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Μη διαθέσιμο πλέον
221S3UCS/00
S Line
21,5" (54,6 εκ.)
Οθόνη USB
Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.
Η οθόνη USB της Philips μπορεί να προβάλλει εικόνες αντλώντας τροφοδοσία απευθείας από τις θύρες USB του φορητού σας υπολογιστή, με ένα μόνο καλώδιο USB. Δεν απαιτείται κανένα επιπλέον καλώδιο τροφοδοσίας ή βίντεο, για να έχετε μια απλή και εξαιρετικά οικονομική σύνδεση ενός μόνο καλωδίου μεταξύ της οθόνης και του φορητού σας υπολογιστή.
Η οθόνη USB χρησιμοποιεί ειδικό οπίσθιο φωτισμό LED χαμηλής ισχύος, που της επιτρέπει να αντλεί τροφοδοσία από τις θύρες USB του φορητού σας υπολογιστή. Καταναλώνει κατά προσέγγιση 9 watt, εξασφαλίζοντας κατανάλωση ισχύος περίπου 50% χαμηλότερη από μια ισοδύναμη τυπική οθόνη.
Κριτικές
Σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις, εάν οι θύρες USB του φορητού σας υπολογιστή δεν έχουν επαρκή έξοδο ισχύος για την οθόνη, ίσως χρειάζεται να αγοράσετε ένα προαιρετικό τροφοδοτικό DC.