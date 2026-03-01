BHB968/00
Εντυπωσιακά χτενίσματα που διαρκούν
Γνωρίστε το Philips WavePro Styler — το εισιτήριό σας για ανάλαφρους κυματισμούς και σφιχτές μπούκλες που διαρκούν όλη μέρα. Σωστά διαβάσατε: φυσικό αποτέλεσμα που διαρκεί έως και 12 ώρες! Και με την τεχνολογία SenseIQ να φροντίζει για τη θερμοκρασία και τη διάρκεια φορμαρίσματος, τα μαλλιά σας παραμένουν δυνατά και λαμπερά.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Απολαύστε εντυπωσιακά χτενίσματα από το πρωί μέχρι το βράδυ, χάρη στην μοναδική τεχνολογία φορμαρίσματος 60°. Σε αντίθεση με άλλα εργαλεία φορμαρίσματος, το WavePro Styler συγκρατεί τον θερμό αέρα στο εσωτερικό του, θερμαίνοντας τα μαλλιά από μέσα και από έξω. Είναι η δική μας συνταγή για μπούκλες και κυματισμούς που διαρκούν έως και 12 ώρες*.
Χάρη στη λειτουργία Αυτόματου τυλίγματος, τα μαλλιά σας καθοδηγούνται απαλά από τη μαλακή, αντιολισθητική σιλικόνη και τυλίγονται αυτόματα γύρω από τον κύλινδρο. Απλώς τοποθετήστε, πιέστε και αφήστε, για να αποκτήσετε τέλεια φορμαρισμένες μπούκλες μέσα σε 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο. Το 88% των χρηστών έκρινε ότι η λειτουργία Αυτόματου τυλίγματος ήταν ήπια για τα μαλλιά**.
Αποκτήστε εύκολα τις πιο ανάλαφρες μπούκλες και τους πιο πολυτελείς κυματισμούς με τις πέντε ρυθμίσεις φορμαρίσματος του ρυθμιζόμενου κυλίνδρου. Μπορεί επίσης να αλλάζει κατεύθυνση για ακόμη πιο φυσικό και κυματιστό αποτέλεσμα. Το 91% των χρηστών συμφωνεί ότι τα χτενίσματα που δημιουργεί το WavePro Styler δείχνουν φυσικά***.
Το WavePro Styler δημιουργεί μπούκλες γρήγορα, επειδή η θερμότητα διοχετεύεται απευθείας στα μαλλιά χωρίς απώλειες, όπως συμβαίνει με τα παραδοσιακά εργαλεία. Έτσι, τα μαλλιά σας εκτίθενται σε λιγότερη θερμότητα, ενώ το αποτέλεσμα παραμένει εντυπωσιακό και διαρκεί όλη μέρα****.
Με τεχνολογία SenseIQ και κατοχυρωμένους αισθητήρες, το WavePro Styler φροντίζει για τη δύναμη των μαλλιών σας και κλειδώνει έως και 4 φορές περισσότερη υγρασία******. Ανιχνεύει τη θερμοκρασία των μαλλιών σας 50 φορές το δευτερόλεπτο και προσαρμόζει ανάλογα τη θερμότητα, προστατεύοντας τα μαλλιά από την υπερθέρμανση.
Το WavePro Styler διαθέτει πραγματικά χρήσιμες λειτουργίες που κάνουν κάθε συνεδρία εύκολη και ξεκούραστη. Οι αισθητήρες σταματούν τη συσκευή όταν προσθέσετε υπερβολική ποσότητα μαλλιών, ενώ ο ανοιχτός σχεδιασμός αποτρέπει το μπλέξιμο. Ένα ηχητικό σήμα σας ειδοποιεί όταν η μπούκλα είναι έτοιμη, ενώ η μοναδική λαβή σε σχήμα L εφαρμόζει άνετα στο χέρι για φορμάρισμα χωρίς καταπόνηση.
Ενισχύστε τη λάμψη και τη στιλπνότητα των μαλλιών σας με φορτισμένα αρνητικά ιόντα που εξουδετερώνουν τον στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται και λειαίνουν τις φολίδες της τρίχας καθώς φορμάρετε τα μαλλιά σας. Τα ιόντα νερού προσφέρουν ενυδάτωση για ένα υγιές, λαμπερό αποτέλεσμα.
Όταν επιλέγετε τη λειτουργία SenseIQ, το WavePro Styler συνδυάζει αυτόματα το στυλ που επιλέξατε με την ιδανική θερμοκρασία και διάρκεια. Αν θέλετε να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία, μπορείτε να το κάνετε. Έχετε τον πλήρη έλεγχο! Απολαύστε τέλειο στυλ και μπούκλες ή κυματισμούς χωρίς καταπόνηση των μαλλιών.
Αξεσουάρ
Τεχνικές προδιαγραφές
Λειτουργίες
Σέρβις
Τεχνολογία
Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.