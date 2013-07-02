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  • Οθόνη IPS υψηλής απόδοσης
  • Οθόνη IPS υψηλής απόδοσης
  • Οθόνη IPS υψηλής απόδοσης
  • Οθόνη IPS υψηλής απόδοσης

Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη IPS LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

237E4QSD/00

2
| (1) Κριτική
Οθόνη IPS υψηλής απόδοσης
Απολαύστε εκθαμβωτικές εικόνες LED σε αυτήν την οθόνη ευρείας προβολής IPS. Με κομψή σχεδίαση και σύστημα SmartImage Lite, αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή!
Δείτε όλα τα οφέλη

για υπέροχα, ζωντανά χρώματα

Οθόνη IPS υψηλής απόδοσης

  • E Line

  • 23" (58,4 cm)

  • Οθόνη Full HD

Ευρεία οθόνη LED με τεχνολογία IPS, για ακρίβεια εικόνας και ήχου

Ευρεία οθόνη LED με τεχνολογία IPS, για ακρίβεια εικόνας και ήχου

Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία. Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, ταινίες και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια χρωμάτων και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.

SmartImage Lite για βελτιωμένη οπτική εμπειρία σε οθόνη LCD

Η SmartImage Lite είναι μια αποκλειστική, κορυφαία τεχνολογία της Philips που αναλύει το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην οθόνη σας. Με βάση τις επιλογές σας, το SmartImage Lite ενισχύει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό χρωμάτων και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο για ασύγκριτη απόδοση προβολής – όλα σε πραγματικό χρόνο με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού.

Εύκολος συντονισμός απόδοσης με το SmartControl Lite

Το SmartControl Lite είναι το επόμενης γενιάς λογισμικό ελέγχου οθόνης GUI που βασίζεται σε τρισδιάστατα εικονίδια. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν με ακρίβεια τις περισσότερες παραμέτρους της οθόνης με το ποντίκι, όπως το χρώμα, τη φωτεινότητα, τη βαθμονόμηση της οθόνης, τα πολυμέσα, τη διαχείριση αναγνωριστικών, κ.λπ.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.0

από 5

1

Κριτική

5
4
3
1

02/07/2013

France

France

Ecran à dalle IPS mais pas du tout convaincant

J'ai tout de suite pris cet écran vu les bonnes critiques envers certains modèles écrans Philips IPS mais faut croire que tous les modèles ne sont pas aussi bons: - Le taux de contraste est ridicule, l'utilisation pour les films par exemple surtout dans le noir est juste décourageante. - La dalle n'est pas du tout uniforme et même en face à l'écran, les couleurs changent des deux cotés droit et gauche inférieur (le bleu vire vers le violet par exemple). - Effet clouding catastrophique. - Les angles de vision sont très médiocre alors que c'est un écran IPS! - Les touches sensitives sont un petit hasardeuse et moins précise par rapport à d'autres marques connus. -- Seul point positif est l'option "orbit pixel" si je ne me trompe qui adoucit les polices et rend plus agréable la lecture du texte.

Η αξιολογηση έγινε για 237E4QSD Moniteur LCD IPS, rétroéclairage LED

Η αξιολογηση έγινε για 237E4QSD Moniteur LCD IPS, rétroéclairage LED

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