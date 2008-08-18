Προηγμένη αποτροπή αποτύπωσης ίχνους

Οι στατικές εικόνες που παραμένουν στην οθόνη για μεγάλες χρονικές περιόδους μπορεί να αφήσουν μια "εικόνα διπλού ειδώλου" ή ένα εφέ αποτύπωσης ίχνους της εικόνας στις οθόνες LCD. Αν και η αποτύπωση ίχνους της εικόνας δεν είναι μόνιμη στις οθόνες LCD, δεν θέλετε να συμβαίνει αυτό, ειδικά σε τοποθεσίες όπου το περιεχόμενο προβάλλεται όλο το εικοσιτετράωρο.