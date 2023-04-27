Αναζήτηση όρων

Man shaving
2166 reviews

i9000 Prestige

Βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας, έξυπνη άνεση για το δέρμα

Προτεινόμενη λιανική τιμή

Έχει σταματήσει η κυκλοφορία αυτού του προϊόντος
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

Ένα νέο επίπεδο ακρίβειας

Ξύρισμα στο επίπεδο του δέρματος που διαρκεί

Οι λεπίδες τριπλής δράσης ανυψώνουν άνετα τις τρίχες πριν το ξύρισμα στο επίπεδο του δέρματος.

Απαλό ξύρισμα κοντά στην επιδερμίδα

Philips i9000 Prestige, η premium ξυριστική μας με το σύστημα Triple Action Lift & Cut που κόβει τις τρίχες στο επίπεδο του δέρματος για μακράς διάρκειας ξύρισμα, ακόμα και σε δύσκολες περιοχές.

Τυπική φωτογραφία προϊόντος

Κοντά

Καθαρό ξύρισμα που διαρκεί

Οι λεπίδες τριπλής δράσης ανυψώνουν άνετα τις τρίχες πριν το ξύρισμα στο επίπεδο του δέρματος.

Ήπια

Μειωμένος ερεθισμός του δέρματος λόγω λιγότερων ξυριστικών κινήσεων

3 εύκαμπτες ατομικές κεφαλές αγκαλιάζουν ακόμη και τις πιο δύσκολες γραμμές του προσώπου και του λαιμού, φτάνοντας σε όλες τις τρίχες

Χωρίς κόπο

Ξυρίστε εύκολα διάφορα μήκη γενειάδας

Οι εξαιρετικά ανθεκτικές λεπίδες DualSteel Precision προσφέρουν κοντό ξύρισμα, ακόμα και σε πυκνά γένια 1, 3 και 7 ημερών.

Εικόνα χαρακτηριστικών

Βαθύ ξύρισμα, αποτελέσματα που διαρκούν

Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα τριπλής δράσης Lift & Cut ανασηκώνει απαλά τις τρίχες από τη ρίζα τους και τις κόβει με ακρίβεια έως και 0,00 mm, χωρίς να κόβει το δέρμα για βαθύ ξύρισμα μεγάλης διάρκειας.

Εικόνα χαρακτηριστικών

Ακρίβεια, ακόμα και στις πιο δύσκολες περιοχές

Οι πλήρως εύκαμπτες και μικρότερες, συμπαγείς κεφαλές με μοτίβα που τεντώνουν το δέρμα, προσαρμόζονται δυναμικά σε κάθε καμπύλη του προσώπου σας. Για συνεχή επαφή με το δέρμα με 20% μεγαλύτερη ακρίβεια* ώστε να πιάνετε δύσκολες τρίχες στον λαιμό και κάτω από τη μύτη. Ακρίβεια παντού.

Εικόνα χαρακτηριστικών

Αποτελεσματική σε κάθε πέρασμα, ακόμα και σε γένια 1, 3 ή 7 ημερών

Οι περιστρεφόμενες λεπίδες Dual SteelPrecision 360 μοιρών εγκλωβίζουν τις τρίχες που αναπτύσσονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Με 7 εκατομμύρια κινήσεις κοπής το λεπτό, για αποτελεσματικό ξύρισμα ακόμα και σε γένια 1, 3 ή 7 ημερών.

Εικόνα χαρακτηριστικών

Βέλτιστη πίεση για την άνεση του δέρματος

Με υποστήριξη AI, το σύστημα προστασίας πίεσης διαβάζει την πίεση που ασκείτε και παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο μέσω φωτεινών ενδείξεων, βοηθώντας σας να ρυθμίσετε τη σωστή πίεση για βέλτιστη άνεση της επιδερμίδας. Για εξατομικευμένο ξύρισμα που είναι ιδανικό για εσάς.

Εικόνα χαρακτηριστικών

50% ομαλότερη ολίσθηση** για μέγιστη άνεση

Η πιο προηγμένη προστασία του δέρματος προσφέρει 50% ομαλότερη ολίσθηση στο δέρμα** με την υδρόφιλη επίστρωση που συγκρατεί έως και 500.000 μικροσφαιρίδια ανά τετραγωνικό εκατοστό. Για λιγότερη τριβή και μέγιστη άνεση.

Κατασκευασμένη με ποιότητα και με τον πλανήτη στο μυαλό

Δοκιμάστε & Αγορά

Σχεδιασμένη για δύναμη, κατασκευασμένη με σκοπό

Δημιουργήσαμε αυτήν την ξυριστική για ακρίβεια και ανθεκτικότητα, χρησιμοποιώντας βιώσιμα υλικά.

Πέντε χρόνια εγγύηση

Κατασκευασμένη για να διαρκεί: έως και 5 χρόνια εγγύηση²

Απολαύστε απόλυτη αξιοπιστία και απόδοση με τα ανθεκτικά εργαλεία περιποίησής μας.

Ξυρίστε πιο κοντά, με απόλυτη άνεση για το δέρμα.

Η πρωτοποριακή μας ξυριστική κόβει τις τρίχες στο επίπεδο του δέρματος για μακράς διάρκειας απόδοση, με άνεση στην επιδερμίδα υποστηριζόμενη από την τεχνητή νοημοσύνη.

Εμφάνιση οθόνης της εφαρμογής Male Grooming

Εφαρμογή ανδρικής περιποίησης

Βελτιώστε το ξύρισμά σας με την εφαρμογή GroomTribe

Ρυθμίστε τις λειτουργίες και τις ρυθμίσεις ξυρίσματος, χρησιμοποιήστε καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο για αποδοτικότητα στην τεχνική ξυρίσματος και παρακολουθήστε την κατάσταση του ξυριστικού και την υγεία των αξεσουάρ.

Κριτικές

Αποποιήσεις ευθύνης

¹ Source: Euromonitor International Limited, retail value RSP, per body shavers category definition, 2023 data, research conducted in November 2023
² 2 χρόνια εγγύηση + 3 χρόνια επέκταση με την εγγραφή στο Philips.com εντός 90 ημερών από την αγορά.
* σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο
** έναντι στην επίστρωση χωρίς μικροσφαιρίδια
*** Με εγγραφή στο Philips.com εντός 90 ημερών από την αγορά
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

