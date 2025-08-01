Αναζήτηση όρων

  • Η κεφαλή βουρτσίσματος για τα ευαίσθητα δόντια Η κεφαλή βουρτσίσματος για τα ευαίσθητα δόντια Η κεφαλή βουρτσίσματος για τα ευαίσθητα δόντια

    Philips Sonicare Sensitive Κεφαλές βουρτσίσματος 8 τεμαχίων

    HX6058/88

    Συνολική αξιολόγηση / 5
    • Κριτικές Κριτικές

    Η κεφαλή βουρτσίσματος για τα ευαίσθητα δόντια

    Βουρτσίστε απαλά αλλά αποτελεσματικά την πλάκα με αυτήν την κεφαλή βουρτσίσματος της Philips Sonicare για ευαίσθητα δόντια. Η κεφαλή βουρτσίσματος κάνει την αφαίρεση της πλάκας εύκολη, ενώ είναι απαλή για τα δόντια και τα ούλα. Εξαιρετικός καθαρισμός κάθε μέρα.

    Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων

    Philips Sonicare Sensitive Κεφαλές βουρτσίσματος 8 τεμαχίων

    Παρόμοια προϊόντα

    Εμφάνιση όλων S Sensitive

    Η κεφαλή βουρτσίσματος για τα ευαίσθητα δόντια

    Απαλός αλλά αποτελεσματικός καθαρισμός για ευαίσθητα δόντια

    • Μαλακό και αποτελεσματικό καθάρισμα
    • Αφαιρεί 10 φορές περισσότερη πλάκα*
    • Εξαιρετικά μαλακή
    • 8 τεμάχια
    Απαλός αλλά αποτελεσματικός καθαρισμός για ευαίσθητα δόντια και ούλα

    Απαλός αλλά αποτελεσματικός καθαρισμός για ευαίσθητα δόντια και ούλα

    Ο σχολαστικός καθαρισμός μπορεί παράλληλα να είναι και απαλός για τα ευαίσθητα δόντια και ούλα. Αυτή η κεφαλή διαθέτει μοναδική σχεδίαση με μακριές, λεπτές, εξαιρετικά μαλακές τρίχες που κάνουν κάθε πέρασμα απαλό.

    Αφαιρεί έως και 10 φορές περισσότερη πλάκα σε δυσπρόσιτα σημεία*

    Αφαιρεί έως και 10 φορές περισσότερη πλάκα σε δυσπρόσιτα σημεία*

    Με περισσότερες από 3.000 πυκνές τρίχες, αυτή η κεφαλή βουρτσίσματος σάς βοηθά να αφαιρέσετε έως και 10 φορές περισσότερη πλάκα από μια συμβατική οδοντόβουρτσα, ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία.

    Αποδεδειγμένη τεχνολογία Sonicare

    Αποδεδειγμένη τεχνολογία Sonicare

    Απολαύστε τον καθαρισμό που έχουν επιλέξει εκατομμύρια άνθρωποι. Οι οδοντόβουρτσες Philips Sonicare καθαρίζουν απαλά αλλά αποτελεσματικά και φροντίζουν τα δόντια και τα ούλα σας με έως και 62,000 κινήσεις των τριχών. Η τεχνολογία Sonicare Fluid Action υποστηρίζει τις τρίχες για τον καθαρισμό, καθώς οδηγεί υγρό βαθιά ανάμεσα στα δόντια και κατά μήκος των ούλων.

    Παρέχει αποδεδειγμένα αποτελεσματική στοματική φροντίδα

    Παρέχει αποδεδειγμένα αποτελεσματική στοματική φροντίδα

    Όλες οι κεφαλές βουρτσίσματος Sonicare της Philips έχουν εξαιρετικά λεπτομερή σχεδιασμό και είναι κλινικά ελεγμένες. Έτσι, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και απόδοσης.

    Συνεχίστε να βουρτσίζετε τα δόντια σας καλύτερα με τις υπενθυμίσεις BrushSync

    Συνεχίστε να βουρτσίζετε τα δόντια σας καλύτερα με τις υπενθυμίσεις BrushSync

    Γνωρίζατε ότι οι κεφαλές βουρτσίσματος γίνονται λιγότερο αποτελεσματικές μετά από τρεις μήνες; Οι οδοντίατροι συνιστούν την τακτική αλλαγή της κεφαλής βουρτσίσματος. Γι' αυτό και οι οδοντόβουρτσες Philips Sonicare διαθέτουν τεχνολογία BrushSync. Παρακολουθεί πόσο συχνά και πόσο σκληρά βουρτσίζετε τα δόντια σας και, στη συνέχεια, σας υπενθυμίζει να αντικαθιστάτε την κεφαλή βουρτσίσματος όταν έρθει η ώρα για νέα χρήση.

    Ταιριάζει σε όλες τις κουμπωτές λαβές Sonicare της Philips

    Ταιριάζει σε όλες τις κουμπωτές λαβές Sonicare της Philips

    Αυτή η κεφαλή βουρτσίσματος είναι συμβατή με όλες τις ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες Philips Sonicare.** Απλά τοποθετήστε ή αφαιρέστε την με ένα κλικ για εύκολη αντικατάσταση και καθαρισμό.

    Κατασκευάζεται από 70% πλαστικό βιολογικής προέλευσης

    Κατασκευάζεται από 70% πλαστικό βιολογικής προέλευσης

    Μέλημά μας είναι η μείωση της χρήσης του πλαστικού που προέρχεται από ορυκτά καύσιμα στα προϊόντα μας. Στο πλαίσιο αυτό, το 70% του πλαστικού σε αυτή την κεφαλή βουρτσίσματος είναι βιολογικής προέλευσης.***

    Χάρτινη ανακυκλώσιμη συσκευασία

    Χάρτινη ανακυκλώσιμη συσκευασία

    Όλες οι κεφαλές βουρτσίσματός μας διατίθενται σε χάρτινη συσκευασία, η οποία μπορεί να ανακυκλωθεί όπου υπάρχουν διαθέσιμες εγκαταστάσεις.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Σχεδιασμός και φινίρισμα

      Χρώματα
      Μαύρο
      Σκληρότητα οδοντόβουρτσας
      Εξαιρετικά μαλακή
      Τρίχες υπενθύμισης
      Τρίχες με μπλε χρώμα που ξεθωριάζει
      Μέγεθος
      Τυπικοί
      Έξυπνη αναγνώριση κεφαλής βουρτσίσματος
      Ναι

    • Συμβατότητα

      Σύστημα κεφαλής βουρτσίσματος
      Κουμπωτή
      Μη κατάλληλο για
      Philips One
      Συμβατές οδοντόβουρτσες
      Philips Sonicare

    • Περιλαμβάνεται

      Κεφαλές βουρτσίσματος
      8 S2 Sensitive

    • Ποιότητα και απόδοση

      Αντικατάσταση
      Κάθε 3 μήνες
      Δοκιμασμένη
      για βέλτιστη χρήση
      Κατασκευάζεται στην
      Γερμανία
      Πλεονέκτημα
      Απαλός καθαρισμός

    Badge-D2C

    Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

    Βρείτε συμβουλές για τα προϊόντα, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήσης και πληροφορίες για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.

    Προτεινόμενα προϊόντα

    Πρόσφατες προβολές

    Κριτικές

    Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το θέμα

    • συγκριτικά με μια συμβατική οδοντόβουρτσα.
    • *Μη συμβατό με τις λαβές Philips One.
    • **κατανομή στο πλαστικό της κεφαλή βουρτσίσματος με βάση το ισοζύγιο μάζας.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.