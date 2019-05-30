2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση Full HD LED
Διασκεδάστε οπουδήποτε. Η μικρή 5400 της Philips είναι ιδανική για το κάμπινγκ, το τροχόσπιτο ή το σκάφος. Καθώς περιέχει ό,τι χρειάζεστε στη συσκευασία, απλώς συνδέστε την σε μια πρίζα 12V και απολαύστε τις πολυτέλειες του σπιτιού σας εν κινήσει.
55 εκ. (22")
Δείκτης απόδοσης εικόνας 200
FHD
Pixel Plus HD
Μοιραστείτε τη διασκέδαση. Συνδέστε το USB memory stick, την ψηφιακή κάμερα, το MP3 ή άλλη συσκευή πολυμέσων στη θύρα USB της τηλεόρασής σας για να απολαύσετε φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη.
Συνδέστε την τηλεόρασή σας εύκολα καθ' οδόν, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο των 12 Volt με την τροφοδοσία στο αυτοκίνητο, στο φορτηγό, στο τροχόσπιτο, στο σκάφος ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή 12 Volt.
Απαλλαγείτε από την ακαταστασία των καλωδίων χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο HDMI που μεταφέρει σήματα εικόνας αλλά και ήχου από τις συσκευές σας στην τηλεόραση. Το HDMI χρησιμοποιεί μη συμπιεσμένα σήματα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη ποιότητα κατά τη μεταφορά από την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το Philips Easylink, θα χρειάζεστε ένα μόνο τηλεχειριστήριο για τις περισσότερες λειτουργίες στην τηλεόραση, τη συσκευή DVD ή Blu-ray, τον αποκωδικοποιητή ή το home cinema.
4.1
από 5
14
Κριτικές
92%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
D3lBierzo
30/05/2019
España
Excelente !!
Una cualidad de imagen magnifica con una amplia conectividad, pensada para el futuro gracias al completo rango de sintonizadores incorporados "DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2", al igual que los formatos de reproducción de vídeo desde el usb. Caravana, Camping, Cocina, Habitación... vamos es perfecta. Con un consumo mínimo un desempeño bestial. A destacar el funcionamiento directo a 12v, con el cable de 12 voltios incorporado. Por poner un pero, el soporte debería ser mas robusto y estable.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5400 series 22PFS5403 Televisor LED Full HD ultraplano
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5400 series 22PFS5403 Televisor LED Full HD ultraplano
Sir Wollers
19/03/2020
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
unkomplitzie Inbetriebnahme
Der Fernseher läuft über den terrestschen Kanal und auch SAT. Gleichzeitig ist der Rundfukempfang möglich. Die Umschaltung zwischen den Listen, wie auch die Sender- wahl ist einfach und sehr übersichtlich gelöst. Ach die Fernbedienung ist sehr ansprechend, die Umschalt-Tasten sollten besser erkennbar sein, starkere Gravur etc.
Πλεονεκτήματα
Super Handling
Μειονεκτήματα
Tonfülle, für diese Preisklasse aber total OK
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV
Ημερομηνία χρήσης 2019-02-19
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV
Ημερομηνία χρήσης 2019-02-19
Allan56
05/01/2020
Sverige
Επαληθευμένος αγοραστής
Frukost-TV
Bra TV. Ville ha en platt-TV för utrymmesskäl. Funerar bra men saknar svensk bruksanvisning
Μειονεκτήματα
Dålig support. Har bett om hjälp med inställning men väntat närmare en månad. Ännu inget svar.- Saknar svensk bruksanvisning.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5400 series 22PFS5403 Ultratunn LED-TV med Full HD
Ημερομηνία χρήσης 2018-12-05
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5400 series 22PFS5403 Ultratunn LED-TV med Full HD
Ημερομηνία χρήσης 2018-12-05
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.