Οθόνες διπλής λειτουργίας Philips

Μία οθόνη, δύο λειτουργίες

 
Ταχύτητα ή ευκρίνεια; Τώρα θα έχετε και τα δύο
 
Η Philips Evnia σας προσφέρει απόλυτη ευελιξία στο gaming - απλά αλλάξτε μεταξύ 4K UHD στα 160Hz για καθηλωτική, κρυστάλλινη λεπτομέρεια και FHD στα 320Hz για απόκριση επιπέδου e-sports. Το γρήγορο IPS, το HDR και η χαμηλή καθυστέρηση εισόδου διασφαλίζουν ότι κάθε καρέ εμφανίζεται με ακρίβεια. 

Αλλάξτε ταχύτητες, όχι οθόνες

 
Κυριαρχήστε στα 320Hz ή εντυπωσιάστε τους άλλους σε 4K στα 160Hz - ό,τι κι αν απαιτεί το παιχνίδι σας, αυτή η οθόνη προσαρμόζεται στις ανάγκες σας. Η διπλή λειτουργία σας δίνει τον έλεγχο, επιτρέποντάς σας να επιλέξετε την τέλεια ισορροπία μεταξύ ανάλυσης και ρυθμού ανανέωσης: αλλάξτε σε FHD στα 320Hz για εξαιρετικά γρήγορα shooters ή αλλάξτε σε 4K UHD στα 160Hz για πλούσια, καθηλωτικά οπτικά στοιχεία. Αναπτύχθηκε για παίκτες που τα κάνουν όλα!

Περισσότερες  οθόνες Philips

Philips Evnia 27M2N3800A


Διευρύνετε τον ορίζοντα
των παιχνιδιών σας

Εναλλαγή χωρίς κόπο μεταξύ 4K UHD @160 Hz και FHD @320 Hz. Μεγαλύτερη ευελιξία, χωρίς συμβιβασμούς.

 

Γρήγορο πάνελ IPS

 
Η οθόνη Philips Fast IPS με UltraClear 4K παρέχει ευκρινείς εικόνες με αληθινά χρώματα. 

 

Χρώματα που είναι
αληθινά

 
Χάρη στην πιστοποίηση VESA DisplayHDR™, θα βλέπετε ακριβώς αυτό που θέλετε να βλέπετε: ζωντανές, ρεαλιστικές εικόνες χωρίς συμβιβασμούς. 

 

Γρήγορος χρόνος απόκρισης
Smart MBR 0,5 ms 

 
Το Philips Evnia με Smart MBR 0,5 ms παρέχει ευκρινείς εικόνες χωρίς να είναι θολωμένες, ιδανικές για παιχνίδια με γρήγορο ρυθμό. 

 

Για όλες τις κατηγορίες παικτών

 

Δημιουργός περιεχομένου

 
160 Hz 4K. Ακρίβεια στην κίνηση.

Επεξεργαστείτε, ζωντανέψτε και σχεδιάστε με εξαιρετικά ομαλούς ρυθμούς ανανέωσης 160 Hz και εκπληκτική ευκρίνεια 4K. Φέρνουμε λύσεις για δημιουργικές ροές εργασίας αιχμής. 

 

FPS Pro

 
Απόκριση 320 Hz. Τέρμα οι δικαιολογίες.

Πάρτε τον έλεγχο κάθε γύρου παιχνιδιού με απόκριση σε κλάσματα του δευτερολέπτου και ομαλό παιχνίδι.

 

Streamer

 
Ισορροπημένη απόδοση. Πάντα σε λειτουργία.

Παίξτε, μεταδώστε και συνομιλήστε με σταθερές επιδόσεις και βελτιστοποιημένο multitasking. Οι ρυθμίσεις σας = η παράστασή σας.

 

Παίκτης στην κονσόλα

 
HDMI 2.1, UHD @120 Hz. Έτοιμο για παιχνίδι.

Βυθιστείτε σε μια οπτική εμπειρία με HDR, χαμηλή καθυστέρηση εισόδου και απρόσκοπτη συμβατότητα με κονσόλες επόμενης γενιάς.

 

Philps Evnia Precision Center

Philips Evnia
Precision Center

 

Το Philips Evnia Precision Center είναι ένα εύχρηστο
λογισμικό που έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιεί
την οθόνη σας με διαισθητικά χειριστήρια.

