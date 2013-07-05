Άλλα μέρη στη συσκευασία
- Τηλεχειριστήριο
- Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
- Καλώδιο ρεύματος AC
- Καλώδιο VGA
- Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Λογισμικό αφής πολλαπλών χρηστών
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Βάση τραπεζιού
BDT5551EH/02
Περισσότερη διάδραση
Μεταδώστε σημαντικές πληροφορίες ή διαφημιστικά μηνύματα με εκπληκτική ευκρίνεια. Και χάρη στη διαδραστική οθόνη αφής, το ενδιαφέρον των περαστικών θα είναι πιο έντονο από ποτέ.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
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Το σύστημα μπορεί να ελέγξει και να προρυθμίσει την ένταση του οπίσθιου φωτισμού ώστε να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως και 50%, εξοικονομώντας σημαντικά στην κατανάλωση ενέργειας.
Oθόνη με ανάλυση Full HD. Με κορυφαία τεχνολογία οθόνης LCD, παρέχει πλήρη ανάλυση HD ευρείας οθόνης 1080 προοδευτικών γραμμών, 1920 pixel η καθεμία. Αποδίδει βέλτιστη ποιότητα εικόνας για σήματα εισόδου HD με έως και 1080 γραμμές. Παρέχει εξαιρετικές εικόνες προοδευτικής σάρωσης, χωρίς τρεμόπαιγμα, με βέλτιστη φωτεινότητα και υπέροχα χρώματα. Η ζωντανή και ευκρινής εικόνα διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.
Γνωρίστε την ομοιόμορφη διασπορά φωτός, με την εξελιγμένη τεχνολογία LED. Στην περίμετρο της οθόνης υπάρχουν LED (φωτοδίοδοι) λευκού χρώματος για πιο ομοιόμορφη διάχυση του φωτός. Το αποτέλεσμα; Ακόμη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, λιγότερη θερμότητα και ένα πραγματικό, ενιαίο φάσμα χρωμάτων.
Ο σχεδιασμός λεπτού πλαισίου προσθέτει κομψή εμφάνιση σε μια οθόνη δημόσιας προβολής ώστε να ταιριάζει απόλυτα σε κάθε περιβάλλον. Το λεπτό πλαίσιο επιτρέπει την ενσωμάτωση της οθόνης σε κάθε εσωτερικό χώρο ή εφαρμογή.
Οι αισθητήρες στο άκρο της οθόνης εξασφαλίζουν απόλυτη ευκρίνεια και παρέχουν αλληλεπίδραση πολλαπλών αγγιγμάτων, προσφέροντας αμέτρητες δυνατότητες για νέες διαδραστικές εφαρμογές.
Απολαύστε εκπληκτική λειτουργικότητα με 2 ταυτόχρονα σημεία αφής σε αυτήν την οθόνη. Η ευελιξία και η απόδοση συναντούν τη μεγάλη ποικιλία χειρισμού, προσφέροντας την απόλυτη διάδραση με τους χρήστες.
Συνδέστε απλά την οθόνη μέσω USB με το σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων σας για αυτόματη αναγνώριση μέσω της αφής. Η υποδοχή σύνδεσης USB είναι συμβατά με HID, παρέχοντας πραγματικό plug-and-play.
Ανεπτυγμένη για την αγορά της ψηφιακής σήμανσης, η υποδοχή OPS (Open Pluggable Specification) έχει σχεδιαστεί για να κάνει την αλλαγή ή την αναβάθμιση του media player σας παιχνιδάκι. Απλά συνδέστε το media player στην οθόνη και είστε έτοιμοι. Ανεξάρτητα από το αν έχετε ένα απλό, μεσαίο ή προηγμένο media player, η υποδοχή OPS είναι πλήρως συμβατή με τη συσκευή σας, μειώνοντας μακροπρόθεσμα το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.
Οι επαγγελματικοί υπολογιστές αποτελούν τμήμα των περισσότερων εγκαταστάσεων δημόσιας προβολής. Πολύ συχνά, αυξάνουν το συνολικό μήκος της οθόνης και προκαλούν μεγάλη ακαταστασία με τα καλώδια. Γι' αυτό σχεδιάσαμε αυτήν την οθόνη με την είσοδο Smart στο πίσω κάλυμμα, που είναι ιδανική για την ενσωμάτωση ενός επαγγελματικού υπολογιστή μικρού μεγέθους. Συν τοις άλλοις, το σύστημα διαχείρισης καλωδίων προσφέρει μια σπουδαία λύση για τακτοποιημένα καλώδια, για απόλυτα επαγγελματική εμφάνιση.
Οι οθόνες αφής μας λειτουργούν με ανεξάρτητο λογισμικό και υποστηρίζουν τα λειτουργικά συστήματα Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS και Linux.
Εικόνα/Οθόνη
Συνδεσιμότητα
Άνεση
Ήχος
Ρεύμα
Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης
Διαστάσεις
Συνθήκες λειτουργίας
Αξεσουάρ
Διάφορα
Αλληλεπίδραση
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