Μπούκλες και κυματισμοί όλη μέρα

Απολαύστε εντυπωσιακά χτενίσματα από το πρωί μέχρι το βράδυ, χάρη στην μοναδική τεχνολογία φορμαρίσματος 60°. Σε αντίθεση με άλλα εργαλεία φορμαρίσματος, το WavePro Styler συγκρατεί τον θερμό αέρα στο εσωτερικό του, θερμαίνοντας τα μαλλιά από μέσα και από έξω. Είναι η δική μας συνταγή για μπούκλες και κυματισμούς που διαρκούν έως και 12 ώρες*.