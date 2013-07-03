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Μη διαθέσιμο πλέον
V Line
23" (58,4 cm)
Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.
Πλέον μπορείτε να απολαμβάνετε στερεοφωνικό ήχο σε όλα τα πολυμέσα και τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Εκτός από τον υπέροχο ήχο που παράγουν, τα ενσωματωμένα ηχεία σάς βοηθούν να απαλλαγείτε από την ακαταστασία των καλωδίων και να εξοικονομήσετε χώρο στο γραφείο σας.
Το SmartControl Lite είναι το επόμενης γενιάς λογισμικό ελέγχου οθόνης GUI που βασίζεται σε τρισδιάστατα εικονίδια. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν με ακρίβεια τις περισσότερες παραμέτρους της οθόνης με το ποντίκι, όπως το χρώμα, τη φωτεινότητα, τη βαθμονόμηση της οθόνης, τα πολυμέσα, τη διαχείριση αναγνωριστικών, κ.λπ.
4.3
από 5
6
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
rem47
03/07/2013
France
trés bon écran mais il y a des mais
Écran très bien protégé à l'achat et un fonctionnement très correct dans n’importe quelle situation surtout pour son prix intéressant pour un 23ˮ. Petit problèmes de réaction dans l’OSD et de disposition des boutons difficilement reconnaissables.
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Η αξιολογηση έγινε για 236V4LHAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 236V4LHAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Alfredo
23/04/2013
Deutschland
top gerät
Super Bild, tolle Farben, Ton könnte besser sein. Installation einfach und schnell. Design klar und funktionell. Absolut zu empfehlen.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 236V4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 236V4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
ingvitale56
09/09/2013
Italia
E' un prodotto con buon rapporto prezzo-prestazioni.
Consiglierei di acquistarlo per le sue caratteristiche performanti.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 236V4LHAB Monitor LCD con retroilluminazione LED
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 236V4LHAB Monitor LCD con retroilluminazione LED