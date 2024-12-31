Μία μόνο σύνδεση USB 2.0 φορητού υπολογιστή για τροφοδοσία και βίντεο

Η οθόνη USB της Philips μπορεί να προβάλλει εικόνες αντλώντας τροφοδοσία απευθείας από τις θύρες USB του φορητού σας υπολογιστή, με ένα μόνο καλώδιο USB. Δεν απαιτείται κανένα επιπλέον καλώδιο τροφοδοσίας ή βίντεο, για να έχετε μια απλή και εξαιρετικά οικονομική σύνδεση ενός μόνο καλωδίου μεταξύ της οθόνης και του φορητού σας υπολογιστή.