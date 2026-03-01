Αναζήτηση όρων

  • Εντυπωσιακά χτενίσματα που διαρκούν Εντυπωσιακά χτενίσματα που διαρκούν Εντυπωσιακά χτενίσματα που διαρκούν

    WavePro Styler 9000 Συσκευή φορμαρίσματος μαλλιών με SenseIQ

    BHB968/00

    Συνολική αξιολόγηση / 5
    • Κριτικές Κριτικές

    Εντυπωσιακά χτενίσματα που διαρκούν

    Γνωρίστε το Philips WavePro Styler — το εισιτήριό σας για ανάλαφρους κυματισμούς και σφιχτές μπούκλες που διαρκούν όλη μέρα. Σωστά διαβάσατε: φυσικό αποτέλεσμα που διαρκεί έως και 12 ώρες! Και με την τεχνολογία SenseIQ να φροντίζει για τη θερμοκρασία και τη διάρκεια φορμαρίσματος, τα μαλλιά σας παραμένουν δυνατά και λαμπερά.

    Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων

    WavePro Styler 9000 Συσκευή φορμαρίσματος μαλλιών με SenseIQ

    Παρόμοια προϊόντα

    Εμφάνιση όλων Συσκευές φορμαρίσματος

    Εντυπωσιακά χτενίσματα που διαρκούν

    Ανάλαφρες μπούκλες και χαλαροί κυματισμοί για έως και 12 ώρες

    • Τεχνολογία φορμαρίσματος 360°
    • Ρυθμιζόμενος κύλινδρος με 5 μεγέθη
    • Τεχνολογία SenseIQ
    • Φροντίδα με εκπομπή ιόντων
    Μπούκλες και κυματισμοί όλη μέρα

    Μπούκλες και κυματισμοί όλη μέρα

    Απολαύστε εντυπωσιακά χτενίσματα από το πρωί μέχρι το βράδυ, χάρη στην μοναδική τεχνολογία φορμαρίσματος 60°. Σε αντίθεση με άλλα εργαλεία φορμαρίσματος, το WavePro Styler συγκρατεί τον θερμό αέρα στο εσωτερικό του, θερμαίνοντας τα μαλλιά από μέσα και από έξω. Είναι η δική μας συνταγή για μπούκλες και κυματισμούς που διαρκούν έως και 12 ώρες*.

    Φορμάρισμα κάθε μπούκλας σε δευτερόλεπτα

    Φορμάρισμα κάθε μπούκλας σε δευτερόλεπτα

    Χάρη στη λειτουργία Αυτόματου τυλίγματος, τα μαλλιά σας καθοδηγούνται απαλά από τη μαλακή, αντιολισθητική σιλικόνη και τυλίγονται αυτόματα γύρω από τον κύλινδρο. Απλώς τοποθετήστε, πιέστε και αφήστε, για να αποκτήσετε τέλεια φορμαρισμένες μπούκλες μέσα σε 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο. Το 88% των χρηστών έκρινε ότι η λειτουργία Αυτόματου τυλίγματος ήταν ήπια για τα μαλλιά**.

    5 στυλ φορμαρίσματος, από σφιχτές μπούκλες έως ανάλαφρους κυματισμούς

    5 στυλ φορμαρίσματος, από σφιχτές μπούκλες έως ανάλαφρους κυματισμούς

    Αποκτήστε εύκολα τις πιο ανάλαφρες μπούκλες και τους πιο πολυτελείς κυματισμούς με τις πέντε ρυθμίσεις φορμαρίσματος του ρυθμιζόμενου κυλίνδρου. Μπορεί επίσης να αλλάζει κατεύθυνση για ακόμη πιο φυσικό και κυματιστό αποτέλεσμα. Το 91% των χρηστών συμφωνεί ότι τα χτενίσματα που δημιουργεί το WavePro Styler δείχνουν φυσικά***.

    Γρήγορο φορμάρισμα για λιγότερη έκθεση στη θερμότητα

    Γρήγορο φορμάρισμα για λιγότερη έκθεση στη θερμότητα

    Το WavePro Styler δημιουργεί μπούκλες γρήγορα, επειδή η θερμότητα διοχετεύεται απευθείας στα μαλλιά χωρίς απώλειες, όπως συμβαίνει με τα παραδοσιακά εργαλεία. Έτσι, τα μαλλιά σας εκτίθενται σε λιγότερη θερμότητα, ενώ το αποτέλεσμα παραμένει εντυπωσιακό και διαρκεί όλη μέρα****.

    Διατηρήστε έως και το 99%***** της φυσικής δύναμης των μαλλιών σας

    Διατηρήστε έως και το 99%***** της φυσικής δύναμης των μαλλιών σας

    Με τεχνολογία SenseIQ και κατοχυρωμένους αισθητήρες, το WavePro Styler φροντίζει για τη δύναμη των μαλλιών σας και κλειδώνει έως και 4 φορές περισσότερη υγρασία******. Ανιχνεύει τη θερμοκρασία των μαλλιών σας 50 φορές το δευτερόλεπτο και προσαρμόζει ανάλογα τη θερμότητα, προστατεύοντας τα μαλλιά από την υπερθέρμανση.

    Προσεγμένη σχεδίαση για χρήση χωρίς κόπο

    Προσεγμένη σχεδίαση για χρήση χωρίς κόπο

    Το WavePro Styler διαθέτει πραγματικά χρήσιμες λειτουργίες που κάνουν κάθε συνεδρία εύκολη και ξεκούραστη. Οι αισθητήρες σταματούν τη συσκευή όταν προσθέσετε υπερβολική ποσότητα μαλλιών, ενώ ο ανοιχτός σχεδιασμός αποτρέπει το μπλέξιμο. Ένα ηχητικό σήμα σας ειδοποιεί όταν η μπούκλα είναι έτοιμη, ενώ η μοναδική λαβή σε σχήμα L εφαρμόζει άνετα στο χέρι για φορμάρισμα χωρίς καταπόνηση.

    Περιποίηση ιόντων για λεία, μεταξένια μαλλιά που δεν φριζάρουν

    Περιποίηση ιόντων για λεία, μεταξένια μαλλιά που δεν φριζάρουν

    Ενισχύστε τη λάμψη και τη στιλπνότητα των μαλλιών σας με φορτισμένα αρνητικά ιόντα που εξουδετερώνουν τον στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται και λειαίνουν τις φολίδες της τρίχας καθώς φορμάρετε τα μαλλιά σας. Τα ιόντα νερού προσφέρουν ενυδάτωση για ένα υγιές, λαμπερό αποτέλεσμα.

    Τέλειο στυλ και υγιή μαλλιά με το SenseIQ

    Τέλειο στυλ και υγιή μαλλιά με το SenseIQ

    Όταν επιλέγετε τη λειτουργία SenseIQ, το WavePro Styler συνδυάζει αυτόματα το στυλ που επιλέξατε με την ιδανική θερμοκρασία και διάρκεια. Αν θέλετε να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία, μπορείτε να το κάνετε. Έχετε τον πλήρη έλεγχο! Απολαύστε τέλειο στυλ και μπούκλες ή κυματισμούς χωρίς καταπόνηση των μαλλιών.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Αξεσουάρ

      Εργαλείο καθαρισμού
      Ναι
      Εργαλείο διαχωρισμού μαλλιών
      Ναι

    • Τεχνικές προδιαγραφές

      Χρώμα/φινίρισμα
      Μεταξένιο λευκό
      Μήκος καλωδίου
      2 μ.
      Χρόνος προθέρμανσης
      30 δευτ.
      Τάση
      110-240V
      Ισχύς
      45-48  W
      Βάρος
      527 g
      Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας
      < 0,5 W

    • Λειτουργίες

      Ρυθμίσεις θερμοκρασίας
      170 C, 190 C, 210 C, λειτουργία SenseIQ
      Φροντίδα με εκπομπή ιόντων
      Αρνητικά και ιόντα νερού
      Ρυθμίσεις ώρας
      8 δευτ., 10 δευτ., 12 δευτ., λειτουργία SenseIQ
      Κύλινδρος
      Εξαιρετικά λεία κεραμική πλάκα με κερατίνη
      Κατευθύνσεις μπούκλας
      Αριστερά, δεξιά, εναλλάξ

    • Σέρβις

      2 χρόνια εγγύηση σε όλο τον κόσμο
      Ναι

    • Τεχνολογία

      Σύστημα ιονισμού
      Αρνητικά και ιόντα νερού

    Badge-D2C

    Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

    Βρείτε συμβουλές για τα προϊόντα, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήσης και πληροφορίες για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.

    Προτεινόμενα προϊόντα

    Πρόσφατες προβολές

    Κριτικές

    Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το θέμα

    • Δοκιμή στο εργαστήριο
    • * Δοκιμή σε 32 χρήστες στην Πολωνία, 2023
    • ** Δοκιμή σε 32 χρήστες στην Πολωνία, 2023
    • *** Σε σύγκριση με το ψαλίδι για μπούκλες (BHB864, BHB868)
    • **** Κύλινδρος 30 χιλ. και 35 χιλ., μέσο αποτέλεσμα μετά από 1 μήνα χρήσης
    • ***** σε σύγκριση με το παραδοσιακό εργαλείο για μπούκλες (BHB864, BHB868), η ίδια απόδοση φορμαρίσματος

    Ανακαλύψτε

    το My Philips

    Εγγραφείτε για αποκλειστικά προνόμια

    Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

    Εγγραφείτε για να απολαύσετε:

    Έγκαιρη πρόσβαση σε προσφορές

    Αποκλειστικές ημέρες και προσφορές για μέλη

    Νέα σχετικά με την κυκλοφορία προϊόντων και συμβουλές για υγιεινό τρόπο ζωής.

    *
    Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!
    Τι σημαίνει αυτό;
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.