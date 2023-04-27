Προηγμένη απόδοση και άνεση ξυρίσματος με υποστήριξη AI

Το σύστημα ενεργής καθοδήγησης πίεσης και κίνησης με τη βοήθεια του AI φωτίζει για να σας παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την ιδανική πίεση ξυρίσματος και την κίνηση που χρησιμοποιείτε. Για προηγμένη άνεση του δέρματος και αποτελεσματική απόδοση στο ξύρισμα.