Man shaving
i9000 Prestige Ultra

Βαθύ ξύρισμα για όλη την ημέρα, απόλυτη άνεση για την επιδερμίδα

Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

Ένα νέο επίπεδο ακρίβειας

Καθαρό ξύρισμα που διαρκεί περισσότερο

Οι λεπίδες τριπλής δράσης ανυψώνουν απαλά την τρίχα πριν την κόψουν μέχρι -0,08 mm κάτω από το επίπεδο του δέρματος

Βαθύ ξύρισμα όλη την ημέρα, υπερβολικά ήπια.

Philips i9000 Prestige Ultra, η πιο πρωτοποριακή μας ξυριστική μηχανή με σύστημα τριπλής δράσης Lift & Cut που κόβει τις τρίχες στη ρίζα για απόδοση όλη την ημέρα, ακόμη και σε περιοχές που είναι δύσκολες στο ξύρισμα.

Καθαρό ξύρισμα που διαρκεί περισσότερο

Οι λεπίδες τριπλής δράσης ανυψώνουν άνετα την τρίχα πριν την κόψουν κάτω από το επίπεδο του δέρματος.

Ήπια

Μειωμένος ερεθισμός του δέρματος λόγω λιγότερων ξυριστικών κινήσεων

3 εύκαμπτες ατομικές κεφαλές αγκαλιάζουν ακόμη και τις πιο δύσκολες γραμμές του προσώπου και του λαιμού, φτάνοντας σε όλες τις τρίχες

Χωρίς κόπο

Ξυρίστε εύκολα διάφορα μήκη γενειάδας

Οι υπερ-ανθεκτικές λεπίδες NanoTech Precision παρέχουν κοντό ξύρισμα ακόμη και σε πυκνά γένια 1, 3 και 7 ημερών

i9000P Ultra Phoenix Feature Image (PPL) Triple Action Lift & Cut System

Βαθύ ξύρισμα από τη ρίζα, αποτέλεσμα που διαρκεί όλη μέρα

Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα τριπλής δράσης Lift & Cut ανασηκώνει απαλά τις τρίχες από τη ρίζα τους, και τις κόβει με ακρίβεια έως και -0,08 mm από τη ρίζα, χωρίς να κόβει το δέρμα. Για απόλυτα βαθύ ξύρισμα που διαρκεί όλη μέρα.

i9000P Ultra Phoenix Feature Image (PPL) 360 Precision Flexing Head

Ακρίβεια, ακόμα και στις πιο δύσκολες περιοχές

Οι πλήρως εύκαμπτες και μικρότερες, συμπαγείς κεφαλές με μοτίβα που τεντώνουν το δέρμα, προσαρμόζονται δυναμικά σε κάθε καμπύλη του προσώπου σας. Για συνεχή επαφή με το δέρμα με 20% μεγαλύτερη ακρίβεια** ώστε να πιάνετε δύσκολες τρίχες στον λαιμό και κάτω από τη μύτη. Ακρίβεια παντού.

i9000P Ultra Phoenix Feature Image (PPL) NanoTech Dual Precision Blades

Αποτελεσματική σε κάθε πέρασμα, ακόμα και σε γένια 1, 3 ή 7 ημερών

Σχεδιασμένες να εγκλωβίζουν τρίχες που αναπτύσσονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις, οι περιστρεφόμενες λεπίδες Dual Precision NanoTech 360 μοιρών πιάνουν 25% περισσότερες τρίχες ανά πέρασμα*, με 8 εκατομμύρια κινήσεις κοπής ανά λεπτό, για απόδοση ακριβείας ακόμα και σε γένια 1, 3 ή 7 ημερών.

i9000P Ultra Phoenix Feature Image (PPL) Active Pressure & Motion Guidance

Προηγμένη απόδοση και άνεση ξυρίσματος με υποστήριξη AI

Το σύστημα ενεργής καθοδήγησης πίεσης και κίνησης με τη βοήθεια του AI φωτίζει για να σας παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την ιδανική πίεση ξυρίσματος και την κίνηση που χρησιμοποιείτε. Για προηγμένη άνεση του δέρματος και αποτελεσματική απόδοση στο ξύρισμα.

i9000P Ultra Phoenix Feature Image (PPL) Hydro SkinGlide Coating

50% ομαλότερη ολίσθηση*** για μέγιστη άνεση

Η πιο προηγμένη προστασία του δέρματος προσφέρει 50% ομαλότερη ολίσθηση στο δέρμα*** με την υδρόφιλη επίστρωση που συγκρατεί έως και 500.000 μικροσφαιρίδια ανά τετραγωνικό εκατοστό. Για λιγότερη τριβή και μέγιστη άνεση.

Κατασκευασμένη με ποιότητα και με τον πλανήτη στο μυαλό

Σχεδιασμένη για δύναμη, κατασκευασμένη με σκοπό

Δημιουργήσαμε αυτήν την ξυριστική για ακρίβεια και ανθεκτικότητα, χρησιμοποιώντας βιώσιμα υλικά.

Κατασκευασμένη για να διαρκεί: έως και 7 χρόνια εγγύηση²

Κατασκευασμένη για να διαρκεί: έως και 7 χρόνια εγγύηση²

Απολαύστε απόλυτη αξιοπιστία και απόδοση με τα ανθεκτικά εργαλεία περιποίησής μας.

Ξυρίστε πιο κοντά, με απόλυτη άνεση για το δέρμα.

Η πιο πρωτοποριακή μας ξυριστική κόβει τις τρίχες βαθιά στη ρίζα για μακράς διάρκειας απόδοση, με άνεση στην επιδερμίδα υποστηριζόμενη από την τεχνητή νοημοσύνη.

Εμφάνιση οθόνης της εφαρμογής Male Grooming

Εφαρμογή ανδρικής περιποίησης

Βελτιώστε το ξύρισμά σας με την εφαρμογή GroomTribe

Ρυθμίστε τις λειτουργίες και τις ρυθμίσεις ξυρίσματος, χρησιμοποιήστε καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο για αποδοτικότητα στην τεχνική ξυρίσματος και παρακολουθήστε την κατάσταση του ξυριστικού και την υγεία των αξεσουάρ.

Αποποιήσεις ευθύνης

¹ Source: Euromonitor International Limited, retail value RSP, per body shavers category definition, 2023 data, research conducted in November 2023
² 2 χρόνια εγγύηση + 5 χρόνια επέκταση με την εγγραφή στο Philips.com εντός 90 ημερών από την αγορά.
* σε σύγκριση με την ξυριστική Philips σειράς 3000
** σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο
*** έναντι στην επίστρωση χωρίς μικροσφαιρίδια
**** έναντι νερού στη θήκη
***** Με εγγραφή στο Philips.com εντός 90 ημερών από την αγορά
