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  • Οθόνη δημόσιας προβολής για εφαρμογές εσωτερικού χώρου Οθόνη δημόσιας προβολής για εφαρμογές εσωτερικού χώρου Οθόνη δημόσιας προβολής για εφαρμογές εσωτερικού χώρου

    Οθόνη LCD

    BDL4231C/00

    Συνολική αξιολόγηση / 5
    • Κριτικές Κριτικές

    Οθόνη δημόσιας προβολής για εφαρμογές εσωτερικού χώρου

    Περιορίστε τις δαπάνες σας με αυτή την οθόνη LCD 42" με δυνατότητα δικτυακού ελέγχου. Είτε χρησιμοποιείται σε δίκτυο είτε μεμονωμένα για δημόσια προβολή, αυτό το μοντέλο προσφέρει μια πληθώρα χαρακτηριστικών για να ικανοποιήσει τις πιο απαιτητικές δημόσιες και εταιρικές εφαρμογές προβολής.

    Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων

    Δυστυχώς αυτό το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο

    Οθόνη LCD

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    Οθόνη δημόσιας προβολής για εφαρμογές εσωτερικού χώρου

    με υποδοχή SmartCard

    • 42"
    • πολυμέσα
    • HD Ready
    Είσοδος HDMI για πλήρη ψηφιακή σύνδεση HD σε ένα καλώδιο

    Είσοδος HDMI για πλήρη ψηφιακή σύνδεση HD σε ένα καλώδιο

    ο HDMI συνδέει πηγή με οθόνη καθιστώντας δυνατή τη μεταφορά ψηφιακών ασυμπίεστων σημάτων RGB. Ελαχιστοποιώντας τη μετατροπή σε αναλογικά σήματα παρέχει άψογη εικόνα. Επειδή το σήμα δεν μειώνεται η εικόνα είναι πιο καθαρή. Το HDMI είναι πλήρως συμβατό με προηγούμενες εκδόσεις πηγών DVI ωστόσο περιλαμβάνει και ψηφιακό ήχο. Το HDMI χρησιμοποιεί προστασία από αντιγραφή HDCP.

    SmartPower για εξοικονόμηση ενέργειας

    SmartPower για εξοικονόμηση ενέργειας

    Το σύστημα μπορεί να ελέγξει και να προρυθμίσει την ένταση του οπίσθιου φωτισμού ώστε να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως και 50%, εξοικονομώντας σημαντικά στην κατανάλωση ενέργειας.

    Ανάλυση WXGA 1366 x 768 ευρείας μορφής για ευκρινέστερη προβολή

    Η ευρεία μορφή της οθόνης LCD ανάλυσης XGA έχει δυνατότητα ανάλυσης 1366 x 768 pixel. Το WXGA προσφέρει στις οθόνες τη δυνατότητα μη πεπλεγμένης σάρωσης για να διασφαλίσει καλύτερη απόδοση οθόνης και ακρίβεια στα εφέ απεικόνισης των χρωμάτων.

    Καθορισμός διαφορετικών ρυθμίσεων εκκίνησης με το SmartControl

    Σε μια δικτυακή σύνδεση, επιθυμείτε τη δυνατότητα ελέγχου των συνθηκών εκκίνησης όλων των οθόνων όταν επανασυνδεθεί ή αποκατασταθεί η παροχή μετά από μια διακοπή ρεύματος. Το Smart Control, μέσω εντολών RS232, επιτρέπει την ευελιξία σε τέσσερις διαφορετικές ρυθμίσεις εκκίνησης: κατάσταση ισχύος, πηγή εισόδου, επίπεδο έντασης και φορμά εικόνας. Μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη να θυμάται την τελευταία κατάσταση και των τεσσάρων ρυθμίσεων ή να ορίσετε μια σταθερή ρύθμιση όταν επανασυνδεθεί το ρεύμα.

    Κρυφά πλήκτρα ελέγχου με δυνατότητα κλειδώματος

    Τα τοπικά πλήκτρα ελέγχου της οθόνης είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο που είναι λιγότερο ορατά για άμεση πρόσβαση. Επιπλέον, ο αισθητήρας του τηλεχειριστηρίου καθώς και τα τοπικά πλήκτρα ελέγχου μπορούν να απενεργοποιηθούν μέσω του RS232 για αποφυγή μη εξουσιοδοτημένου χειρισμού της συσκευής όταν τοποθετείται σε δημόσιο χώρο.

    Ενσωματωμένη υποδοχή SmartCard Xpress για επέκταση

    Η SmartCard Xpress είναι μια υποδοχή επέκτασης η οποία προσδίδει επιπλέον λειτουργικότητα στην οθόνη. Οι κάρτες που κατασκευάζονται από τη Philips και/ή τρίτους έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν δυνατότητα σύνδεσης με την οθόνη μέσω της υποδοχής καταργώντας την ανάγκη εξωτερικών συσκευών.

    Απομακρυσμένη διαχείριση και ρύθμιση μέσω RS232

    Χάρη στη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίζει και να ελέγχει τις οθόνες από απόσταση, με το πρωτόκολλο RS232. Με τις εντολές CEC, θα έχετε πλήρη έλεγχο σε όλες τις οθόνες του δικτύου σήμανσης ανά πάσα στιγμή.

    Wireless SmartLoader για fast cloning

    Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε όλες τις ρυθμίσεις μενού από μια οθόνη σε άλλες οθόνες. Το χαρακτηριστικό αυτό διασφαλίζει την ομοιομορφία μεταξύ των τηλεοράσεων και μειώνει σημαντικά το χρόνο εγκατάστασης. Λειτουργεί πλήρως ασύρματα.

    Συμβατότητα με τα πρότυπα RoHS για τη φροντίδα του περιβάλλοντος

    Η Philips κατασκευάζει προϊόντα απεικόνισης σε συμμόρφωση με τα αυστηρά πρότυπα για τον περιορισμό επικίνδυνων ουσιών όπως ο μόλυβδος και άλλες τοξικές ουσίες σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS).

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εικόνα/Οθόνη

      Diagonal screen size (metric)
      107  εκ.
      Diagonal screen size (inch)
      42  ίντσες
      Aspect ratio
      16:9
      Οθόνη LCD
      • 1366 x 768 pixel
      • Αντιθαμβωτικός πολωτής
      Optimum resolution
      1360 x 768 στα 60 Hz
      Brightness
      500  cd/m²
      Display colors
      16,7 εκατομμύρια χρώματα
      Αντίθεση δυναμικής οθόνης
      3000:1
      Response time (typical)
      5  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  μοίρες
      Viewing angle (vertical)
      178  μοίρες
      Picture enhancement
      • 3/2-2/2 pull down
      • Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D
      • Σάρωση απόπλεξης MA 3D
      • Προοδευτική σάρωση
      • Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης
      Συχνότητα κατακόρυφης σάρωσης
      56 - 75 Hz
      Τύπος οθόνης
      LCD WXGA Active Matrix TFT

    • Συνδεσιμότητα

      PC
      • 1 είσοδος ήχου PC 3,5 χιλ.
      • RS232 D-Sub9
      • VGA-in D-Sub 15HD
      Είσοδος AV
      • HDMI x2
      • Σήμα συνιστωσών (YPbPr) 2x
      • Ήχος (L/R) για YPbPr 2x
      • 1 είσοδος σύνθετου σήματος (CVBS)
      • 1 ήχου (L/R)
      • 1 S-video
      Other connections
      Έξοδος S/PDIF (ομοαξονική)
      Βελτιώσεις συνδεσιμότητας
      • Υποδοχή επέκτασης SmartCard
      • Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου

    • Άνεση

      Εικόνα σε εικόνα
      CVBS PIP σε VGA main
      Ρυθμιστικές εγκρίσεις
      • Σήμανση CE
      • UL/cUL
      • CCC
      • RoHS
      • GOST
      • SEMKO
      Network controllable
      RS232
      Στήριγμα VESA
      400 x 200 χιλ.
      Ρυθμίσεις φορμά οθόνης
      • 4:3
      • Ευρεία οθόνη
      • Ζουμ υποτίτλων
      • Υπερευρεία
      • Ζουμ 14:9
      • Ζουμ 16:9

    • Ήχος

      Built-in speakers
      2
      Ισχύς (RMS)
      2 x 10W
      Ενίσχυση ήχου
      Smart Sound
      Σύστημα ήχου
      • Στερεοφωνικός
      • μονοφωνικό

    • Ρεύμα

      Mains power
      90-264 VAC, 50/60 Hz
      Κατανάλωση (Λειτουργία ενεργοποίησης)
      Τυπική: 129W (VGA) 188W (βίντεο)
      Standby power consumption
      < 3,5 W

    • Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

      Computer formats
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      Video formats
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i 60 Hz

    • Διαστάσεις

      Βάθος κιβωτίου
      34.1  μμ
      Ύψος κιβωτίου
      74.8  μμ
      Πλάτος κιβωτίου
      117  μμ
      Ύψος συσκευής (με τη βάση)
      663  μμ
      Ύψος συσκευής (με τη βάση) (ίντσες)
      26.1  ίντσες
      Set Width
      1022  μμ
      Product weight
      21,0  κ.
      Βάθος συσκευής (με τη βάση)
      250  μμ
      Set Height
      615  μμ
      Set Depth
      129  μμ
      Βάθος συσκευής (με τη βάση) (ίντσες)
      9.8  ίντσες
      Set Width (inch)
      40,2  ίντσες
      Set Height (inch)
      24.2  ίντσες
      Set Depth (inch)
      5,1  ίντσες
      Βάθος συσκευασίας (ίντσες)
      13.4  ίντσες
      Ύψος συσκευασίας (ίντσες)
      29.4  ίντσες
      Πλάτος συσκευασίας (ίντσες)
      46.1  ίντσες
      Product weight (lb)
      46,30  lb
      Βάρος με την συσκευασία
      21,8  κ.
      Βάρος με τη συσκευασία (lb)
      48,06
      MTBF
      100k (εκτός από CCFL 50k) ώρες

    • Τεχνικές προδιαγραφές

      Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
      0 - 40  ° C
      Εύρος σχετικής υγρασίας
      5% - 90%

    • Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

      Αναπαραγωγή βίντεο
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM

    • Αξεσουάρ

      Included accessories
      • Βάση τραπεζιού
      • Καλώδιο ρεύματος AC
      • Καλώδιο VGA
      • Τηλεχειριστήριο
      • Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
      • Οδηγός γρήγορης έναρξης
      • Καλώδιο προσαρμογής HDMI-DVI
      • Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
      Optional accessories
      SmartLoader 22AV1135

    • Διάφορα

      Πλαίσιο
      μεταλλικό ανθρακί
      Warranty
      Ευρώπη/Βόρεια Αμερική: 3 έτη, Ασία Ειρηνικός/Μέση Ανατολή/Αφρική: 1 έτος

    Περιεχόμενα συσκευασίας

    Άλλα μέρη στη συσκευασία

    • Βάση τραπεζιού
    • Καλώδιο ρεύματος AC
    • Καλώδιο VGA
    • Τηλεχειριστήριο
    • Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
    • Οδηγός γρήγορης έναρξης
    • Καλώδιο προσαρμογής HDMI-DVI
    • Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
    • Προαιρετικά αξεσουάρ: SmartLoader 22AV1135
    Badge-D2C

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