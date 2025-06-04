Ταχύτητα ή ευκρίνεια; Τώρα θα έχετε και τα δύο

Η Philips Evnia σας προσφέρει απόλυτη ευελιξία στο gaming - απλά αλλάξτε μεταξύ 4K UHD στα 160Hz για καθηλωτική, κρυστάλλινη λεπτομέρεια και FHD στα 320Hz για απόκριση επιπέδου e-sports. Το γρήγορο IPS, το HDR και η χαμηλή καθυστέρηση εισόδου διασφαλίζουν ότι κάθε καρέ εμφανίζεται με ακρίβεια.