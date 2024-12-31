Η βάση Smart Ergo παρέχει τη δυνατότητα εργονομικών ρυθμίσεων φιλικών προς το χρήστη

Η βάση Smart Ergo καθιστά άνετη τη χρήση της οθόνης και παρέχει ένα σύστημα διαχείρισης καλωδίων. Η βάση έχει δυνατότητα περιστροφής και κλίσης σε διάφορες γωνίες διασφαλίζοντας τη μέγιστη άνεση. Η βάση ρυθμιζόμενου ύψους εξασφαλίζει το βέλτιστο επίπεδο θέασης, μειώνοντας τη σωματική καταπόνηση μιας φορτωμένης μέρας στη δουλειά. Η διαχείριση καλωδίων μειώνει την ακαταστασία των καλωδίων και διατηρεί τον εργασιακό σας χώρο καθαρό και επαγγελματικό.