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    Signage Solutions Οθόνη Multi-Touch

    BDT5551EH/02

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    Μεταδώστε σημαντικές πληροφορίες ή διαφημιστικά μηνύματα με εκπληκτική ευκρίνεια. Και χάρη στη διαδραστική οθόνη αφής, το ενδιαφέρον των περαστικών θα είναι πιο έντονο από ποτέ.

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    Signage Solutions Οθόνη Multi-Touch

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    SmartPower για εξοικονόμηση ενέργειας

    SmartPower για εξοικονόμηση ενέργειας

    Το σύστημα μπορεί να ελέγξει και να προρυθμίσει την ένταση του οπίσθιου φωτισμού ώστε να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως και 50%, εξοικονομώντας σημαντικά στην κατανάλωση ενέργειας.

    Οθόνη LCD Full HD, 1920x1080p

    Oθόνη με ανάλυση Full HD. Με κορυφαία τεχνολογία οθόνης LCD, παρέχει πλήρη ανάλυση HD ευρείας οθόνης 1080 προοδευτικών γραμμών, 1920 pixel η καθεμία. Αποδίδει βέλτιστη ποιότητα εικόνας για σήματα εισόδου HD με έως και 1080 γραμμές. Παρέχει εξαιρετικές εικόνες προοδευτικής σάρωσης, χωρίς τρεμόπαιγμα, με βέλτιστη φωτεινότητα και υπέροχα χρώματα. Η ζωντανή και ευκρινής εικόνα διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

    Οπίσθιος φωτισμός Edge LED

    Γνωρίστε την ομοιόμορφη διασπορά φωτός, με την εξελιγμένη τεχνολογία LED. Στην περίμετρο της οθόνης υπάρχουν LED (φωτοδίοδοι) λευκού χρώματος για πιο ομοιόμορφη διάχυση του φωτός. Το αποτέλεσμα; Ακόμη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, λιγότερη θερμότητα και ένα πραγματικό, ενιαίο φάσμα χρωμάτων.

    Σχεδιασμός λεπτού πλαισίου για κομψή εμφάνιση

    Ο σχεδιασμός λεπτού πλαισίου προσθέτει κομψή εμφάνιση σε μια οθόνη δημόσιας προβολής ώστε να ταιριάζει απόλυτα σε κάθε περιβάλλον. Το λεπτό πλαίσιο επιτρέπει την ενσωμάτωση της οθόνης σε κάθε εσωτερικό χώρο ή εφαρμογή.

    Οπτική τεχνολογία πολλαπλών αγγιγμάτων, για προηγμένη αλληλεπίδραση με το χρήστη

    Οι αισθητήρες στο άκρο της οθόνης εξασφαλίζουν απόλυτη ευκρίνεια και παρέχουν αλληλεπίδραση πολλαπλών αγγιγμάτων, προσφέροντας αμέτρητες δυνατότητες για νέες διαδραστικές εφαρμογές.

    2 ταυτόχρονα σημεία αφής

    Απολαύστε εκπληκτική λειτουργικότητα με 2 ταυτόχρονα σημεία αφής σε αυτήν την οθόνη. Η ευελιξία και η απόδοση συναντούν τη μεγάλη ποικιλία χειρισμού, προσφέροντας την απόλυτη διάδραση με τους χρήστες.

    Συμβατότητα με USB Plug-and-Play

    Συνδέστε απλά την οθόνη μέσω USB με το σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων σας για αυτόματη αναγνώριση μέσω της αφής. Η υποδοχή σύνδεσης USB είναι συμβατά με HID, παρέχοντας πραγματικό plug-and-play.

    Υποδοχή OPS (Open Pluggable Specification)

    Ανεπτυγμένη για την αγορά της ψηφιακής σήμανσης, η υποδοχή OPS (Open Pluggable Specification) έχει σχεδιαστεί για να κάνει την αλλαγή ή την αναβάθμιση του media player σας παιχνιδάκι. Απλά συνδέστε το media player στην οθόνη και είστε έτοιμοι. Ανεξάρτητα από το αν έχετε ένα απλό, μεσαίο ή προηγμένο media player, η υποδοχή OPS είναι πλήρως συμβατή με τη συσκευή σας, μειώνοντας μακροπρόθεσμα το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

    Μικρό εξάρτημα στην πίσω πλευρά για την τοποθέτηση ενός υπολογιστή μικρού μεγέθους

    Οι επαγγελματικοί υπολογιστές αποτελούν τμήμα των περισσότερων εγκαταστάσεων δημόσιας προβολής. Πολύ συχνά, αυξάνουν το συνολικό μήκος της οθόνης και προκαλούν μεγάλη ακαταστασία με τα καλώδια. Γι' αυτό σχεδιάσαμε αυτήν την οθόνη με την είσοδο Smart στο πίσω κάλυμμα, που είναι ιδανική για την ενσωμάτωση ενός επαγγελματικού υπολογιστή μικρού μεγέθους. Συν τοις άλλοις, το σύστημα διαχείρισης καλωδίων προσφέρει μια σπουδαία λύση για τακτοποιημένα καλώδια, για απόλυτα επαγγελματική εμφάνιση.

    Συμβατή με όλα τα κορυφαία λειτουργικά συστήματα

    Οι οθόνες αφής μας λειτουργούν με ανεξάρτητο λογισμικό και υποστηρίζουν τα λειτουργικά συστήματα Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS και Linux.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εικόνα/Οθόνη

      Diagonal screen size (metric)
      138.6  εκ.
      Diagonal screen size (inch)
      54.6  ίντσες
      Aspect ratio
      16:9
      Panel resolution
      1920x1080p
      Pixel pitch
      0,21 x 0,63 χιλ.
      Optimum resolution
      1920 x 1080 στα 60 Hz
      Brightness
      450  cd/m²
      Display colors
      1,07 δισεκατομμύρια
      Contrast ratio (typical)
      4000:1
      Response time (typical)
      6,5  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  μοίρες
      Viewing angle (vertical)
      178  μοίρες
      Picture enhancement
      • 3/2-2/2 pull down
      • Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D
      • Σάρωση απόπλεξης εξισορρόπησης κίνησης
      • Προοδευτική σάρωση
      • Σάρωση απόπλεξης MA 3D
      • Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης

    • Συνδεσιμότητα

      PC
      • VGA-in D-Sub 15HD
      • RS232 D-Sub9
      • Έξοδος RS232 D-sub9
      • 1 είσοδος ήχου PC 3,5 χιλ.
      • RJ45
      • Έξοδος VGA (μέσω DVI-I)
      Είσοδος AV
      • 1 είσοδος σύνθετου σήματος (BNC)
      • 1 είσοδος σήματος συνιστωσών (BNC)
      • 1 DVI-D
      Έξοδος AV
      1 ήχου (L/R)
      Other connections
      • Έξοδος AC
      • Display Port
      • Έξοδος DVI
      • Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου
      • HDMI
      • Έξοδος IR
      • OPS
      • USB

    • Άνεση

      Placement
      • Οριζόντια
      • Κατακόρυφη
      Keyboard control
      • Κρυφό
      • Με δυνατότητα κλειδώματος
      Remote control signal
      Με δυνατότητα κλειδώματος
      Signal loop through
      • RS232
      • VGA
      • DVI
      • IR Loopthrough
      Ευκολία εγκατάστασης
      • Έξοδος AC
      • Έξυπνο εξάρτημα
      Energy saving functions
      Smart Power
      Άλλη ευκολία
      Λαβές μεταφοράς
      Λειτουργίες ελέγχου ασφαλείας
      • Έλεγχος υπερθέρμανσης
      • Αισθητήρας θερμοκρασίας
      Network controllable
      • RS232
      • HDMI (ένα σύρμα)
      • RJ45

    • Ήχος

      Built-in speakers
      2 x 12W RMS

    • Ρεύμα

      Mains power
      90 ~ 264 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Consumption (Typical)
      110  W
      Standby power consumption
      <0,5W

    • Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

      Computer formats
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1920 x 1200, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75Hz
      Video formats
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz

    • Διαστάσεις

      Βάθος κιβωτίου
      280  μμ
      Ύψος κιβωτίου
      980  μμ
      Στήριγμα εισόδου Smart
      100 x 100 χιλ., 100 x 200 χιλ.
      Πλάτος κιβωτίου
      1480  μμ
      Set Width
      1273  μμ
      Product weight
      47  κ.
      Set Height
      745  μμ
      Set Depth
      80,5  μμ
      Wall Mount
      400 x 400 χιλ., 400 x 200 χιλ., 200 x 200 χιλ.
      Bezel width
      29 χιλ.
      Βάρος με την συσκευασία
      55,5  κ.

    • Συνθήκες λειτουργίας

      Temperature range (operation)
      0 ~ 40  ° C
      MTBF
      60.000  ώρα(ες)
      Σχετική υγρασία
      20 ~ 80  %
      Temperature range (storage)
      -20 ~ 60  ° C

    • Αξεσουάρ

      Included accessories
      • Τηλεχειριστήριο
      • Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
      • Καλώδιο ρεύματος AC
      • Καλώδιο VGA
      • Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
      • Οδηγός γρήγορης έναρξης
      Optional accessories
      • Λογισμικό αφής πολλαπλών χρηστών
      • Βάση τραπεζιού

    • Διάφορα

      On-Screen Display Languages
      • Αγγλικά
      • Γαλλικά
      • Γερμανικά
      • Ιταλικά
      • Πολωνικά
      • Τουρκικά
      • Ρωσικά
      • Απλοποιημένα κινέζικα
      • Ισπανικά
      Warranty
      Εγγύηση 3 ετών

    • Αλληλεπίδραση

      Τεχνολογία πολλαπλών αγγιγμάτων αφής
      Οπτική ανίχνευση
      Σημεία αφής
      2 ταυτόχρονα σημεία αφής
      Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία
      Συμβατότητα με HID
      Προστατευτικό γυαλί
      Ενισχυμένο γυαλί ασφαλείας 5 χιλ.

    Περιεχόμενα συσκευασίας

    Άλλα μέρη στη συσκευασία

    • Τηλεχειριστήριο
    • Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
    • Καλώδιο ρεύματος AC
    • Καλώδιο VGA
    • Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
    • Οδηγός γρήγορης έναρξης
    • Προαιρετικά αξεσουάρ: Λογισμικό αφής πολλαπλών χρηστών
    • Προαιρετικά αξεσουάρ: Βάση τραπεζιού
    Badge-D2C

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