ErgoSensor, για έναν πιο υγιεινό τρόπο εργασίας

Η Philips πιστεύει σταθερά ότι η εργασία είναι αυτή που πρέπει να προσαρμόζεται στον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος στην εργασία. Στην προσπάθεια να προαγάγει ένα υγιέστερο και πιο παραγωγικό περιβάλλον εργασίας, η Philips δημιούργησε μια παγκόσμια πρωτοποριακή τεχνολογία που ονομάζεται "ErgoSensor" και ενσωματώνεται στην οθόνη για να αντιλαμβάνεται και να παρακολουθεί τη συμπεριφορά του χρήστη. Η ErgoSensor συμβουλεύει τους χρήστες πώς να κάθονται μπροστά στον υπολογιστή σε εργονομική θέση, παρέχοντας διορθωτικά σχόλια ως προς τη βέλτιστη απόσταση, την εργονομική στάση του αυχένα αλλά και τα προβλεπόμενα διαλείμματα. Επίσης, μειώνει έως και κατά 80% την κατανάλωση ισχύος εάν ο χρήστης δεν βρίσκεται στο κάθισμά του, απενεργοποιώντας την οθόνη.