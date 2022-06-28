** Μέση μείωση τριχοφυΐας μετά από 12 εφαρμογές: 86% στις γάμπες, 70% στο μπικίνι, 67% στις μασχάλες

***

Όταν ακολουθείται το χρονοδιάγραμμα θεραπείας. Υπολογίζεται για χρήση στις γάμπες, στην περιοχή του μπικίνι, τις μασχάλες και το πρόσωπο. Η διάρκεια ζωής της λυχνίας δεν επεκτείνει τη διεθνή εγγύηση 2 ετών της Philips