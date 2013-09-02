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  • Εξαιρετικές εικόνες LED με ζωντανά χρώματα
  • Εξαιρετικές εικόνες LED με ζωντανά χρώματα
  • Εξαιρετικές εικόνες LED με ζωντανά χρώματα
  • Εξαιρετικές εικόνες LED με ζωντανά χρώματα

Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

226V4LSB/00

4.3
| (12) Κριτικές | 92% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Εξαιρετικές εικόνες LED με ζωντανά χρώματα
Απολαύστε ζωντανές εικόνες LED σε αυτήν την ελκυστική οθόνη με τη γυαλιστερή σχεδίαση. Εξοπλισμένη με λειτουργία SmartControl Lite, είναι μια σπουδαία επιλογή!
Δείτε όλα τα οφέλη

Εξαιρετικές εικόνες LED με ζωντανά χρώματα

  • V Line

  • 21,5" (54,6 εκ.)

Τεχνολογία LED για ζωντανά χρώματα

Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.

Εύκολος συντονισμός απόδοσης με το SmartControl Lite

Το SmartControl Lite είναι το επόμενης γενιάς λογισμικό ελέγχου οθόνης GUI που βασίζεται σε τρισδιάστατα εικονίδια. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν με ακρίβεια τις περισσότερες παραμέτρους της οθόνης με το ποντίκι, όπως το χρώμα, τη φωτεινότητα, τη βαθμονόμηση της οθόνης, τα πολυμέσα, τη διαχείριση αναγνωριστικών, κ.λπ.

SmartContrast για λεπτομερή απόδοση του μαύρου

SmartContrast για λεπτομερή απόδοση του μαύρου

To SmartContrast είναι μια τεχνολογία της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που προβάλλετε, μέσω αυτόματης προσαρμογής χρωμάτων και ελέγχου ευαισθησίας για δυναμική βελτίωση της αντίθεσης ώστε να απολαμβάνετε τις καλύτερες ψηφιακές εικόνες και βίντεο ή για την αναπαραγωγή παιχνιδιών όπου εμφανίζονται σκούρες αποχρώσεις. Όταν επιλέγετε την Οικονομική λειτουργία, η αντίθεση προσαρμόζεται και εκπέμπει οπίσθιο φωτισμό με ακριβή ρύθμιση για ιδανική προβολή των καθημερινών εφαρμογών γραφείου και λιγότερη κατανάλωση ρεύματος.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.3

από 5

12

Κριτικές

92%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
1

02/09/2013

Italia

Italia

Lo uso casa anche per il lavoro, sono un disegnatore, e mi trovo molto bene.

Rapporto qualita' prezzo, ottime, sono un disegnatore, la qualita', grafica e' buona, logicamente le dimensioni per il mio lavoro sono piccole, mi serviva un secondo monitor anche per altri motivi, ma in generale va' bene !

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED

16/04/2013

España

España

Buena calidad de imagen

La relación calidad imagen y precio es muy buena, de lo mejor en el mercado. Recomiendo este monitor y sólo le añadiría que pudiese ser regulable también en altura.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 236V4LSB Monitor LCD con retroiluminación LED

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 236V4LSB Monitor LCD con retroiluminación LED

12/09/2013

België

België

Tres tres bon moniteur

Rien a redire pour le momment Image exellente temp de reponse formidable

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.