Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα τριπλής δράσης Lift & Cut ανασηκώνει απαλά τις τρίχες από τη ρίζα τους και τις κόβει με ακρίβεια έως και 0,00 mm, χωρίς να κόβει το δέρμα για βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας.
Ακρίβεια, ακόμα και στις πιο δύσκολες περιοχές
Οι πλήρως εύκαμπτες και μικρότερες, συμπαγείς κεφαλές με μοτίβα που τεντώνουν το δέρμα, προσαρμόζονται δυναμικά σε κάθε καμπύλη του προσώπου σας. Για συνεχή επαφή με το δέρμα με 20% μεγαλύτερη ακρίβεια* ώστε να πιάνετε δύσκολες τρίχες στον λαιμό και κάτω από τη μύτη. Ακρίβεια παντού.
Αποτελεσματική σε κάθε πέρασμα, ακόμα και σε γένια 1, 3 ή 7 ημερών
Οι περιστρεφόμενες λεπίδες Dual SteelPrecision 360 μοιρών εγκλωβίζουν τις τρίχες που αναπτύσσονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Με 7 εκατομμύρια κινήσεις κοπής το λεπτό, για αποτελεσματικό ξύρισμα ακόμα και σε γένια 1, 3 ή 7 ημερών.
50% ομαλότερη ολίσθηση** για μέγιστη άνεση
Η πιο προηγμένη προστασία του δέρματος προσφέρει 50% ομαλότερη ολίσθηση στο δέρμα** με την υδρόφιλη επίστρωση που συγκρατεί έως και 500.000 μικροσφαιρίδια ανά τετραγωνικό εκατοστό. Για λιγότερη τριβή και μέγιστη άνεση.
Προσαρμόζεται στα γένια σας για εύκολο ξύρισμα
Ο έξυπνος αισθητήρας τριχών της ξυριστικής μηχανής διαβάζει την πυκνότητα των τριχών 500 φορές ανά δευτερόλεπτο και προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ κοπής για εύκολο και απαλό ξύρισμα, ακόμα και σε πυκνά γένια.
Κατασκευασμένη με ποιότητα και με τον πλανήτη στο μυαλό
Σχεδιασμένη για δύναμη, κατασκευασμένη με σκοπό
Δημιουργήσαμε αυτήν την ξυριστική για ακρίβεια και ανθεκτικότητα, χρησιμοποιώντας βιώσιμα υλικά.
Κατασκευασμένη για να διαρκεί: έως και 5 χρόνια εγγύηση²
Απολαύστε απόλυτη αξιοπιστία και απόδοση με τα ανθεκτικά εργαλεία περιποίησής μας.
Ξυρίστε πιο κοντά, με απόλυτη άνεση για το δέρμα.
Η πρωτοποριακή μας ξυριστική κόβει τις τρίχες στη ρίζα για μακράς διάρκειας απόδοση, με άνεση στην επιδερμίδα υποστηριζόμενη από την τεχνητή νοημοσύνη.
Εφαρμογή ανδρικής περιποίησης
Βελτιώστε το ξύρισμά σας με την εφαρμογή GroomTribe
Ρυθμίστε τις λειτουργίες και τις ρυθμίσεις ξυρίσματος, χρησιμοποιήστε καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο για αποδοτικότητα στην τεχνική ξυρίσματος και παρακολουθήστε την κατάσταση του ξυριστικού και την υγεία των αξεσουάρ.
