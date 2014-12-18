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Μη διαθέσιμο πλέον
231P4QPYEB/00
P Line
23" (58,4 cm)
Οθόνη IPS Full HD
Το PowerSensor είναι ένας ενσωματωμένος "αισθητήρας ανθρώπων", ο οποίος μεταδίδει και λαμβάνει αβλαβή σήματα υπερύθρων προκειμένου να καθορίσει εάν ο χρήστης είναι παρών. Όταν ο χρήστης απομακρύνεται από το χώρο, ο αισθητήρας μειώνει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης, περιορίζοντας το κόστος κατανάλωσης ενέργειας έως και 80% και επιμηκύνοντας τη διάρκεια ζωής της οθόνης
Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής, στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιοδήποτε σημείο του χώρου - ακόμη και από γωνία 90 μοιρών! Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, βίντεο και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν χρωματική ακρίβεια και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.
Το DisplayPort είναι μια ψηφιακή σύνδεση από υπολογιστή σε οθόνη χωρίς μετατροπή. Με υψηλότερες χωρητικότητες από τη σύνδεση DVI, μπορεί να υποστηρίξει καλώδιο έως 15 μέτρων και μεταφορά δεδομένων έως 10,8 Gbps/sec. Χάρη σε αυτή την υψηλή απόδοση και τη μηδενική καθυστέρηση, έχετε τους ταχύτερους ρυθμούς απεικόνισης και ανανέωσης - γεγονός που καθιστά το DisplayPort την καλύτερη επιλογή, όχι μόνο για γενική επαγγελματική ή οικιακή χρήση, αλλά και για τις υψηλές απαιτήσεις των τρισδιάστατων παιχνιδιών και ταινιών, για επεξεργασία βίντεο και πολλά άλλα. Επιπλέον, επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα μέσω της χρήσης διαφορετικών προσαρμογέων.
3.0
από 5
3
Κριτικές
oernist
18/12/2014
Suisse
Wir verwenden diesen Monitor in der Firma als Standardmodell
Dieser Monitor hat eine hervorragende Bildqualität und ist mit dem Seitenverhältnis 16:10 ideal für den Einsatz im Büro. Der Fuss ist qualitativ gut gearbeitet (ich kenne da Beispiele von anderen Marken, bei denen die Gasdruckfeder in kurzer Zeit den Druck verloren hat und die Höhenverstellung dadurch unbrauchbar wurde).
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor
Synthesewerk
14/06/2024
Deutschland
Bild ok. aber der Ton!!!
Das Bild ist ok. aber der Ton ist so ziemlich das mieseste was ich jemals aus einem Monitor gehört habe. Einfach nur nervig ohne Ende.
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor
prowop
24/04/2014
Deutschland
nicht zufrieden
Das Bild dieses Monitors ist prima - scharf, kontrastreich, immer ausreichend hell, gute Farbsättigung, weiter Bildwinkel. Die USB Ports haben ausreichend Leistung für 3.5" Festplatten. Mit Display Port kriegt man problemlos Bild & Ton durch ein Kabel. Soweit, so gut. Unbefriedigend ist - die USB Ports sind schlecht erreichbar auf der Rückseite - die Menüsteuerung ist pfriemelig, ohne haptischen Feedback - der Monitor nervt mit Meldungen ("Prima, Sie haben jetzt den Energiesparer eingeschaltet...") Windows-Nutzer haben sich an sowas wohl gewöhnt. Ich find's irritierend. - der PowerSensor schaltet auf StandBy, obwohl ich vor dem Teil sitze und arbeite - die Lautsprecher klingen blechern & verzerrt, ohne Tiefen - der Standfuß des Monitors sieht (von hinten) klobig aus. Das ist egal, wenn der Monitor an der Wand steht. Tut er aber bei mir nicht. Gutes Design sieht anders aus. Fazit: ich habe das Teil zurückgegeben.
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse