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Μη διαθέσιμο πλέον
E Line
21,5" (54,6 εκ.)
Οθόνη Full HD
Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.
Η SmartImage Lite είναι μια αποκλειστική, κορυφαία τεχνολογία της Philips που αναλύει το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην οθόνη σας. Με βάση τις επιλογές σας, το SmartImage Lite ενισχύει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό χρωμάτων και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο για ασύγκριτη απόδοση προβολής – όλα σε πραγματικό χρόνο με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού.
Οι συσκευές HDMI-ready διαθέτουν όλο το απαιτούμενο υλικό για τη διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας (HDMI). Τα καλώδια HDMI επιτρέπουν τη μετάδοση σημάτων ψηφιακής εικόνας και ήχου υψηλής ποιότητας από υπολογιστές ή από άλλες οπτικοακουστικές πηγές, όπως αποκωδικοποιητές, συσκευές DVD, δέκτες A/V και βιντεοκάμερες.
3.9
από 5
63
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
LordC
09/06/2015
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Reliable LCD Monitor
The monitor is a nice size. It is reliable and good value for money. The controls are handily located below the screen on the right hand side. Picture quality is good with an excellent refresh rate. It has sound capability and both HDMI and SVGA signal input. The black surround frames the picture screen.
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Η αξιολογηση έγινε για 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight
Rob2014
19/09/2014
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Brilliant screen with good sound
Its a splendid replacement for my previous monitor which cost 2.5 times as much ten years ago. I f this one serves me as well I'll be well satisfied. My only niggle is that the controls along the bottom right-hand edge don't seem to readily visible. I would have no hesitation about recommending it to others or even by another for another location.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight
BigJim
19/09/2014
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Brilliant screen with good sound
Its a splendid replacement for my previous monitor which cost 2.5 times as much ten years ago. I f this one serves me as well I'll be well satisfied. My only niggle is that the controls along the bottom right-hand edge don't seem to readily visible. I would have no hesitation about recommending it to others or even by another for another location.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight