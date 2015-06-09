ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Energy Label Europe A
    Η κομψή οθόνη βελτιώνει την προβολή σας
  • Η κομψή οθόνη βελτιώνει την προβολή σας
  • Η κομψή οθόνη βελτιώνει την προβολή σας
  • Energy Label Europe A
    Η κομψή οθόνη βελτιώνει την προβολή σας
  • Η κομψή οθόνη βελτιώνει την προβολή σας
  • Η κομψή οθόνη βελτιώνει την προβολή σας

Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

227E4LHAB/00

3.9
| (63) Κριτικές | 83% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Η κομψή οθόνη βελτιώνει την προβολή σας
Απολαύστε εκπληκτικές εικόνες LED με φυσικά χρώματα, σε αυτήν την οθόνη με το κομψό, λεπτό σχέδιο. Με λειτουργία HDMI και στερεοφωνικά ηχεία, θα σας προσφέρει ατελείωτη ψυχαγωγία!
Δείτε όλα τα οφέλη

με στερεοφωνικά ηχεία

Η κομψή οθόνη βελτιώνει την προβολή σας

  • E Line

  • 21,5" (54,6 εκ.)

  • Οθόνη Full HD

Τεχνολογία LED για φυσικά χρώματα

Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.

SmartImage Lite για βελτιωμένη οπτική εμπειρία σε οθόνη LCD

Η SmartImage Lite είναι μια αποκλειστική, κορυφαία τεχνολογία της Philips που αναλύει το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην οθόνη σας. Με βάση τις επιλογές σας, το SmartImage Lite ενισχύει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό χρωμάτων και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο για ασύγκριτη απόδοση προβολής – όλα σε πραγματικό χρόνο με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού.

HDMI-ready για ψυχαγωγία Full HD

HDMI-ready για ψυχαγωγία Full HD

Οι συσκευές HDMI-ready διαθέτουν όλο το απαιτούμενο υλικό για τη διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας (HDMI). Τα καλώδια HDMI επιτρέπουν τη μετάδοση σημάτων ψηφιακής εικόνας και ήχου υψηλής ποιότητας από υπολογιστές ή από άλλες οπτικοακουστικές πηγές, όπως αποκωδικοποιητές, συσκευές DVD, δέκτες A/V και βιντεοκάμερες.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

3.9

από 5

63

Κριτικές

83%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

09/06/2015

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Reliable LCD Monitor

The monitor is a nice size. It is reliable and good value for money. The controls are handily located below the screen on the right hand side. Picture quality is good with an excellent refresh rate. It has sound capability and both HDMI and SVGA signal input. The black surround frames the picture screen.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

19/09/2014

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Brilliant screen with good sound

Its a splendid replacement for my previous monitor which cost 2.5 times as much ten years ago. I f this one serves me as well I'll be well satisfied. My only niggle is that the controls along the bottom right-hand edge don't seem to readily visible. I would have no hesitation about recommending it to others or even by another for another location.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

19/09/2014

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Brilliant screen with good sound

Its a splendid replacement for my previous monitor which cost 2.5 times as much ten years ago. I f this one serves me as well I'll be well satisfied. My only niggle is that the controls along the bottom right-hand edge don't seem to readily visible. I would have no hesitation about recommending it to others or even by another for another location.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.