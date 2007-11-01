Άλλα μέρη στη συσκευασία
- Βάση τραπεζιού
- Καλώδιο ρεύματος AC
- Καλώδιο VGA
- Τηλεχειριστήριο
- Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Καλώδιο προσαρμογής HDMI-DVI
- Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
- Προαιρετικά αξεσουάρ: SmartLoader 22AV1135
BDL4231C/00
Οθόνη δημόσιας προβολής για εφαρμογές εσωτερικού χώρου
Περιορίστε τις δαπάνες σας με αυτή την οθόνη LCD 42" με δυνατότητα δικτυακού ελέγχου. Είτε χρησιμοποιείται σε δίκτυο είτε μεμονωμένα για δημόσια προβολή, αυτό το μοντέλο προσφέρει μια πληθώρα χαρακτηριστικών για να ικανοποιήσει τις πιο απαιτητικές δημόσιες και εταιρικές εφαρμογές προβολής.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Δυστυχώς αυτό το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
ο HDMI συνδέει πηγή με οθόνη καθιστώντας δυνατή τη μεταφορά ψηφιακών ασυμπίεστων σημάτων RGB. Ελαχιστοποιώντας τη μετατροπή σε αναλογικά σήματα παρέχει άψογη εικόνα. Επειδή το σήμα δεν μειώνεται η εικόνα είναι πιο καθαρή. Το HDMI είναι πλήρως συμβατό με προηγούμενες εκδόσεις πηγών DVI ωστόσο περιλαμβάνει και ψηφιακό ήχο. Το HDMI χρησιμοποιεί προστασία από αντιγραφή HDCP.
Το σύστημα μπορεί να ελέγξει και να προρυθμίσει την ένταση του οπίσθιου φωτισμού ώστε να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως και 50%, εξοικονομώντας σημαντικά στην κατανάλωση ενέργειας.
Η ευρεία μορφή της οθόνης LCD ανάλυσης XGA έχει δυνατότητα ανάλυσης 1366 x 768 pixel. Το WXGA προσφέρει στις οθόνες τη δυνατότητα μη πεπλεγμένης σάρωσης για να διασφαλίσει καλύτερη απόδοση οθόνης και ακρίβεια στα εφέ απεικόνισης των χρωμάτων.
Σε μια δικτυακή σύνδεση, επιθυμείτε τη δυνατότητα ελέγχου των συνθηκών εκκίνησης όλων των οθόνων όταν επανασυνδεθεί ή αποκατασταθεί η παροχή μετά από μια διακοπή ρεύματος. Το Smart Control, μέσω εντολών RS232, επιτρέπει την ευελιξία σε τέσσερις διαφορετικές ρυθμίσεις εκκίνησης: κατάσταση ισχύος, πηγή εισόδου, επίπεδο έντασης και φορμά εικόνας. Μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη να θυμάται την τελευταία κατάσταση και των τεσσάρων ρυθμίσεων ή να ορίσετε μια σταθερή ρύθμιση όταν επανασυνδεθεί το ρεύμα.
Τα τοπικά πλήκτρα ελέγχου της οθόνης είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο που είναι λιγότερο ορατά για άμεση πρόσβαση. Επιπλέον, ο αισθητήρας του τηλεχειριστηρίου καθώς και τα τοπικά πλήκτρα ελέγχου μπορούν να απενεργοποιηθούν μέσω του RS232 για αποφυγή μη εξουσιοδοτημένου χειρισμού της συσκευής όταν τοποθετείται σε δημόσιο χώρο.
Η SmartCard Xpress είναι μια υποδοχή επέκτασης η οποία προσδίδει επιπλέον λειτουργικότητα στην οθόνη. Οι κάρτες που κατασκευάζονται από τη Philips και/ή τρίτους έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν δυνατότητα σύνδεσης με την οθόνη μέσω της υποδοχής καταργώντας την ανάγκη εξωτερικών συσκευών.
Χάρη στη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίζει και να ελέγχει τις οθόνες από απόσταση, με το πρωτόκολλο RS232. Με τις εντολές CEC, θα έχετε πλήρη έλεγχο σε όλες τις οθόνες του δικτύου σήμανσης ανά πάσα στιγμή.
Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε όλες τις ρυθμίσεις μενού από μια οθόνη σε άλλες οθόνες. Το χαρακτηριστικό αυτό διασφαλίζει την ομοιομορφία μεταξύ των τηλεοράσεων και μειώνει σημαντικά το χρόνο εγκατάστασης. Λειτουργεί πλήρως ασύρματα.
Η Philips κατασκευάζει προϊόντα απεικόνισης σε συμμόρφωση με τα αυστηρά πρότυπα για τον περιορισμό επικίνδυνων ουσιών όπως ο μόλυβδος και άλλες τοξικές ουσίες σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS).
Εικόνα/Οθόνη
Συνδεσιμότητα
Άνεση
Ήχος
Ρεύμα
Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης
Διαστάσεις
Τεχνικές προδιαγραφές
Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
Αξεσουάρ
Διάφορα
Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.