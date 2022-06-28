Εφαρμογή μόνο κάθε 2 εβδομάδες για τις πρώτες 4 θεραπείες (σε σύγκριση με την εβδομαδιαία εφαρμογή σε άλλες μάρκες) και έπειτα ανά μήνα για διατήρηση των αποτελεσμάτων.
Επιλέξτε ανάμεσα σε 5 ρυθμίσεις έντασης για μια άνετη εμπειρία. Ο αισθητήρας φωτότυπου δέρματος δεν επιτρέπει την αποτρίχωση σε περιοχές του δέρματος που είναι πολύ σκούρες για αποτρίχωση IPL.
Εύχρηστη χάρη στο εξαιρετικά μακρύ καλώδιο που εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση και βελτιωμένη ευελιξία.
Ξεκινήστε με την αρχική φάση των 4 συνεδριών μόνο κάθε 2 εβδομάδες - δηλαδή τις μισές θεραπείες σε σχέση με άλλες επωνυμίες. Στη συνέχεια, επαναλάβετε κάθε μήνα για να διατηρήσετε τα αποτελέσματα.
Οι διαφορετικές κεφαλές για το πρόσωπο και το σώμα λειτουργούν με ταχύτητα και ακρίβεια, για απαλή χρήση, ακόμα και στις ευαίσθητες περιοχές. Το εξάρτημα για το πρόσωπο διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο φωτός για αποτρίχωση ακριβείας.
Ολοκληρώστε τη ρουτίνα ομορφιάς σας: το τρίμερ Satin Compact σε μέγεθος στιλό είναι διακριτικό εργαλείο ομορφιάς για να αφαιρείτε γρήγορα και εύκολα ακόμα και τις πιο λεπτές τρίχες του προσώπου.
