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Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD

203V5LSB26/10

4.5

| (4) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα

Απολαύστε ζωντανές εικόνες LED σε αυτήν την οθόνη Philips. Η σχεδίαση μικρών διαστάσεων και η βάση VESA επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία στον χώρο εργασίας σας και αποτελούν μια σπουδαία επιλογή!

Δείτε όλα τα οφέλη

Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα

  • V Line

  • 20 (19,5 " / 49,5 εκ. διαγ.)

Τεχνολογία LED για ζωντανά χρώματα

Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.

Στήριγμα VESA για απόλυτη ευελιξία

Οικολογική οθόνη χωρίς υδράργυρο

Οι οθόνες Philips με οπίσθιο φωτισμό LED δεν περιέχουν υδράργυρο, ο οποίος συγκαταλέγεται στις πιο τοξικές φυσικές ουσίες και είναι βλαβερός τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα. Έτσι έχουν μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους, από την κατασκευή μέχρι την απόρριψη.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.5

από 5

4

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

15/05/2014

Italia

Italia

Prodotto che rispecchia esattamente le caratteristiche esposte prima dell'acquisto.

Il monitor ha le qualità e le caratteristiche che cercavo: ottimo design (ottimo disegno dell'attacco cavi sia per la comodità di inserimento che per l'ingombro), ottime performances, ingombri ridotti. La qualità dell'immagine è ottima, inoltre il software permette molte regolazioni a proprio piacimento.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 203V5LSB26 Monitor LCD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 203V5LSB26 Monitor LCD

11/01/2021

Nederland

Nederland

De heer E Jong

Ik ben tevreden over de kwaliteit van beeldscherm type 203V

Πλεονεκτήματα

breed beeld, goede scherpte

Μειονεκτήματα

geen

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 203V5LSB26 LCD-monitor

Ημερομηνία χρήσης 2020-01-11

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 203V5LSB26 LCD-monitor

Ημερομηνία χρήσης 2020-01-11

29/07/2019

Portugal

Portugal

Excelente

Muito bom, luminosidade excelente e bonito design.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 203V5LSB26 Monitor LCD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 203V5LSB26 Monitor LCD

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.