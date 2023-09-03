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2100W
Εξάρτημα ThermoProtect
6 ρυθμίσεις θερμότητας/ταχύτητας
Αυτό το σεσουάρ 2100W δημιουργεί μια ισχυρή ροή αέρα για όμορφα αποτελέσματα κάθε μέρα.
Το μοναδικά σχεδιασμένο εξάρτημα ThermoProtect συνδυάζει ζεστό και κρύο αέρα για καθημερινή φροντίδα με ισχυρό αποτέλεσμα. Η θερμοκρασία μειώνεται κατά 15°C, ενώ τα μαλλιά σας στεγνώνουν και πάλι γρήγορα.
Επιλέξτε εύκολα τον συνδυασμό θερμότητας και ταχύτητας που είναι ιδανικός για τα μαλλιά και το στυλ σας. Οι έξι διαφορετικές ρυθμίσεις εξασφαλίζουν ακριβή έλεγχο για προσαρμοσμένο στυλ.
4.5
από 5
675
Κριτικές
97%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Manunamanu
03/09/2023
Italia
Μέρος της προώθησης
Asciugatura potente e protezione
Asciugatura rapida e potente, termoprotezione e controllo temperatura e velocità. Maneggevole e leggero
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 3000 Series BHD351/10 Asciugacapelli
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 3000 Series BHD351/10 Asciugacapelli
IslaBonita
31/08/2023
Italia
Μέρος της προώθησης
Asciugatura veloce
Il phon asciuga velocemente i capelli, senza rovinarli e la nuova bocchetta senti il getto d'aria in maniera più omogenea.
Πλεονεκτήματα
asciugatura veloce
Μειονεκτήματα
non ho contro da segnalare
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 3000 BHD360/20 Asciugacapelli
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 3000 BHD360/20 Asciugacapelli
Grillo95
29/08/2023
Italia
Μέρος της προώθησης
Ottimo asciugacapelli
Il prodotto è leggero e maneggevole. Dispone di 6 velocità diverse (4 calde, 2 fredde). Poco rumoroso. Il getto di aria sembra alla prima accensione debole, ma ciò non influisce sull'asciugatura dei capelli, delicata ma comunque rapida.
Πλεονεκτήματα
Leggero, veloce, non aggressivo.
Μειονεκτήματα
non ho rilevato contro.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 3000 BHD360/20 Asciugacapelli
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 3000 BHD360/20 Asciugacapelli