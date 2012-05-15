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Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LED

201EL1SB/00

5

| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Οθόνη LED: Αντίθεση όπως δεν την έχετε ξαναδεί!!

Αυτή η φιλική προς το περιβάλλον οθόνη LED διαθέτει τον εκπληκτικό λόγο αντίθεσης 1000000:1. Με διπλές εισόδους φυσικά χρώματα, τη λειτουργία SmartContrast και το γυαλιστερό φινίρισμα, η 201EL1 είναι η καλύτερη επιλογή που καλύπτει όλες σας τις ανάγκες

Δείτε όλα τα οφέλη

Οθόνη LED: Αντίθεση όπως δεν την έχετε ξαναδεί!!

  • Ευρεία E-line 51 εκ. (20")

  • 1600 x 900 (HD+)

Καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο για να ταιριάζει με κάθε τρόπο ζωής

Η τεχνολογία LED εξασφαλίζει φυσικά χρώματα

Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.

Εύκολος έλεγχος φορμά εικόνας για εναλλαγή μεταξύ φορμά ευρείας οθόνης και 4:3

Εύκολος έλεγχος φορμά εικόνας για εναλλαγή μεταξύ φορμά ευρείας οθόνης και 4:3

Ο εύκολος έλεγχος του φορμά εικόνας της Philips μέσω του OSD επιτρέπει την εναλλαγή από λόγο διαστάσεων 4:3 σε λειτουργία ευρείας οθόνης και αντίστροφα, ώστε ο λόγος διαστάσεων προβολής να αντιστοιχεί στο περιεχόμενό σας, για εργασία με έγγραφα ευρείας προβολής χωρίς κύλιση ή προβολή μέσων ευρείας οθόνης στη λειτουργία ευρείας οθόνης, καθώς και προβολή περιεχομένου 4:3 σε λειτουργία εγγενούς ανάλυσης χωρίς παραμόρφωση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

15/05/2012

España

España

Este producto es fantastico

Mi monitor es estupendo, ningún problema, muy buena definición y una muy buena calidad/precio.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 191EL1SB LED Monitor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 191EL1SB LED Monitor

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.