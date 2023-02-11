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2100W
Τεχνολογία ThermoShield
2 φορές περισσότερα ιόντα*
3 ρυθμίσεις θερμότητας και 2 ταχύτητας
Ο αισθητήρας ανίχνευσης υπερθέρμανσης βελτιστοποιεί και ελέγχει ενεργά τη θερμοκρασία του αέρα, προστατεύοντας τα μαλλιά σας από τη φθορά** που προκαλεί η υπερθέρμανση. Απολαύστε στέγνωμα χωρίς άγχος, χάρη στην τεχνολογία ThermoShield.
Αυτό το επαγγελματικό σεσουάρ 2100W δημιουργεί μια εξαιρετικά ισχυρή ροή αέρα. Ο συνδυασμός ισχύος και ταχύτητας σάς βοηθά να στεγνώνετε και να φορμάρετε τα μαλλιά σας γρήγορα και εύκολα.
Αυτό το ισχυρό σύστημα ιόντων παράγει έως και 40 εκατομμύρια ιόντα ανά στέγνωμα, εντείνοντας τη λάμψη της τρίχας, για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα.
4.6
από 5
866
Κριτικές
98%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Andrianna
11/02/2023
Ελλάδα
Τελεια δουλεια με τα μαλλια
Μου εκανε ομορφα κ απαλα μαλλια κ αναδειξε το χρωμα μου!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHD501/00 Σεσουάρ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHD501/00 Σεσουάρ
MaryF80
08/11/2021
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Prodotto molto soddisfacente
Confermo la buona qualità del prodotto acquistato oramai qualche mese fa. Buona maneggevolezza, varietà del getto d’aria che si può regolare nell’intensità e nella portata del calibro. Lo riacquisterei senza dubbio
Πλεονεκτήματα
Qualità, affidabilità del marchio, ottima maneggevolezza
Μειονεκτήματα
Bocchettone un po’ grande
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHD501/00 Asciugacapelli
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHD501/00 Asciugacapelli
Ilovebooks985
12/10/2021
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Ottimo Asciugacapelli Philips Advanced Serie 5000
Sto utilizzando l'asciugacapelli Philips Advanced Serie 5000 è devo dire che è un ottimo prodotto, sono rimasta positivamente colpita della sua qualità e dalle sue caratteristiche. È un'asciugacapelli che favorisce un'asciugatura rapida ma non aggressiva, anzi grazie al sistema dei doppi ioni e alla tecnologia termoprotettiva salvaguardia e protegge i capelli, i quali risultano morbidi e lucenti senza essere aggrediti dal calore. Si possono scegliere diverse temperature e diversi flussi d'aria in base alla caratteristica del proprio capello e allo styling che di vuole raggiungere. Il design dell'asciugacapelli è molto bello e moderno, i pulsanti offrono una facilità dell'utilizzo del prodotto ed è facile da maneggiare per cui non risulta per niente pesante quando si utilizza, il beccuccio di plastica dirige il getto dell'aria nella giusta direzione, infine il cavo ha un'ottima lunghezza. È un'asciugacapelli di cui non vorrò più farne a meno ed adattissimo alle mie esigenze per cui ottiene la mia piena approvazione.
Πλεονεκτήματα
Tecnologia termoprotettiva, sistema agli ioni, asciugatura rapida e velocità.
Μειονεκτήματα
Nessuno
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHD501/00 Asciugacapelli
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHD501/00 Asciugacapelli
σε σχέση με το BHD350 στην επάνω ρύθμιση
ρύθμιση ThermoShield