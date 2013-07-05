Μικρό εξάρτημα στην πίσω πλευρά για την τοποθέτηση ενός υπολογιστή μικρού μεγέθους

Οι επαγγελματικοί υπολογιστές αποτελούν τμήμα των περισσότερων εγκαταστάσεων δημόσιας προβολής. Πολύ συχνά, αυξάνουν το συνολικό μήκος της οθόνης και προκαλούν μεγάλη ακαταστασία με τα καλώδια. Γι' αυτό σχεδιάσαμε αυτήν την οθόνη με την είσοδο Smart στο πίσω κάλυμμα, που είναι ιδανική για την ενσωμάτωση ενός επαγγελματικού υπολογιστή μικρού μεγέθους. Συν τοις άλλοις, το σύστημα διαχείρισης καλωδίων προσφέρει μια σπουδαία λύση για τακτοποιημένα καλώδια, για απόλυτα επαγγελματική εμφάνιση.