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Μη διαθέσιμο πλέον
Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα
Απολαύστε ζωντανές εικόνες LED σε αυτήν την οθόνη Philips. Η σχεδίαση μικρών διαστάσεων και η βάση VESA επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία στον χώρο εργασίας σας και αποτελούν μια σπουδαία επιλογή!
V Line
20 (19,5 " / 49,5 εκ. διαγ.)
Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.
Οι οθόνες Philips με οπίσθιο φωτισμό LED δεν περιέχουν υδράργυρο, ο οποίος συγκαταλέγεται στις πιο τοξικές φυσικές ουσίες και είναι βλαβερός τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα. Έτσι έχουν μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους, από την κατασκευή μέχρι την απόρριψη.
4.5
από 5
4
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
PaoloIdeo
15/05/2014
Italia
Prodotto che rispecchia esattamente le caratteristiche esposte prima dell'acquisto.
Il monitor ha le qualità e le caratteristiche che cercavo: ottimo design (ottimo disegno dell'attacco cavi sia per la comodità di inserimento che per l'ingombro), ottime performances, ingombri ridotti. La qualità dell'immagine è ottima, inoltre il software permette molte regolazioni a proprio piacimento.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 203V5LSB26 Monitor LCD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 203V5LSB26 Monitor LCD
E J Jong
11/01/2021
Nederland
De heer E Jong
Ik ben tevreden over de kwaliteit van beeldscherm type 203V
Πλεονεκτήματα
breed beeld, goede scherpte
Μειονεκτήματα
geen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 203V5LSB26 LCD-monitor
Ημερομηνία χρήσης 2020-01-11
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 203V5LSB26 LCD-monitor
Ημερομηνία χρήσης 2020-01-11
Fontinha
29/07/2019
Portugal
Excelente
Muito bom, luminosidade excelente e bonito design.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 203V5LSB26 Monitor LCD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 203V5LSB26 Monitor LCD