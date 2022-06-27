Αναζήτηση όρων

Συσκευή Philips Lumea IPL 9000
1149 reviews

Lumea IPL 9000 Series Συσκευή αποτρίχωσης IPL με τεχνολογία SenseIQ

Απολαύστε εξαιρετικά απαλό δέρμα για 12 μήνες*

Προτεινόμενη λιανική τιμή

Έχει σταματήσει η κυκλοφορία αυτού του προϊόντος
Απολαύστε 12 μήνες απαλότητας χωρίς τριχοφυΐα¹

Απολαύστε εξατομικευμένη αποτρίχωση χωρίς προβλήματα, με την ασύρματη έκδοση της ταχύτερης συσκευής Lumea IPL. Με τεχνολογία SenseIQ, έξυπνα εξαρτήματα και καθοδήγηση από την εφαρμογή Lumea IPL, απολαμβάνετε απαλότητα στο δέρμα που διαρκεί.

Τυπική φωτογραφία προϊόντος Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος

Λιγότερος χρόνος και κόπος

Μόνο 2 φορές τον μήνα

Εφαρμογή μόνο κάθε 2 εβδομάδες για τις πρώτες 4 θεραπείες (σε σύγκριση με την εβδομαδιαία εφαρμογή σε άλλες μάρκες) και έπειτα ανά μήνα για διατήρηση των αποτελεσμάτων.

Απαλή και άνετη αποτρίχωση

Με τεχνολογία SenseIQ

Ο αισθητήρας SmartSkin εντοπίζει τον φωτότυπο του δέρματός σας και σας βοηθά να βρείτε την κατάλληλη ρύθμιση φωτός. Τα έξυπνα εξαρτήματα προσαρμόζουν τη θεραπεία για κάθε περιοχή του σώματος.

Εξαιρετικά πρακτική

Με δυνατότητα ενσύρματης και ασύρματης λειτουργίας

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή με καλώδιο για γρήγορη αποτρίχωση σε μεγάλες περιοχές του σώματος, όπως τα πόδια σας, ή χρησιμοποιήστε την ασύρματη λειτουργία με μπαταρία για εφαρμογή σε δυσπρόσιτες περιοχές του σώματος που χρειάζονται ακρίβεια.

Εικόνα χαρακτηριστικών

Εφαρμογή μόνο 2 φορές τον μήνα για γρήγορα αποτελέσματα

Στην αρχή, κάθε 2 εβδομάδες — αυτό ισοδυναμεί με τις μισές θεραπείες σε σχέση με άλλες μάρκες. Στη συνέχεια, επαναληπτικές εφαρμογές μόνο μία φορά το μήνα. Αυτό είναι όλο. Για να καλύψετε και τις δύο γάμπες χρειάζονται 8,5 λεπτά.

Εικόνα χαρακτηριστικών

Απαλότητα και άνεση με SenseIQ

Το Lumea 9000 Series διαθέτει πέντε εύκολα προσαρμόσιμες ρυθμίσεις έντασης φωτός. Ο αισθητήρας SmartSkin εντοπίζει τον φωτότυπο του δέρματός σας και σας βοηθά να βρείτε την πιο άνετη ρύθμιση φωτός. Τα έξυπνα εξαρτήματα προσαρμόζουν τη θεραπεία για κάθε περιοχή του σώματος.

Εικόνα χαρακτηριστικών

Για μεγαλύτερη ευκολία, με και χωρίς καλώδιο

Το Philips Lumea έχει σχεδιαστεί για άνετη και εύκολη χρήση. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή με καλώδιο για γρήγορη αποτρίχωση σε μεγάλες περιοχές του σώματος, όπως τα πόδια σας, ή χρησιμοποιήστε την ασύρματη λειτουργία μπαταρίας για εφαρμογή σε δυσπρόσιτες περιοχές του σώματος με ακρίβεια.

Εικόνα χαρακτηριστικών

Ολοκληρωμένη λύση για το πρόσωπο και το σώμα με 3 έξυπνα εξαρτήματα

Τα ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματα ταιριάζουν τέλεια στις καμπύλες σας και ενεργοποιούν τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα θεραπείας για την κάθε περιοχή του σώματος όταν είναι συνδεδεμένα. Πρόσωπο: Επίπεδος σχεδιασμός και μικρό παράθυρο με φίλτρο UV. Σώμα: Καμπυλωτό προς τα μέσα με μεγάλο παράθυρο. Ακρίβεια: Καμπυλωτό προς τα έξω για τα δυσπρόσιτα σημεία.

Εικόνα χαρακτηριστικών

Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους για να είναι εύκολη και αποτελεσματική

Ως κορυφαία εταιρεία στις τεχνολογίες υγείας, η Philips ανέπτυξε τη συσκευή αποτρίχωσης Lumea IPL σε συνεργασία με δερματολόγους, για εύκολη και αποτελεσματική χρήση στην ασφάλεια του σπιτιού σας. Βασιζόμενη στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται στα επαγγελματικά ινστιτούτα, η Lumea IPL προσφέρει απαλή θεραπεία, ακόμα και στις ευαίσθητες περιοχές.

Τεχνολογία

Lumea IPL 9000

Παρακολουθήστε για να μάθετε περισσότερα για την Lumea IPL 9000

Κριτικές

Lumea IPL 9000 Series
Lumea IPL 9000 Series
Δηλώσεις αποποίησης

¹ Μέση μείωση της τριχοφυΐας μετά από 12 εφαρμογές: 86% στις γάμπες, 70% στην περιοχή του μπικίνι, 67% στις μασχάλες
** Μέση μείωση τριχοφυΐας μετά από 12 εφαρμογές: 86% στις γάμπες, 70% στο μπικίνι, 67% στις μασχάλες
** Όταν ακολουθείται το χρονοδιάγραμμα θεραπείας. Υπολογίζεται για χρήση στις γάμπες, στην περιοχή του μπικίνι, τις μασχάλες και το πρόσωπο. Η διάρκεια ζωής της λυχνίας δεν επεκτείνει τη διεθνή εγγύηση 2 ετών της Philips

