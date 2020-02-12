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Μη διαθέσιμο πλέον
24PFS5603/12
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση Full HD LED
Χαρείτε το λιτό και μινιμαλιστικό σχέδιο αυτής της λευκής τηλεόρασης Philips 5600. Η λεπτή και στρογγυλεμένη εμφάνισή της ταιριάζει άψογα με την εσωτερική σας διακόσμηση. Με ποιότητα εικόνας Full HD, αυτή η τηλεόραση είναι η ιδανική επιλογή για όποιον αναζητά την απλότητα.
60 εκ. (24")
Δείκτης απόδοσης εικόνας 200
FHD
Pixel Plus HD
Κομψή, μικρή, ελαφριά και φορητή. Η τηλεόρασή σας με τη μικρή οθόνη σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε τα αγαπημένα σας προγράμματα όπου κι αν βρίσκεστε, στην κουζίνα ή στο κάμπινγκ με την οικογένειά σας. Χάρη σε αυτή την φορητή τηλεόραση, μπορείτε να ενημερώνεστε με τα τελευταία νέα καθώς και να μαθαίνετε τα πρόσφατα αποτελέσματα στα αγαπημένα σας αθλήματα. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βρίσκεται όπου και η ψυχαγωγία!
Μοιραστείτε τη διασκέδαση. Συνδέστε το USB memory stick, την ψηφιακή κάμερα, το MP3 ή άλλη συσκευή πολυμέσων στη θύρα USB της τηλεόρασής σας για να απολαύσετε φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη.
Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές τηλεοράσεις HDTV προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Τώρα μπορείτε να έχετε μοναδική λεπτομέρεια σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ρεαλιστικά χρώματα, για μια πραγματικά ρεαλιστική εικόνα.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
3.7
από 5
106
Κριτικές
Jimmar1965
12/02/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Ότι πρέπει για την κρεβατοκάμαρα !!!
Εξαιρετική για τα λεφτά της. Την έβαλα στην κρεβατοκάμαρα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5600 series 32PFS5603 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD
Ημερομηνία χρήσης 2019-01-12
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5600 series 32PFS5603 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD
Ημερομηνία χρήσης 2019-01-12
sergiosal
20/03/2022
Italia
Υπάλληλος της Philips
Επαληθευμένος αγοραστής
Televisore molto valido
[Employee of philipsglobal] Ottimo televisore, tutto funziona perfettamente. Un buon acquisto
Πλεονεκτήματα
tutto perfetto
Μειονεκτήματα
nessuno
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD
Ημερομηνία χρήσης 2021-02-20
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD
Ημερομηνία χρήσης 2021-02-20
Panfilio
27/01/2022
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Qualità/prezzo
Buon prodotto di gamma, avendone provati altri prima dell'acquisto. Ottima l'assistenza Philips di cui ho avuto bisogno dopo pochi mesi problema risolto definitivamente
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD
Ημερομηνία χρήσης 2021-07-27
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD
Ημερομηνία χρήσης 2021-07-27
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.