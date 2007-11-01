Καθορισμός διαφορετικών ρυθμίσεων εκκίνησης με το SmartControl

Σε μια δικτυακή σύνδεση, επιθυμείτε τη δυνατότητα ελέγχου των συνθηκών εκκίνησης όλων των οθόνων όταν επανασυνδεθεί ή αποκατασταθεί η παροχή μετά από μια διακοπή ρεύματος. Το Smart Control, μέσω εντολών RS232, επιτρέπει την ευελιξία σε τέσσερις διαφορετικές ρυθμίσεις εκκίνησης: κατάσταση ισχύος, πηγή εισόδου, επίπεδο έντασης και φορμά εικόνας. Μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη να θυμάται την τελευταία κατάσταση και των τεσσάρων ρυθμίσεων ή να ορίσετε μια σταθερή ρύθμιση όταν επανασυνδεθεί το ρεύμα.