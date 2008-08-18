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    Οθόνη LCD

    BDL4631V/00

    Συνολική αξιολόγηση / 5
    • Κριτικές Κριτικές

    Εντυπωσιάστε και μαγέψτε το κοινό σας

    Η επαγγελματική οθόνη LCD 46" θα μεταφέρει το μήνυμά σας. Είτε χρησιμοποιείται σε δίκτυο ή σε σύμπλεγμα είτε μεμονωμένα για δημόσια προβολή, αυτό το μοντέλο προσφέρει μια πληθώρα χαρακτηριστικών για να ικανοποιήσει τις πιο απαιτητικές εφαρμογές.

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    Οθόνη LCD

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    Εντυπωσιάστε και μαγέψτε το κοινό σας

    • 46"
    • πολυμέσα
    • Οθόνη HDTV
    Είσοδος HDMI για πλήρη ψηφιακή σύνδεση HD σε ένα καλώδιο

    Είσοδος HDMI για πλήρη ψηφιακή σύνδεση HD σε ένα καλώδιο

    ο HDMI συνδέει πηγή με οθόνη καθιστώντας δυνατή τη μεταφορά ψηφιακών ασυμπίεστων σημάτων RGB. Ελαχιστοποιώντας τη μετατροπή σε αναλογικά σήματα παρέχει άψογη εικόνα. Επειδή το σήμα δεν μειώνεται η εικόνα είναι πιο καθαρή. Το HDMI είναι πλήρως συμβατό με προηγούμενες εκδόσεις πηγών DVI ωστόσο περιλαμβάνει και ψηφιακό ήχο. Το HDMI χρησιμοποιεί προστασία από αντιγραφή HDCP.

    Οθόνη LCD Full HD, 1920x1080p

    Oθόνη με ανάλυση Full HD. Με κορυφαία τεχνολογία οθόνης LCD, παρέχει πλήρη ανάλυση HD ευρείας οθόνης 1080 προοδευτικών γραμμών, 1920 pixel η καθεμία. Αποδίδει βέλτιστη ποιότητα εικόνας για σήματα εισόδου HD με έως και 1080 γραμμές. Παρέχει εξαιρετικές εικόνες προοδευτικής σάρωσης, χωρίς τρεμόπαιγμα, με βέλτιστη φωτεινότητα και υπέροχα χρώματα. Η ζωντανή και ευκρινής εικόνα διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

    Λειτουργία κατακόρυφης προβολής

    Μπορείτε να τοποθετήσετε με ασφάλεια την οθόνη στον τοίχο σε κατακόρυφη θέση.

    Κρυφά πλήκτρα ελέγχου με δυνατότητα κλειδώματος

    Τα τοπικά πλήκτρα ελέγχου της οθόνης είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο που είναι λιγότερο ορατά για άμεση πρόσβαση. Επιπλέον, ο αισθητήρας του τηλεχειριστηρίου καθώς και τα τοπικά πλήκτρα ελέγχου μπορούν να απενεργοποιηθούν μέσω του RS232 για αποφυγή μη εξουσιοδοτημένου χειρισμού της συσκευής όταν τοποθετείται σε δημόσιο χώρο.

    Η οθόνη έχει δυνατότητα δικτυακού ελέγχου για απομακρυσμένη διαχείριση

    Η δυνατότητα δικτυακού ελέγχου επιτρέπει στο χρήστη να ελέγχει και να προσαρμόζει οθόνες από μακριά μέσω του πρωτοκόλλου RS232.

    VGA loop through με δυνατότητα αλυσιδωτής σύνδεσης σε πολλές οθόνες

    Η αλυσιδωτή σύνδεση πολλαπλών οθόνων διανέμει αποτελεσματικά τον έλεγχο και το οπτικό περιεχόμενο από μία πηγή σε μια διάταξη οθόνων σε διάφορες θέσεις σε ένα χώρο.

    Προηγμένη αποτροπή αποτύπωσης ίχνους

    Οι στατικές εικόνες που παραμένουν στην οθόνη για μεγάλες χρονικές περιόδους μπορεί να αφήσουν μια "εικόνα διπλού ειδώλου" ή ένα εφέ αποτύπωσης ίχνους της εικόνας στις οθόνες LCD. Αν και η αποτύπωση ίχνους της εικόνας δεν είναι μόνιμη στις οθόνες LCD, δεν θέλετε να συμβαίνει αυτό, ειδικά σε τοποθεσίες όπου το περιεχόμενο προβάλλεται όλο το εικοσιτετράωρο.

    Συμβατότητα με τα πρότυπα RoHS για τη φροντίδα του περιβάλλοντος

    Η Philips κατασκευάζει προϊόντα απεικόνισης σε συμμόρφωση με τα αυστηρά πρότυπα για τον περιορισμό επικίνδυνων ουσιών όπως ο μόλυβδος και άλλες τοξικές ουσίες σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS).

    Βελτιωμένη λειτουργία ζουμ για εφαρμογές συμπλέγματος οθονών

    Η λειτουργία εσωτερικού ζουμ επιτρέπει εύκολη εφαρμογή ενός συμπλέγματος οθονών, χωρίς την ανάγκη ακριβού εξωτερικού εξοπλισμού. Με δυνατότητα συμπλέγματος 25 οθονών μέσω διαχωρισμού 5 οθονών στην κάθε πλευρά, οριζόντια και κάθετα.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εικόνα/Οθόνη

      Diagonal screen size (metric)
      116.8  εκ.
      Diagonal screen size (inch)
      46  ίντσες
      Aspect ratio
      16:9
      Pixel pitch
      0,53025 x 0,53025 χιλ.
      Optimum resolution
      1920 x 1080 στα 60 Hz
      Brightness
      450  cd/m²
      Display colors
      16,7 εκατομμύρια χρώματα
      Contrast ratio (typical)
      1500:1
      Response time (typical)
      6  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  μοίρες
      Viewing angle (vertical)
      178  μοίρες
      Picture enhancement
      • 3/2-2/2 pull down
      • Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D
      • Σάρωση απόπλεξης εξισορρόπησης κίνησης
      • Εικόνα σε εικόνα
      • Προοδευτική σάρωση
      • Σάρωση απόπλεξης MA 3D
      Συχνότητα οριζόντιας σάρωσης
      31,5 - 91,1 KHz
      Συχνότητα κατακόρυφης σάρωσης
      58 - 85 Hz
      Τύπος οθόνης
      LCD Full HD W-UXGA Act. matrix

    • Συνδεσιμότητα

      PC
      • VGA-in D-Sub 15HD
      • VGA-out D-Sub 15HD
      • RS232 D-Sub9
      • Έξοδος RS232 D-sub9
      • 1 είσοδος ήχου PC 3,5 χιλ.
      Είσοδος AV
      • HDMI x2
      • 1 είσοδος σήματος συνιστωσών (YPbPr)
      • 1 ήχου (L/R) για YPbPr
      • 2 σύνθετου σήματος (CVBS)
      • 1 S-video
      • 2 ήχου (L/R) για σύνδεση CVBS & S-Vid
      Έξοδος AV
      • 1 είσοδος σύνθετου σήματος (CVBS)
      • 1 ήχου (L/R)
      Βελτιώσεις συνδεσιμότητας
      Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου

    • Άνεση

      Placement
      • Κατακόρυφη
      • Οριζόντια
      Ρυθμιστικές εγκρίσεις
      • Σήμανση CE
      • RoHS
      • FCC Class A
      • UL
      Γλώσσες εμφάνισης στην οθόνη
      • Αγγλικά
      • Γαλλικά
      • Γερμανικά
      • Ιταλικά
      • Ισπανικά
      • Πολωνικά
      • Τουρκικά
      • Ρωσικά
      Network controllable
      RS232
      Στήριγμα VESA
      400 x 200 χιλ.
      Αποσπώμενος ήχος
      2 ηχεία των 7 watt (προαιρετικά)

    • Ρεύμα

      Mains power
      90-264 VAC, 50/60 Hz
      Κατανάλωση (Λειτουργία ενεργοποίησης)
      165 W (τυπική)
      Standby power consumption
      < 5W

    • Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

      Computer formats
      • 640 x 480, 60, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 60Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 50, 60Hz
      Video formats
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576i, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 60Hz

    • Διαστάσεις

      Ύψος συσκευής (με τη βάση)
      705  μμ
      Ύψος συσκευής (με τη βάση) (ίντσες)
      27.8  ίντσες
      Set Width
      1122  μμ
      Βάθος συσκευής (με τη βάση)
      406  μμ
      Set Height
      663  μμ
      Set Depth
      138  μμ
      Βάθος συσκευής (με τη βάση) (ίντσες)
      16.0  ίντσες
      Set Width (inch)
      44,2  ίντσες
      Set Height (inch)
      26.1  ίντσες
      Set Depth (inch)
      5,4  ίντσες
      MTBF
      50.000 (εκτός CCFL 60.000) ώρες

    • Τεχνικές προδιαγραφές

      Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
      0 - 40  ° C
      Εύρος σχετικής υγρασίας
      5% - 90%

    • Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

      Αναπαραγωγή βίντεο
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM

    • Αξεσουάρ

      Included accessories
      • Καλώδιο προσαρμογής HDMI-DVI
      • Καλώδιο VGA
      • Τηλεχειριστήριο
      • Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
      • Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
      • Καλώδιο ρεύματος AC
      • Οδηγός γρήγορης έναρξης
      Optional accessories
      • Βάση τραπεζιού BM05211
      • Ηχεία BAL4631S1
      • Στήριγμα για το ταβάνι BM04111&BM01111
      • Σταθερό στήριγμα για τον τοίχο BM02111
      • Εύκαμπτο στήριγμα για τον τοίχο BM04111&BM02212

    • Διάφορα

      Πλαίσιο
      μεταλλικό ανθρακί
      Warranty
      Ευρώπη/Βόρεια Αμερική: 3 έτη

    Περιεχόμενα συσκευασίας

    Άλλα μέρη στη συσκευασία

    • Καλώδιο προσαρμογής HDMI-DVI
    • Καλώδιο VGA
    • Τηλεχειριστήριο
    • Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
    • Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
    • Καλώδιο ρεύματος AC
    • Οδηγός γρήγορης έναρξης
    • Προαιρετικά αξεσουάρ: Βάση τραπεζιού BM05211
    • Προαιρετικά αξεσουάρ: Ηχεία BAL4631S1
    • Προαιρετικά αξεσουάρ: Στήριγμα για το ταβάνι BM04111&BM01111
    • Προαιρετικά αξεσουάρ: Σταθερό στήριγμα για τον τοίχο BM02111
    • Προαιρετικά αξεσουάρ: Εύκαμπτο στήριγμα για τον τοίχο BM04111&BM02212
    Badge-D2C

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