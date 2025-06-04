Η Philips Evnia σας προσφέρει απόλυτη ευελιξία στο gaming - απλά αλλάξτε μεταξύ 4K UHD στα 160Hz για καθηλωτική, κρυστάλλινη λεπτομέρεια και FHD στα 320Hz για απόκριση επιπέδου e-sports. Το γρήγορο IPS, το HDR και η χαμηλή καθυστέρηση εισόδου διασφαλίζουν ότι κάθε καρέ εμφανίζεται με ακρίβεια.
Αλλάξτε ταχύτητες, όχι οθόνες
Κυριαρχήστε στα 320Hz ή εντυπωσιάστε τους άλλους σε 4K στα 160Hz - ό,τι κι αν απαιτεί το παιχνίδι σας, αυτή η οθόνη προσαρμόζεται στις ανάγκες σας. Η διπλή λειτουργία σας δίνει τον έλεγχο, επιτρέποντάς σας να επιλέξετε την τέλεια ισορροπία μεταξύ ανάλυσης και ρυθμού ανανέωσης: αλλάξτε σε FHD στα 320Hz για εξαιρετικά γρήγορα shooters ή αλλάξτε σε 4K UHD στα 160Hz για πλούσια, καθηλωτικά οπτικά στοιχεία. Αναπτύχθηκε για παίκτες που τα κάνουν όλα!
