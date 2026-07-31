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  • Τέλειο βαθύ ξύρισμα και άνεση για το δέρμα
  • Τέλειο βαθύ ξύρισμα και άνεση για το δέρμα
  • Τέλειο βαθύ ξύρισμα και άνεση για το δέρμα
  • Τέλειο βαθύ ξύρισμα και άνεση για το δέρμα
  • Τέλειο βαθύ ξύρισμα και άνεση για το δέρμα
  • Τέλειο βαθύ ξύρισμα και άνεση για το δέρμα
  • Τέλειο βαθύ ξύρισμα και άνεση για το δέρμα
  • Τέλειο βαθύ ξύρισμα και άνεση για το δέρμα
  • Τέλειο βαθύ ξύρισμα και άνεση για το δέρμα
  • Τέλειο βαθύ ξύρισμα και άνεση για το δέρμα
  • Τέλειο βαθύ ξύρισμα και άνεση για το δέρμα
  • Τέλειο βαθύ ξύρισμα και άνεση για το δέρμα
  • Τέλειο βαθύ ξύρισμα και άνεση για το δέρμα
  • Τέλειο βαθύ ξύρισμα και άνεση για το δέρμα
  • Τέλειο βαθύ ξύρισμα και άνεση για το δέρμα
  • Τέλειο βαθύ ξύρισμα και άνεση για το δέρμα
  • Τέλειο βαθύ ξύρισμα και άνεση για το δέρμα
  • Τέλειο βαθύ ξύρισμα και άνεση για το δέρμα
  • Τέλειο βαθύ ξύρισμα και άνεση για το δέρμα
  • Τέλειο βαθύ ξύρισμα και άνεση για το δέρμα
  • Τέλειο βαθύ ξύρισμα και άνεση για το δέρμα
  • Τέλειο βαθύ ξύρισμα και άνεση για το δέρμα
  • Τέλειο βαθύ ξύρισμα και άνεση για το δέρμα
  • Τέλειο βαθύ ξύρισμα και άνεση για το δέρμα

i9000Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Wet & Dry με SkinIQ

X9002/10

4.4
| (756) Κριτικές | 90% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Τέλειο βαθύ ξύρισμα και άνεση για το δέρμα
Το Philips i9000 προσφέρει βαθύ ξύρισμα χάρη στο σύστημα τριπλής δράσης Lift&Cut και τις μικρές, ευέλικτες κεφαλές 360°, ακόμα και σε δύσκολες περιοχές. Η τεχνολογία SkinIQ με υποστήριξη ΑΙ ανιχνεύει και προσαρμόζεται στο δέρμα σας για απόλυτη άνεση και ακρίβεια.
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

με την τεχνολογία SkinIQ

Τέλειο βαθύ ξύρισμα και άνεση για το δέρμα

  • Τεχνολογία τριπλής δράσης Lift & Cut

  • Λεπίδες Dual SteelPrecision

  • Ευέλικτη κεφαλή ακριβείας 360°

  • Αισθητήρας προσαρμογής ισχύος

  • 5 χρόνια εγγύηση***

Βαθύ ξύρισμα, αποτελέσματα που διαρκούν

Βαθύ ξύρισμα, αποτελέσματα που διαρκούν

Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα τριπλής δράσης Lift & Cut ανασηκώνει απαλά τις τρίχες από τη ρίζα τους και τις κόβει με ακρίβεια έως και 0,00 mm, χωρίς να κόβει το δέρμα για βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας.

Ακρίβεια, ακόμα και στις πιο δύσκολες περιοχές

Ακρίβεια, ακόμα και στις πιο δύσκολες περιοχές

Οι πλήρως εύκαμπτες και μικρότερες, συμπαγείς κεφαλές με μοτίβα που τεντώνουν το δέρμα, προσαρμόζονται δυναμικά σε κάθε καμπύλη του προσώπου σας. Για συνεχή επαφή με το δέρμα με 20% μεγαλύτερη ακρίβεια* ώστε να πιάνετε δύσκολες τρίχες στον λαιμό και κάτω από τη μύτη. Ακρίβεια παντού.

Αποτελεσματική σε κάθε πέρασμα, ακόμα και σε γένια 1, 3 ή 7 ημερών

Αποτελεσματική σε κάθε πέρασμα, ακόμα και σε γένια 1, 3 ή 7 ημερών

Οι περιστρεφόμενες λεπίδες Dual SteelPrecision 360 μοιρών εγκλωβίζουν τις τρίχες που αναπτύσσονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Με 7 εκατομμύρια κινήσεις κοπής το λεπτό, για αποτελεσματικό ξύρισμα ακόμα και σε γένια 1, 3 ή 7 ημερών.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.4

από 5

756

Κριτικές

90%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

31/07/2026

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

The best shaver I have used

Excellent shaver providing the best shave ever, I have tried other brands and they don't work on my beard which is tough and grows at uneven angles. The shaver is also very easy to keep clean.

Η αξιολογηση έγινε για Shaver Series 8000 S8692/35 Wet and dry electric shaver with 2 accessories

Date of Use 2026-06-02

Η αξιολογηση έγινε για Shaver Series 8000 S8692/35 Wet and dry electric shaver with 2 accessories

Date of Use 2026-06-02

06/07/2026

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Amazing 👏

I would 💯 recommend this shaver as it does a very close shave and on my head. Fantastic

Η αξιολογηση έγινε για i9000 X9000/30 Wet & Dry Electric Shaver with SkinIQ

Date of Use 2026-05-20

Η αξιολογηση έγινε για i9000 X9000/30 Wet & Dry Electric Shaver with SkinIQ

Date of Use 2026-05-20

16/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Good close shave

Excellent product that gives a great close shave - it’s easy to use, simple to clean and holds its charge really well. The cleaning pod works well and seems very hygienic. Not sure the motion ratings on the app make much sense but the app is useful for monitoring charge and shaver head levels. Overall very good product.

Πλεονεκτήματα

Excellent close shave

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για i9000 X9000/30 Wet & Dry Electric Shaver with SkinIQ

Date of Use 2026-04-10

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για i9000 X9000/30 Wet & Dry Electric Shaver with SkinIQ

Date of Use 2026-04-10

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