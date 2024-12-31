2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
220B4LPCB/00
B Line
22" (55,9 εκ.)
1680x1050
Το PowerSensor είναι ένας ενσωματωμένος "αισθητήρας ανθρώπων", ο οποίος μεταδίδει και λαμβάνει αβλαβή σήματα υπερύθρων προκειμένου να καθορίσει εάν ο χρήστης είναι παρών. Όταν ο χρήστης απομακρύνεται από το χώρο, ο αισθητήρας μειώνει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης, περιορίζοντας το κόστος κατανάλωσης ενέργειας έως και 80% και επιμηκύνοντας τη διάρκεια ζωής της οθόνης
Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.
Η βάση Smart Ergo καθιστά άνετη τη χρήση της οθόνης και παρέχει ένα σύστημα διαχείρισης καλωδίων. Η βάση έχει δυνατότητα περιστροφής και κλίσης σε διάφορες γωνίες διασφαλίζοντας τη μέγιστη άνεση. Η βάση ρυθμιζόμενου ύψους εξασφαλίζει το βέλτιστο επίπεδο θέασης, μειώνοντας τη σωματική καταπόνηση μιας φορτωμένης μέρας στη δουλειά. Η διαχείριση καλωδίων μειώνει την ακαταστασία των καλωδίων και διατηρεί τον εργασιακό σας χώρο καθαρό και επαγγελματικό.
Κριτικές