Η επαγγελματική οθόνη LCD 46" θα μεταφέρει το μήνυμά σας. Είτε χρησιμοποιείται σε δίκτυο ή σε σύμπλεγμα είτε μεμονωμένα για δημόσια προβολή, αυτό το μοντέλο προσφέρει μια πληθώρα χαρακτηριστικών για να ικανοποιήσει τις πιο απαιτητικές εφαρμογές.
Αυτό το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις για μείωση του ΦΠΑ
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Είσοδος HDMI για πλήρη ψηφιακή σύνδεση HD σε ένα καλώδιο
ο HDMI συνδέει πηγή με οθόνη καθιστώντας δυνατή τη μεταφορά ψηφιακών ασυμπίεστων σημάτων RGB. Ελαχιστοποιώντας τη μετατροπή σε αναλογικά σήματα παρέχει άψογη εικόνα. Επειδή το σήμα δεν μειώνεται η εικόνα είναι πιο καθαρή. Το HDMI είναι πλήρως συμβατό με προηγούμενες εκδόσεις πηγών DVI ωστόσο περιλαμβάνει και ψηφιακό ήχο. Το HDMI χρησιμοποιεί προστασία από αντιγραφή HDCP.
Οθόνη LCD Full HD, 1920x1080p
Oθόνη με ανάλυση Full HD. Με κορυφαία τεχνολογία οθόνης LCD, παρέχει πλήρη ανάλυση HD ευρείας οθόνης 1080 προοδευτικών γραμμών, 1920 pixel η καθεμία. Αποδίδει βέλτιστη ποιότητα εικόνας για σήματα εισόδου HD με έως και 1080 γραμμές. Παρέχει εξαιρετικές εικόνες προοδευτικής σάρωσης, χωρίς τρεμόπαιγμα, με βέλτιστη φωτεινότητα και υπέροχα χρώματα. Η ζωντανή και ευκρινής εικόνα διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.
Λειτουργία κατακόρυφης προβολής
Μπορείτε να τοποθετήσετε με ασφάλεια την οθόνη στον τοίχο σε κατακόρυφη θέση.
Κρυφά πλήκτρα ελέγχου με δυνατότητα κλειδώματος
Τα τοπικά πλήκτρα ελέγχου της οθόνης είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο που είναι λιγότερο ορατά για άμεση πρόσβαση. Επιπλέον, ο αισθητήρας του τηλεχειριστηρίου καθώς και τα τοπικά πλήκτρα ελέγχου μπορούν να απενεργοποιηθούν μέσω του RS232 για αποφυγή μη εξουσιοδοτημένου χειρισμού της συσκευής όταν τοποθετείται σε δημόσιο χώρο.
Η οθόνη έχει δυνατότητα δικτυακού ελέγχου για απομακρυσμένη διαχείριση
Η δυνατότητα δικτυακού ελέγχου επιτρέπει στο χρήστη να ελέγχει και να προσαρμόζει οθόνες από μακριά μέσω του πρωτοκόλλου RS232.
VGA loop through με δυνατότητα αλυσιδωτής σύνδεσης σε πολλές οθόνες
Η αλυσιδωτή σύνδεση πολλαπλών οθόνων διανέμει αποτελεσματικά τον έλεγχο και το οπτικό περιεχόμενο από μία πηγή σε μια διάταξη οθόνων σε διάφορες θέσεις σε ένα χώρο.
Προηγμένη αποτροπή αποτύπωσης ίχνους
Οι στατικές εικόνες που παραμένουν στην οθόνη για μεγάλες χρονικές περιόδους μπορεί να αφήσουν μια "εικόνα διπλού ειδώλου" ή ένα εφέ αποτύπωσης ίχνους της εικόνας στις οθόνες LCD. Αν και η αποτύπωση ίχνους της εικόνας δεν είναι μόνιμη στις οθόνες LCD, δεν θέλετε να συμβαίνει αυτό, ειδικά σε τοποθεσίες όπου το περιεχόμενο προβάλλεται όλο το εικοσιτετράωρο.
Συμβατότητα με τα πρότυπα RoHS για τη φροντίδα του περιβάλλοντος
Η Philips κατασκευάζει προϊόντα απεικόνισης σε συμμόρφωση με τα αυστηρά πρότυπα για τον περιορισμό επικίνδυνων ουσιών όπως ο μόλυβδος και άλλες τοξικές ουσίες σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS).
Βελτιωμένη λειτουργία ζουμ για εφαρμογές συμπλέγματος οθονών
Η λειτουργία εσωτερικού ζουμ επιτρέπει εύκολη εφαρμογή ενός συμπλέγματος οθονών, χωρίς την ανάγκη ακριβού εξωτερικού εξοπλισμού. Με δυνατότητα συμπλέγματος 25 οθονών μέσω διαχωρισμού 5 οθονών στην κάθε πλευρά, οριζόντια και κάθετα.
Τεχνικές προδιαγραφές
Εικόνα/Οθόνη
Diagonal screen size (metric)
116.8
εκ.
Diagonal screen size (inch)
46
ίντσες
Aspect ratio
16:9
Pixel pitch
0,53025 x 0,53025 χιλ.
Optimum resolution
1920 x 1080 στα 60 Hz
Brightness
450
cd/m²
Display colors
16,7 εκατομμύρια χρώματα
Contrast ratio (typical)
1500:1
Response time (typical)
6
ms
Viewing angle (horizontal)
178
μοίρες
Viewing angle (vertical)
178
μοίρες
Picture enhancement
3/2-2/2 pull down
Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D
Σάρωση απόπλεξης εξισορρόπησης κίνησης
Εικόνα σε εικόνα
Προοδευτική σάρωση
Σάρωση απόπλεξης MA 3D
Συχνότητα οριζόντιας σάρωσης
31,5 - 91,1 KHz
Συχνότητα κατακόρυφης σάρωσης
58 - 85 Hz
Τύπος οθόνης
LCD Full HD W-UXGA Act. matrix
Συνδεσιμότητα
PC
VGA-in D-Sub 15HD
VGA-out D-Sub 15HD
RS232 D-Sub9
Έξοδος RS232 D-sub9
1 είσοδος ήχου PC 3,5 χιλ.
Είσοδος AV
HDMI x2
1 είσοδος σήματος συνιστωσών (YPbPr)
1 ήχου (L/R) για YPbPr
2 σύνθετου σήματος (CVBS)
1 S-video
2 ήχου (L/R) για σύνδεση CVBS & S-Vid
Έξοδος AV
1 είσοδος σύνθετου σήματος (CVBS)
1 ήχου (L/R)
Βελτιώσεις συνδεσιμότητας
Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου
Άνεση
Placement
Κατακόρυφη
Οριζόντια
Ρυθμιστικές εγκρίσεις
Σήμανση CE
RoHS
FCC Class A
UL
Γλώσσες εμφάνισης στην οθόνη
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ιταλικά
Ισπανικά
Πολωνικά
Τουρκικά
Ρωσικά
Network controllable
RS232
Στήριγμα VESA
400 x 200 χιλ.
Αποσπώμενος ήχος
2 ηχεία των 7 watt (προαιρετικά)
Ρεύμα
Mains power
90-264 VAC, 50/60 Hz
Κατανάλωση (Λειτουργία ενεργοποίησης)
165 W (τυπική)
Standby power consumption
< 5W
Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης
Computer formats
640 x 480, 60, 75Hz
720 x 400, 70Hz
800 x 600, 60Hz
1024 x 768, 60Hz
1280 x 720, 60Hz
1280 x 768, 60Hz
1360 x 768, 60Hz
1600 x 1200, 60Hz
1920 x 1080, 50, 60Hz
Video formats
480i, 60Hz
480p, 60Hz
576i, 50Hz
720p, 50, 60Hz
1080i, 50, 60Hz
1080p, 60Hz
Διαστάσεις
Ύψος συσκευής (με τη βάση)
705
μμ
Ύψος συσκευής (με τη βάση) (ίντσες)
27.8
ίντσες
Set Width
1122
μμ
Βάθος συσκευής (με τη βάση)
406
μμ
Set Height
663
μμ
Set Depth
138
μμ
Βάθος συσκευής (με τη βάση) (ίντσες)
16.0
ίντσες
Set Width (inch)
44,2
ίντσες
Set Height (inch)
26.1
ίντσες
Set Depth (inch)
5,4
ίντσες
MTBF
50.000 (εκτός CCFL 60.000) ώρες
Τεχνικές προδιαγραφές
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
0 - 40
° C
Εύρος σχετικής υγρασίας
5% - 90%
Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
Αναπαραγωγή βίντεο
NTSC
PAL
SECAM
Αξεσουάρ
Included accessories
Καλώδιο προσαρμογής HDMI-DVI
Καλώδιο VGA
Τηλεχειριστήριο
Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
Καλώδιο ρεύματος AC
Οδηγός γρήγορης έναρξης
Optional accessories
Βάση τραπεζιού BM05211
Ηχεία BAL4631S1
Στήριγμα για το ταβάνι BM04111&BM01111
Σταθερό στήριγμα για τον τοίχο BM02111
Εύκαμπτο στήριγμα για τον τοίχο BM04111&BM02212
Διάφορα
Πλαίσιο
μεταλλικό ανθρακί
Warranty
Ευρώπη/Βόρεια Αμερική: 3 έτη
Περιεχόμενα συσκευασίας
Άλλα μέρη στη συσκευασία
Καλώδιο προσαρμογής HDMI-DVI
Καλώδιο VGA
Τηλεχειριστήριο
Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
Καλώδιο ρεύματος AC
Οδηγός γρήγορης έναρξης
Προαιρετικά αξεσουάρ: Βάση τραπεζιού BM05211
Προαιρετικά αξεσουάρ: Ηχεία BAL4631S1
Προαιρετικά αξεσουάρ: Στήριγμα για το ταβάνι BM04111&BM01111
Προαιρετικά αξεσουάρ: Σταθερό στήριγμα για τον τοίχο BM02111
Προαιρετικά αξεσουάρ: Εύκαμπτο στήριγμα για τον τοίχο BM04111&BM02212