Philips Lumea IPL 7000
1591 reviews

Lumea IPL 7000 Series Συσκευή αποτρίχωσης με τεχνολογία IPL

Απολαύστε εξαιρετικά απαλό δέρμα για 12 μήνες*

Απολαύστε 12 μήνες απαλότητας χωρίς τριχοφυΐα¹

Αποκτήστε απαλό δέρμα χωρίς τριχοφυΐα με την Lumea IPL 7000 Series. Η θεραπεία είναι ήπια και αποτελεσματική και η συσκευή παρέχεται με εξαρτήματα για κάθε περιοχή του σώματος.

Λιγότερος χρόνος και κόπος

Μόνο 2 φορές τον μήνα

Εφαρμογή μόνο κάθε 2 εβδομάδες για τις πρώτες 4 θεραπείες (σε σύγκριση με την εβδομαδιαία εφαρμογή σε άλλες μάρκες) και έπειτα ανά μήνα για διατήρηση των αποτελεσμάτων.

Απαλή και άνετη αποτρίχωση

Αισθητήρας φωτότυπου δέρματος και 5 ρυθμίσεις έντασης

Επιλέξτε ανάμεσα σε 5 ρυθμίσεις έντασης για μια άνετη εμπειρία. Ο αισθητήρας φωτότυπου δέρματος δεν επιτρέπει την αποτρίχωση σε περιοχές του δέρματος που είναι πολύ σκούρες για αποτρίχωση IPL.

Μεγαλύτερη άνεση και ευελιξία

Ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο

Εύχρηστη χάρη στο εξαιρετικά μακρύ καλώδιο που εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση και βελτιωμένη ευελιξία.

Γρήγορα αποτελέσματα με συνεδρίες μόνο κάθε 2 εβδομάδες

Ξεκινήστε με την αρχική φάση των 4 συνεδριών μόνο κάθε 2 εβδομάδες - δηλαδή τις μισές θεραπείες σε σχέση με άλλες επωνυμίες. Στη συνέχεια, επαναλάβετε κάθε μήνα για να διατηρήσετε τα αποτελέσματα.

Ολοκληρωμένη λύση για το πρόσωπο και το σώμα με 2 εξαρτήματα

Οι διαφορετικές κεφαλές για το πρόσωπο και το σώμα λειτουργούν με ταχύτητα και ακρίβεια, για απαλή χρήση, ακόμα και στις ευαίσθητες περιοχές. Το εξάρτημα για το πρόσωπο διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο φωτός για αποτρίχωση ακριβείας.

Διατίθεται με Satin Compact τρίμερ σε μέγεθος στυλό

Ολοκληρώστε τη ρουτίνα ομορφιάς σας: το τρίμερ Satin Compact σε μέγεθος στιλό είναι διακριτικό εργαλείο ομορφιάς για να αφαιρείτε γρήγορα και εύκολα ακόμα και τις πιο λεπτές τρίχες του προσώπου.

Τεχνολογία

Lumea IPL 7000

Παρακολουθήστε για να μάθετε περισσότερα για την Lumea IPL 7000

Κριτικές

Συγκρίνετε όλες τις συσκευές αποτρίχωσης Lumea IPL

Lumea IPL 7000 Series
Lumea IPL 7000 Series
Δηλώσεις αποποίησης

¹ Μέση μείωση της τριχοφυΐας μετά από 12 εφαρμογές: 82% στις γάμπες
** Μέση μείωση τριχοφυΐας μετά από 12 εφαρμογές: 86% στις γάμπες, 70% στο μπικίνι, 67% στις μασχάλες
*** Όταν ακολουθείται το χρονοδιάγραμμα θεραπείας. Υπολογίζεται για χρήση στις γάμπες, στην περιοχή του μπικίνι, τις μασχάλες και το πρόσωπο. Η διάρκεια ζωής της λυχνίας δεν επεκτείνει τη διεθνή εγγύηση 2 ετών της Philips

