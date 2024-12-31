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Μη διαθέσιμο πλέον
190BL1CS/00
B Line
19" (48,3 εκ.)
Φορμά 16:10
Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.
Η Compact Ergo Base είναι μια εύχρηστη βάση οθόνης της Philips που παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης κλίσης, περιστροφής και ύψους, για μέγιστη αποδοτικότητα και άνεση παρακολούθησης.
Η κλίση και η περιστροφή της οθόνης είναι δυνατή χάρη σε ένα μηχανισμό που είναι ενσωματωμένος στη βάση και επιτρέπει να περιστρέψετε την οθόνη και να της δώσετε κλίση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
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