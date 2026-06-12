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27M2N3800A/00
Evnia 3000
27" (68,5 εκ.)
3840 x 2160 (4K UHD)
1920 x 1080 (Full HD)
Απολαύστε τα πλεονεκτήματα δύο κόσμων με τη Διπλή λειτουργία. Πραγματοποιήστε ομαλή εναλλαγή μεταξύ 3840 x 2160 στα 160 Hz για εκπληκτική ευκρίνεια και 1920 x 1080 στα 320 Hz για εξαιρετικά ομαλό παιχνίδι. Είτε λαχταράτε εντυπωσιακά γραφικά είτε δράση υψηλής ταχύτητας, αυτή η οθόνη προσαρμόζεται στις ανάγκες σας στη στιγμή.
Ζήστε την απόλυτη εμπειρία έντονου και ανταγωνιστικού παιχνιδιού με την οθόνη Evnia της Philips. Σχεδιασμένη για τους παίκτες που θέλουν εξαιρετικά ομαλά γραφικά χωρίς καθυστερήσεις, αυτή η οθόνη προσφέρει ρυθμό ανανέωσης 320 Hz, πολύ πιο γρήγορα από τις τυπικές οθόνες. Αποχαιρετήστε τις ενοχλητικές απώλειες καρέ που κάνουν τους εχθρούς να αναπηδούν απρόβλεπτα στην οθόνη. Με αυτήν την οθόνη υψηλής απόδοσης θα βλέπετε κάθε σημαντική κίνηση με εξαιρετικά ομαλή ροή, για ακρίβεια και καθαρότητα που θα σας βοηθάει να προηγείστε και να τολμάτε με αυτοπεποίθηση.
Η οθόνη Evnia της Philips με Smart MBR 0,5 ms εξαλείφει αποτελεσματικά το θάμπωμα και τη θολότητα στην κίνηση και παρέχει πιο ευκρινή και ακριβή γραφικά για βελτιωμένη εμπειρία παιχνιδιού. Η γρήγορη δράση και οι θεαματικές μεταβάσεις αποδίδονται ομαλά. Η καλύτερη επιλογή για συναρπαστικά παιχνίδια γεμάτα αγωνία!
3.0
από 5
1
Κριτική
TuxUser
12/06/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Missing Linux Support for Display Management
As a Linux user, I am disappointed by the total lack of official Philips software support for display management on this operating system. Because Philips does not provide a Linux version of its monitor control utilities, I am forced to rely on community-developed, open-source software like 'Luminance' and 'ddcutil' just to adjust basic hardware settings like brightness and contrast without using the awkward physical buttons on the back of the screen. Moving forward, Philips should either release a cross-platform command-line utility, package their software as a Flatpak, or at the very least, ensure their monitor firmware strictly adheres to standard DDC/CI protocols so that open-source Linux tools can manage the display seamlessly without bugs.
Η αξιολογηση έγινε για Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor
Date of Use 2026-04-22
Η αξιολογηση έγινε για Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor
Date of Use 2026-04-22
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Κάλυψη Adobe RGB και DCI-P3 βάσει CIE1976, περιοχή sRGB βάσει CIE1931, περιοχή NTSC βάσει CIE1976.
Για βέλτιστη απόδοση εξόδου, να βεβαιώνεστε πάντα ότι η κάρτα γραφικών σας μπορεί να επιτύχει τη μέγιστη ανάλυση και το μέγιστο ρυθμό ανανέωσης αυτής της οθόνης Philips.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Το Smart MBR προσαρμόζει τη φωτεινότητα για τη μείωση του θαμπώματος, επομένως δεν είναι δυνατή η προσαρμογή της φωτεινότητας ενώ είναι ενεργοποιημένο το Smart MBR. Για να μειώσετε το φλουτάρισμα της κίνησης, ο οπίσθιος φωτισμός LED θα αναβοσβήνει ταυτόχρονα με την ανανέωση της οθόνης, κάτι που μπορεί να προκαλέσει αξιοσημείωτη αλλαγή της φωτεινότητας.
Το Smart MBR είναι μια λειτουργία βελτιστοποιημένη για παιχνίδια. Η ενεργοποίηση του Smart MBR μπορεί να προκαλέσει αισθητό τρεμόπαιγμα της οθόνης. Συνιστάται να το απενεργοποιείτε όταν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παιχνιδιού.
Λάβετε υπόψη ότι η λειτουργία χαμηλής καθυστέρησης εισόδου είναι μόνιμα ενεργοποιημένη και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.
Αυτή η οθόνη στοχεύει στην αειφορία: τα πόδια και η βάση των ακουστικών είναι κατασκευασμένα από 35% ανακυκλωμένο πλαστικό και το πλαίσιο από 85% πλαστικό ανακυκλωμένο από τους καταναλωτές μας.
Διασύνδεση υποστήριξης NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει το πρόγραμμα οδήγησης της NVIDIA® G-SYNC® στην πιο πρόσφατη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία της NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα γραφικών σας υποστηρίζει NVIDIA® G-SYNC®.
Τα προϊόντα και τα αξεσουάρ που αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.