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  • Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη
  • Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη
  • Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη
  • Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη
  • Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη
  • Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη

Μη διαθέσιμο πλέον

BrillianceΟθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

220P4LPYEB/00

Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη
Η οθόνη LED με PowerSensor της Philips, κατασκευασμένη κατά 65% από πλαστικό ανακυκλωμένο μετά την κατανάλωση και με περίβλημα χωρίς PVC και BFR, είναι ιδανική για παραγωγικότητα φιλική προς το περιβάλλον
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με PowerSensor για εξοικονόμηση ενέργειας

Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη

  • P Line

  • 22" (55,9 εκ.)

  • 1680x1050

Το PowerSensor μειώνει έως και 80% την κατανάλωση ενέργειας

Το PowerSensor μειώνει έως και 80% την κατανάλωση ενέργειας

Το PowerSensor είναι ένας ενσωματωμένος "αισθητήρας ανθρώπων", ο οποίος μεταδίδει και λαμβάνει αβλαβή σήματα υπερύθρων προκειμένου να καθορίσει εάν ο χρήστης είναι παρών. Όταν ο χρήστης απομακρύνεται από το χώρο, ο αισθητήρας μειώνει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης, περιορίζοντας το κόστος κατανάλωσης ενέργειας έως και 80% και επιμηκύνοντας τη διάρκεια ζωής της οθόνης

Το DisplayPort παρέχει ήχο και εικόνα μέσω ενός μόνο μακρύ καλωδίου

Το DisplayPort είναι μια ψηφιακή σύνδεση από υπολογιστή σε οθόνη χωρίς μετατροπή. Με υψηλότερες χωρητικότητες από τη σύνδεση DVI, μπορεί να υποστηρίξει καλώδιο έως 15 μέτρων και μεταφορά δεδομένων έως 10,8 Gbps/sec. Χάρη σε αυτή την υψηλή απόδοση και τη μηδενική καθυστέρηση, έχετε τους ταχύτερους ρυθμούς απεικόνισης και ανανέωσης - γεγονός που καθιστά το DisplayPort την καλύτερη επιλογή, όχι μόνο για γενική επαγγελματική ή οικιακή χρήση, αλλά και για τις υψηλές απαιτήσεις των τρισδιάστατων παιχνιδιών και ταινιών, για επεξεργασία βίντεο και πολλά άλλα. Επιπλέον, επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα μέσω της χρήσης διαφορετικών προσαρμογέων.

Η βάση Smart Ergo παρέχει τη δυνατότητα εργονομικών ρυθμίσεων φιλικών προς το χρήστη

Η βάση Smart Ergo παρέχει τη δυνατότητα εργονομικών ρυθμίσεων φιλικών προς το χρήστη

Η βάση Smart Ergo καθιστά άνετη τη χρήση της οθόνης και παρέχει ένα σύστημα διαχείρισης καλωδίων. Η βάση έχει δυνατότητα περιστροφής και κλίσης σε διάφορες γωνίες διασφαλίζοντας τη μέγιστη άνεση. Η βάση ρυθμιζόμενου ύψους εξασφαλίζει το βέλτιστο επίπεδο θέασης, μειώνοντας τη σωματική καταπόνηση μιας φορτωμένης μέρας στη δουλειά. Η διαχείριση καλωδίων μειώνει την ακαταστασία των καλωδίων και διατηρεί τον εργασιακό σας χώρο καθαρό και επαγγελματικό.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.