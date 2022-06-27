Εφαρμογή μόνο κάθε 2 εβδομάδες για τις πρώτες 4 θεραπείες (σε σύγκριση με την εβδομαδιαία εφαρμογή σε άλλες μάρκες) και έπειτα ανά μήνα για διατήρηση των αποτελεσμάτων.
Ο αισθητήρας SmartSkin εντοπίζει τον φωτότυπο του δέρματός σας και σας βοηθά να βρείτε την κατάλληλη ρύθμιση φωτός. Τα έξυπνα εξαρτήματα προσαρμόζουν τη θεραπεία για κάθε περιοχή του σώματος.
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή με καλώδιο για γρήγορη αποτρίχωση σε μεγάλες περιοχές του σώματος, όπως τα πόδια σας, ή χρησιμοποιήστε την ασύρματη λειτουργία με μπαταρία για εφαρμογή σε δυσπρόσιτες περιοχές του σώματος που χρειάζονται ακρίβεια.
Στην αρχή, κάθε 2 εβδομάδες — αυτό ισοδυναμεί με τις μισές θεραπείες σε σχέση με άλλες μάρκες. Στη συνέχεια, επαναληπτικές εφαρμογές μόνο μία φορά το μήνα. Αυτό είναι όλο. Για να καλύψετε και τις δύο γάμπες χρειάζονται 8,5 λεπτά.
Το Lumea 9000 Series διαθέτει πέντε εύκολα προσαρμόσιμες ρυθμίσεις έντασης φωτός.

Τα ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματα ταιριάζουν τέλεια στις καμπύλες σας και ενεργοποιούν τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα θεραπείας για την κάθε περιοχή του σώματος όταν είναι συνδεδεμένα. Πρόσωπο: Επίπεδος σχεδιασμός και μικρό παράθυρο με φίλτρο UV. Σώμα: Καμπυλωτό προς τα μέσα με μεγάλο παράθυρο. Ακρίβεια: Καμπυλωτό προς τα έξω για τα δυσπρόσιτα σημεία.
Ως κορυφαία εταιρεία στις τεχνολογίες υγείας, η Philips ανέπτυξε τη συσκευή αποτρίχωσης Lumea IPL σε συνεργασία με δερματολόγους, για εύκολη και αποτελεσματική χρήση στην ασφάλεια του σπιτιού σας. Βασιζόμενη στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται στα επαγγελματικά ινστιτούτα, η Lumea IPL προσφέρει απαλή θεραπεία, ακόμα και στις ευαίσθητες περιοχές.
