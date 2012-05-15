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Μη διαθέσιμο πλέον
Οθόνη LED: Αντίθεση όπως δεν την έχετε ξαναδεί!!
Αυτή η φιλική προς το περιβάλλον οθόνη LED διαθέτει τον εκπληκτικό λόγο αντίθεσης 1000000:1. Με διπλές εισόδους φυσικά χρώματα, τη λειτουργία SmartContrast και το γυαλιστερό φινίρισμα, η 201EL1 είναι η καλύτερη επιλογή που καλύπτει όλες σας τις ανάγκες
Ευρεία E-line 51 εκ. (20")
1600 x 900 (HD+)
Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.
Ο εύκολος έλεγχος του φορμά εικόνας της Philips μέσω του OSD επιτρέπει την εναλλαγή από λόγο διαστάσεων 4:3 σε λειτουργία ευρείας οθόνης και αντίστροφα, ώστε ο λόγος διαστάσεων προβολής να αντιστοιχεί στο περιεχόμενό σας, για εργασία με έγγραφα ευρείας προβολής χωρίς κύλιση ή προβολή μέσων ευρείας οθόνης στη λειτουργία ευρείας οθόνης, καθώς και προβολή περιεχομένου 4:3 σε λειτουργία εγγενούς ανάλυσης χωρίς παραμόρφωση.
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5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Kety
15/05/2012
España
Este producto es fantastico
Mi monitor es estupendo, ningún problema, muy buena definición y una muy buena calidad/precio.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 191EL1SB LED Monitor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 191EL1SB LED Monitor