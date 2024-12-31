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Μη διαθέσιμο πλέον
231P4QRYES/00
P Line
23" (58,4 cm)
Οθόνη Full HD
Η Philips πιστεύει σταθερά ότι η εργασία είναι αυτή που πρέπει να προσαρμόζεται στον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος στην εργασία. Στην προσπάθεια να προαγάγει ένα υγιέστερο και πιο παραγωγικό περιβάλλον εργασίας, η Philips δημιούργησε μια παγκόσμια πρωτοποριακή τεχνολογία που ονομάζεται "ErgoSensor" και ενσωματώνεται στην οθόνη για να αντιλαμβάνεται και να παρακολουθεί τη συμπεριφορά του χρήστη. Η ErgoSensor συμβουλεύει τους χρήστες πώς να κάθονται μπροστά στον υπολογιστή σε εργονομική θέση, παρέχοντας διορθωτικά σχόλια ως προς τη βέλτιστη απόσταση, την εργονομική στάση του αυχένα αλλά και τα προβλεπόμενα διαλείμματα. Επίσης, μειώνει έως και κατά 80% την κατανάλωση ισχύος εάν ο χρήστης δεν βρίσκεται στο κάθισμά του, απενεργοποιώντας την οθόνη.
Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής, στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιοδήποτε σημείο του χώρου - ακόμη και από γωνία 90 μοιρών! Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, βίντεο και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν χρωματική ακρίβεια και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.
Το DisplayPort είναι μια ψηφιακή σύνδεση από υπολογιστή σε οθόνη χωρίς μετατροπή. Με υψηλότερες χωρητικότητες από τη σύνδεση DVI, μπορεί να υποστηρίξει καλώδιο έως 15 μέτρων και μεταφορά δεδομένων έως 10,8 Gbps/sec. Χάρη σε αυτή την υψηλή απόδοση και τη μηδενική καθυστέρηση, έχετε τους ταχύτερους ρυθμούς απεικόνισης και ανανέωσης - γεγονός που καθιστά το DisplayPort την καλύτερη επιλογή, όχι μόνο για γενική επαγγελματική ή οικιακή χρήση, αλλά και για τις υψηλές απαιτήσεις των τρισδιάστατων παιχνιδιών και ταινιών, για επεξεργασία βίντεο και πολλά άλλα. Επιπλέον, επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα μέσω της χρήσης διαφορετικών προσαρμογέων.
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