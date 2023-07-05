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Μη διαθέσιμο πλέον
S Line
22" (55,9 εκ.)
1680x1050
Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.
Η βάση Smart Ergo καθιστά άνετη τη χρήση της οθόνης και παρέχει ένα σύστημα διαχείρισης καλωδίων. Η βάση έχει δυνατότητα περιστροφής και κλίσης σε διάφορες γωνίες διασφαλίζοντας τη μέγιστη άνεση. Η βάση ρυθμιζόμενου ύψους εξασφαλίζει το βέλτιστο επίπεδο θέασης, μειώνοντας τη σωματική καταπόνηση μιας φορτωμένης μέρας στη δουλειά. Η διαχείριση καλωδίων μειώνει την ακαταστασία των καλωδίων και διατηρεί τον εργασιακό σας χώρο καθαρό και επαγγελματικό.
Χάρη στην προηγμένη βάση Smart Ergo, μπορείτε να χαμηλώνετε την οθόνη Philips σχεδόν στο επίπεδο του γραφείου, εξασφαλίζοντας μια άνετη οπτική γωνία. Η χαμηλή απόσταση μεταξύ πλαισίου και γραφείου είναι ιδανική, αν χρησιμοποιείτε διπλοεστιακά, τριεστιακά ή πολυεστιακά γυαλιά όταν εργάζεστε στον υπολογιστή. Επιπλέον, επιτρέπει στους χρήστες με διαφορετικό ύψος να χρησιμοποιούν την οθόνη στη γωνία και στις ρυθμίσεις ύψους που προτιμούν, συμβάλλοντας στον περιορισμό της κούρασης και της καταπόνησης.
5.0
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Piri1974
05/07/2023
België
Perfect office scherm.
Ik heb er op kantoor zo eentje, en voor thuis tijdens m'n telewerk heb ik hetzelfde scherm. Het is erg goed voor de ogen, met redelijk grote letters. Ik werk er dus al enkele jaren elke dag mee, en ik kan er niet over klagen.
Πλεονεκτήματα
Goed scherm.
Μειονεκτήματα
Geen ingebouwde luidspreker.
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
winkmarc
21/06/2013
België
Επαληθευμένος αγοραστής
uitstekende monitor, eenvoudig in gebruik en aanpasbaar aan mijn noden
Vermits ik vaak met Photoshop werk, is dit een verademing: mijn oude 15 inch monitor voldeed niet meer om het aanbrengen van fijne details, ook al omdat mijn zicht achteruit is gegaan. Ik kan nu werken op volledige schermgrootte.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting