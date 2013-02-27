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Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

220V3LAB/00

4.1

| (15) Κριτικές | 87% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Εξαιρετικές εικόνες LED με ζωντανά χρώματα

Είναι απόλαυση να χρησιμοποιεί κανείς αυτήν την ελκυστική, λεπτή οθόνη. Οι σημαντικές της λειτουργίες, όπως η SmartContrast που προσφέρει πλούσιες και φωτεινές εικόνες, την καθιστούν εξαιρετική επιλογή!

Δείτε όλα τα οφέλη

Εξαιρετικές εικόνες LED με ζωντανά χρώματα

  • V Line

  • 22" (55,9 εκ.)

Ενσωματωμένα ηχεία για ήχο χωρίς εμπόδια πάνω στην επιφάνεια εργασίας

Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου ενσωματωμένα σε μία οθόνη. Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το μοντέλο και τη σχεδίαση, δεν είναι ορατά.

Energy Star για ενεργειακή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

Το Energy Star είναι ένα πρόγραμμα αποδοτικής κατανάλωσης ενέργειας που χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ και έχει υιοθετηθεί από πολλές άλλες χώρες. Η πιστοποίηση Energy Star σάς πιστοποιεί ότι το προϊόν που αγοράζετε πληροί τα πιο πρόσφατα πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας και λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση σε κάθε επίπεδο. Οι νέες οθόνες της Philips έχουν πιστοποιηθεί κατά τις προδιαγραφές του Energy Star 5.0 και πληρούν ή υπερπληρούν το πρότυπο. Για παράδειγμα, το Energy Star 5.0 σε λειτουργία αδράνειας προϋποθέτει κατανάλωση ενέργειας μικρότερης από 1 watt, ενώ οι οθόνες της Philips καταναλώνουν λιγότερό από 0,5 watt. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στη διεύθυνση www.energystar.gov

SmartContrast 10000000:1 για απίστευτα πλούσια απόδοση μαύρου

Θέλετε την επίπεδη οθόνη LCD με την υψηλότερη αντίθεση και τις πιο ζωηρές εικόνες. Η εξελιγμένη επεξεργασία βίντεο της Philips σε συνδυασμό με τη μοναδική τεχνολογία αχνού φωτισμού και ενίσχυσης του οπισθοφωτισμού έχουν ως αποτέλεσμα ζωηρές εικόνες. Το SmartContrast αυξάνει την αντίθεση αποδίδοντας εξαιρετικό επίπεδο μαύρου και ακριβή απόδοση των σκιών και των χρωμάτων. Παρέχει φωτεινές ζωντανές εικόνες με υψηλή αντίθεση και έντονα χρώματα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.1

από 5

15

Κριτικές

87%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3

27/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great design & performance in cheap

This monitor is very goodlooking. Also it has the LED technology. So I prefer it for others to buy. Thanks.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 196V3LAB LED monitor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 196V3LAB LED monitor

16/05/2012

Italia

Italia

Ottimo monitor!

Ottimi colori. Molto luminoso. Dimensioni ridotte e molto leggero. Alimentatore 220v interno. Attacco DVI.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 196V3LAB Monitor LED

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 196V3LAB Monitor LED

15/05/2012

Italia

Italia

Ottimo rapporto qualita' prezzo

Eccellete anche come disegner ottimo il set dei comandi buon audio grazie

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 196V3LAB Monitor LED

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 196V3LAB Monitor LED

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.