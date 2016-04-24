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Μη διαθέσιμο πλέον
P Line
24" (61 εκ.)
Οθόνη Full HD
Το PowerSensor είναι ένας ενσωματωμένος "αισθητήρας ανθρώπων", ο οποίος μεταδίδει και λαμβάνει αβλαβή σήματα υπερύθρων προκειμένου να καθορίσει εάν ο χρήστης είναι παρών. Όταν ο χρήστης απομακρύνεται από το χώρο, ο αισθητήρας μειώνει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης, περιορίζοντας το κόστος κατανάλωσης ενέργειας έως και 80% και επιμηκύνοντας τη διάρκεια ζωής της οθόνης
Η οθόνη AMVA LED της Philips χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία multi-domain κατακόρυφης στοίχισης, που προσφέρει εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης για ολοζώντανες και φωτεινές εικόνες. Αν και διαχειρίζεται εύκολα όλες τις τυπικές εφαρμογές γραφείου, είναι ιδανική για φωτογραφίες, πλοήγηση στο Διαδίκτυο, ταινίες, παιχνίδια και εφαρμογές με απαιτητικά γραφικά. Η βελτιστοποιημένη τεχνολογία διαχείρισης pixel σάς προσφέρει εξαιρετικά ευρεία γωνία προβολής 178/178 μοιρών, με αποτέλεσμα να βλέπετε ευκρινείς εικόνες ακόμα και από γωνία 90 μοιρών.
Η ενσωματωμένη κάμερα Διαδικτύου και το ενσωματωμένο μικρόφωνο σας επιτρέπουν να βλέπετε και να επικοινωνείτε εύκολα με τους συνεργάτες και τους πελάτες σας. Η απλή αυτή λύση σας επιτρέπει να συνεργάζεστε και να μοιράζεστε, να γλιτώνετε πολύτιμο χρόνο και να εξοικονομείτε σημαντικά έξοδα ταξιδιού.
3.8
από 5
5
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Zoks99
24/04/2016
Sverige
Utmärk skärm,snabb och väldigt bra bild!
En underbar skärm, snabb och med mycket bra bild!! Verkligen att rekommendera..
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning
Hundi
26/06/2012
Deutschland
Alles passt - Design und Bedienung
Ein gestochen scharfes Bild. Sehr zufrieden mit der Bedienung.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Catz
23/04/2013
France
bon écran, logiciels fournis médiocres
Après un réglage de la luminosité, l'écran s'est montré bien adapté pour mon usage polyvalent : films, internet et bureautique, qques jeux, photo... ce sont ces caractéristiques polyvalentes ainsi que la connectique relativement complète (sauf l'HDMI), qui m'ont incitée à acheter cet écran. Pas de déception de ce côté là. Côté logiciels fournis : le driver disponible sur le CD était obsolète, et le lien fourni pour la màj non fonctionnel non plus ; le smart image n'est pas compatible avec ma carte graphique (Geforce GTX 660). Déception aussi du côté de la fonction économie d'énergie qui m'intéressait (power sensor): sa mise en route affiche une inscription au milieu de l'écran qui persiste, puis l'écran devient noir après une étape de baisse de luminosité. J'aurai aimé pouvoir régler ces différentes étapes (moins de luminosité uniquement et pas d'inscription) afin de pouvoir conserver le défilement de mon fond d'écran. Seule la sensibilité du détecteur de présence est réglable : dommage car l'idée de base était bonne.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 241P4QPYKES Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 241P4QPYKES Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse