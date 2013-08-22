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Μη διαθέσιμο πλέον
242G5DJEB/00
144Hz
24" (61 εκ.)
Ζείτε έντονες στιγμές με ανταγωνιστικά παιχνίδια; Τότε αυτό που ζητάτε είναι μια οθόνη με εξαιρετικά ομαλές εικόνες, χωρίς καθυστερήσεις. Αυτή η οθόνη της Philips ανασχεδιάζει την οθόνη έως και 144 φορές/δευτερόλεπτο, δηλαδή 2,4 φορές πιο γρήγορα από μια τυπική οθόνη. Με χαμηλότερο ρυθμό καρέ, το πιο πιθανό είναι να βλέπετε τους εχθρούς σας να ξεπηδούν από το ένα σημείο της οθόνης στο άλλο, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεστε να στοχεύετε. Με ρυθμό καρέ 144 Hz, μπορείτε να βλέπετε ακόμη και τις πιο σημαντικές εικόνες αλλά και τους εχθρούς σας να κινούνται με απίστευτα ομαλή κίνηση, ώστε η στόχευση να είναι πλέον παιχνιδάκι. Με εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση εισόδου και χωρίς "κοψίματα" οθόνης, αυτή η οθόνη Philips είναι σίγουρα ο ιδανικός σύντροφος στο παιχνίδι.
Το Mobile High Definition Link (MHL) είναι μια διεπαφή ήχου/βίντεο φορητών συσκευών για απευθείας σύνδεση κινητών τηλεφώνων και άλλων φορητών συσκευών με οθόνες υψηλής ευκρίνειας. Ένα προαιρετικό καλώδιο MHL σας επιτρέπει να συνδέετε απλά τη φορητή σας συσκευή, εφόσον υποστηρίζει MHL, με αυτή τη μεγάλη οθόνη MHL της Philips και να βλέπετε τα HD βίντεό σας να ζωντανεύουν μπροστά σας με πλήρως ψηφιακό ήχο. Πλέον, όχι μόνο μπορείτε να απολαμβάνετε παιχνίδια, φωτογραφίες ή άλλες εφαρμογές από τις φορητές σας συσκευές στη μεγάλη οθόνη, αλλά και να φορτίζετε παράλληλα τη φορητή σας συσκευή, ώστε να μην σας εγκαταλείψει ποτέ!
Στη νέα οθόνη της Philips για παιχνίδια, το OSD γρήγορης πρόσβασης έχει μικροσυντονιστεί για παίκτες. Με τη λειτουργία "FPS" (first person shooting) βελτιώνονται τα σκούρα θέματα στα παιχνίδια, ώστε να βλέπετε τα κρυμμένα αντικείμενα στις σκοτεινές περιοχές. Με τη λειτουργία "Racing", εκτελείται προσαρμογή της οθόνης με ταχύτερο χρόνο απόκρισης, πολλά χρώματα και προσαρμογές της εικόνας. Η λειτουργία "RTS" (Λειτουργία στρατηγικής πραγματικού χρόνου) διαθέτει μια ειδική λειτουργία SmartFrame που σάς επιτρέπει την επισήμανση συγκεκριμένων περιοχών και τις προσαρμογές μεγέθους και εικόνας. Με τις λειτουργίες Gamer 1 (Παίκτης 1) και Gamer 2 (Παίκτης 2) μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωπικές σας ρυθμίσεις με βάση τα διαφορετικά παιχνίδια, εξασφαλίζοντας καλύτερη απόδοση.
3.7
από 5
3
Κριτικές
Zirkonis
22/08/2013
Deutschland
Ein Must-Have für jeden Gamer!
Als ich das erste mal das Paket geöffnet habe dachte ich mir das der Aufbau dieses Gerätes mich aufhalten werde, doch nach genauerem hinschauen und probieren war es so simpel wie nie zuvor. Der Monitor wird einfach am Ständer eingeknippst und schon kann es losgehen!. Was mir sofort ins Auge gestochen ist sind die Fantastischen Farben die dieses Gerät ausstrahlt! Perfekte einstellung zum erststart (man kann sein Profil allerdings verändern wenn man nicht zufrieden ist und unter User 1 oder 2 Speichern). Was ich auch sehr gelungen finde sind die Optionen die man per SmartKeypad benutzen kann, zum ersten wäre damit die Menüführung die damit nicht leichter sein kann! und zum zweiten wären da die verschiedenen Optionen wie z.B der FPS Modus für den Monitor, er erhellt das ganze schwarze auf (was bei Battlefield so manchen Vorteil erschaffen hat), bei Rennspielen wird die ms angehoben! einfach toll. Zum Design gibt es zu sagen das es ganz schlicht ist und nicht wirklich was besonderes. Das tolle aber ist das man den Monitor höhenverstellen kann, seitlich bis zu 90 Grad drehen kann, und ein bissel nach vorne und nach hinten neigen kann, so ist für jeden die richtige größe Individuell einstellbar. Fazit: Wenn ihr ein guten Monitor für eure Games wollt (der Phillips 242G ist extra für Gamer) dann solltet ihr ihn sofort holen, ich bin sicher ihr werdet nicht enttäuscht sein über das Produkt.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 242G5DJEB LCD-Monitor mit SmartImage Game
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 242G5DJEB LCD-Monitor mit SmartImage Game
Andreadeluxe
15/09/2013
United Kingdom
Good gaming monitor but....
I tried 3 monitors before writing this review and 3 all have the same problem. and 'impossible to use the smart response with the refresh set to 144Hz. when you try to activate one of the 3 speed of smart response the monitor starts to flicker for me its a firmware bug.... waiting philips to solve the problem with a firmware upgrade
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game
mrj007
29/07/2013
United Kingdom
display port not at 120hz
Display port can not set to 120hz . Nadia GeForce GTX 680 graphics card.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game
Αυτή η οθόνη της Philips προσφέρει ρυθμό ανανέωσης έως και 144Hz μέσω των υποδοχών Dual-link DVI και DisplayPort. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα γραφικών υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης 144Hz και ότι έχει ενημερωθεί με το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης.
Για ερωτήσεις που αφορούν την απόδοση 144Hz, συμβουλευτείτε απευθείας τον προμηθευτή της κάρτας σας.
Απαιτείται συσκευή με πιστοποίηση MHL και προαιρετικό καλώδιο MHL (δεν περιλαμβάνεται). Συμβουλευτείτε τον πάροχο της συσκευής σας MHL για ζητήματα συμβατότητας.
Η λειτουργία αναμονής/απενεργοποίησης για εξοικονόμηση ενέργειας του ErP δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία φόρτισης MHL
Αυτή η οθόνη Philips διαθέτει πιστοποίηση MHL. Ωστόσο, σε περίπτωση που η συσκευή δεν συνδέεται ή δεν λειτουργεί σωστά, ανατρέξτε στις Συχνές ερωτήσεις της συσκευής σας MHL ή συμβουλευτείτε απευθείας τον προμηθευτή σας. Η πολιτική του κατασκευαστή της συσκευής σας ενδέχεται να απαιτεί να αγοράσετε το καλώδιο ή τον προσαρμογέα MHL της ίδιας εταιρείας για να λειτουργήσει με την οθόνη σας