροή περιεχομένου από το Internet είτε για δίσκο, θα απολαμβάνετε ευκρινέστερη εικόνα με πιο φωτεινά λευκά και πιο έντονα μαύρα.

USB για αναπαραγωγή πολυμέσων

USB για αναπαραγωγή πολυμέσων

Μοιραστείτε τη διασκέδαση. Συνδέστε το USB memory stick, την ψηφιακή κάμερα, το MP3 ή άλλη συσκευή πολυμέσων στη θύρα USB της τηλεόρασής σας για να απολαύσετε φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.9

από 5

40

Κριτικές

81%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2

08/06/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great little TV

Good all round TV. Ideal for Kitchen or Bedroom. Can be wall mounted.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5300 series 22PFT5303 Full HD Ultra-Slim LED TV

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5300 series 22PFT5303 Full HD Ultra-Slim LED TV

08/06/2019

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Great little TV

Good all round TV. Ideal for Kitchen or Bedroom. Can be wall mounted.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5300 series 22PFT5303 Full HD Ultra-Slim LED TV

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5300 series 22PFT5303 Full HD Ultra-Slim LED TV

02/01/2019

United Kingdom

United Kingdom

good purchase price

purchased this TV for a small bedroom. perfect. picture quality excellent.Easy to tune and retune as necessary. one slight criticism is that the TV tilts back slightly , which can affect the picture quality depending how far away you sit. however it is only a small point. very good quality for the purchase price.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5300 series 22PFT5303 Full HD Ultra-Slim LED TV

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5300 series 22PFT5303 Full HD Ultra-Slim LED TV

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση. 

  1. Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

  2. Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

  3. Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

  4. (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.

  5. Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.