Περιορίστε τις δαπάνες σας με αυτή την οθόνη LCD 81 εκ. (32") με δυνατότητα δικτυακού ελέγχου. Είτε χρησιμοποιείται σε δίκτυο είτε μεμονωμένα για δημόσια προβολή, αυτό το μοντέλο προσφέρει μια πληθώρα χαρακτηριστικών, ικανοποιώντας ακόμη και τις πιο απαιτητικές δημόσιες και εταιρικές εφαρμογές προβολής.
Αυτό το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις για μείωση του ΦΠΑ
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Είσοδος HDMI για πλήρη ψηφιακή σύνδεση HD σε ένα καλώδιο
ο HDMI συνδέει πηγή με οθόνη καθιστώντας δυνατή τη μεταφορά ψηφιακών ασυμπίεστων σημάτων RGB. Ελαχιστοποιώντας τη μετατροπή σε αναλογικά σήματα παρέχει άψογη εικόνα. Επειδή το σήμα δεν μειώνεται η εικόνα είναι πιο καθαρή. Το HDMI είναι πλήρως συμβατό με προηγούμενες εκδόσεις πηγών DVI ωστόσο περιλαμβάνει και ψηφιακό ήχο. Το HDMI χρησιμοποιεί προστασία από αντιγραφή HDCP.
SmartPower για εξοικονόμηση ενέργειας
Το σύστημα μπορεί να ελέγξει και να προρυθμίσει την ένταση του οπίσθιου φωτισμού ώστε να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως και 50%, εξοικονομώντας σημαντικά στην κατανάλωση ενέργειας.
Σχεδιασμένη για λειτουργία 24/7
Επειδή ξέρουμε ότι οι επιχειρήσεις δεν κοιμούνται ποτέ, οι οθόνες δημόσιας προβολής μας είναι σχεδιασμένες για λειτουργία επί 24ώρου βάσεως. Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει η κορυφαία τεχνολογία μας, μπορείτε να βασίζεστε στις οθόνες αυτές για αξιόπιστη συνεχή λειτουργία.
Ανάλυση WXGA 1366 x 768 ευρείας μορφής για ευκρινέστερη προβολή
Η ευρεία μορφή της οθόνης LCD ανάλυσης XGA έχει δυνατότητα ανάλυσης 1366 x 768 pixel. Το WXGA προσφέρει στις οθόνες τη δυνατότητα μη πεπλεγμένης σάρωσης για να διασφαλίσει καλύτερη απόδοση οθόνης και ακρίβεια στα εφέ απεικόνισης των χρωμάτων.
Βελτιωμένη λειτουργία ζουμ για εφαρμογές συμπλέγματος οθονών
Η λειτουργία εσωτερικού ζουμ επιτρέπει εύκολη εφαρμογή ενός συμπλέγματος οθονών, χωρίς την ανάγκη ακριβού εξωτερικού εξοπλισμού. Με δυνατότητα συμπλέγματος 25 οθονών μέσω διαχωρισμού 5 οθονών στην κάθε πλευρά, οριζόντια και κάθετα.
Προηγμένη αποτροπή αποτύπωσης ίχνους
Οι στατικές εικόνες που παραμένουν στην οθόνη για μεγάλες χρονικές περιόδους μπορεί να αφήσουν μια "εικόνα διπλού ειδώλου" ή ένα εφέ αποτύπωσης ίχνους της εικόνας στις οθόνες LCD. Αν και η αποτύπωση ίχνους της εικόνας δεν είναι μόνιμη στις οθόνες LCD, δεν θέλετε να συμβαίνει αυτό, ειδικά σε τοποθεσίες όπου το περιεχόμενο προβάλλεται όλο το εικοσιτετράωρο.
Συμβατότητα με τα πρότυπα RoHS για τη φροντίδα του περιβάλλοντος
Η Philips κατασκευάζει προϊόντα απεικόνισης σε συμμόρφωση με τα αυστηρά πρότυπα για τον περιορισμό επικίνδυνων ουσιών όπως ο μόλυβδος και άλλες τοξικές ουσίες σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS).
Απομακρυσμένη διαχείριση και ρύθμιση μέσω RS232
Χάρη στη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίζει και να ελέγχει τις οθόνες από απόσταση, με το πρωτόκολλο RS232. Με τις εντολές CEC, θα έχετε πλήρη έλεγχο σε όλες τις οθόνες του δικτύου σήμανσης ανά πάσα στιγμή.
Λειτουργία κατακόρυφης προβολής
Μπορείτε να τοποθετήσετε με ασφάλεια την οθόνη στον τοίχο σε κατακόρυφη θέση.
VGA Loopthrough
Συνδέστε πολλές οθόνες για να δημιουργήσετε ένα video wall με έως και 150 οθόνες μέσω αλυσιδωτής σύνδεσης VGA και να απογειώσετε την οπτική σας εμπειρία. Πανεύκολη εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός, και άψογη εμπειρία παρακολούθησης.
Τεχνικές προδιαγραφές
Εικόνα/Οθόνη
Diagonal screen size (metric)
81
εκ.
Diagonal screen size (inch)
32
ίντσες
Aspect ratio
16:9
Panel resolution
1366 x 768p
Pixel pitch
0,511 x 0,511
Optimum resolution
1360 x 768 στα 60 Hz
Brightness
450
cd/m²
Display colors
16,7 εκατομμύρια χρώματα
Contrast ratio (typical)
3000:1
Response time (typical)
8
ms
Viewing angle (horizontal)
178
μοίρες
Viewing angle (vertical)
178
μοίρες
Picture enhancement
3/2-2/2 pull down
Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D
Σάρωση απόπλεξης εξισορρόπησης κίνησης
Προοδευτική σάρωση
Σάρωση απόπλεξης MA 3D
Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης
Συνδεσιμότητα
PC
VGA-in D-Sub 15HD
VGA-out D-Sub 15HD
1 DVI-D
RS232 D-Sub9
Έξοδος RS232 D-sub9
1 είσοδος ήχου PC 3,5 χιλ.
Είσοδος AV
HDMI x1
1 είσοδος σήματος συνιστωσών (BNC)
Είσοδος σύνθετου σήματος (RCA) x1
1 είσοδος σύνθετου σήματος (BNC)
1 S-video
2 ήχου (L/R)
Έξοδος AV
1 είσοδος σύνθετου σήματος (BNC)
1 ήχου (L/R)
Άνεση
Placement
Κατακόρυφη
Οριζόντια
Εικόνα μέσα σε εικόνα
PBP
PIP
POP
Tiled Matrix
5 x 5
Screen saving functions
Μετατόπιση pixel, χαμηλή φωτεινότητα
Keyboard control
Κρυφό
Με δυνατότητα κλειδώματος
Remote control signal
Με δυνατότητα κλειδώματος
Signal loop through
RS232
VGA
Ευκολία εγκατάστασης
Λαβές μεταφοράς
Energy saving functions
Smart Power
Απόδοση εικόνας
Προηγμένος έλεγχος χρωμάτων
Network controllable
RS232
Ήχος
Built-in speakers
2 x 7 W (8 ohm)
Ρεύμα
Mains power
90-264 VAC, 50/60 Hz
Κατανάλωση (Λειτουργία ενεργοποίησης)
Τυπ. 67W
Standby power consumption
<1W
Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης
Computer formats
640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
1024 x 768, 60Hz
1280 x 768, 60Hz
1280 x 800, 60Hz
1280 x 1024, 60Hz
1360 x 768, 60Hz
1366 x 768, 60Hz
1440 x 900, 60Hz
1600 x 1200, 60Hz
1920 x 1080, 60Hz
1920 x 1200, 60Hz
Video formats
480i, 60Hz
480p, 60Hz
576p, 50 Hz
576i, 50Hz
720p, 50, 60Hz
1080i, 50, 60Hz
1080p, 50, 60Hz
Διαστάσεις
Πάχος πλαισίου
4,6 εκ. / 1,81 ίντσες
Ύψος συσκευής (με τη βάση)
531
μμ
Ύψος συσκευής (με τη βάση) (ίντσες)
20.9
ίντσες
Set Width
792
μμ
Product weight
11,95
κ.
Βάθος συσκευής (με τη βάση)
205
μμ
Set Height
487
μμ
Set Depth
115
μμ
Βάθος συσκευής (με τη βάση) (ίντσες)
8.1
ίντσες
Set Width (inch)
31,2
ίντσες
Set Height (inch)
19.2
ίντσες
Wall Mount
200x200 χιλ., 400x200 χιλ.
Set Depth (inch)
4,5
ίντσες
Product weight (lb)
26,35
lb
Συνθήκες λειτουργίας
Temperature range (operation)
0 - 40
° C
MTBF
50.000
ώρα(ες)
Σχετική υγρασία
5 - 90
%
Αξεσουάρ
Included accessories
Τηλεχειριστήριο
Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
Καλώδιο ρεύματος AC
Καλώδιο VGA
Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
Οδηγός γρήγορης έναρξης
Βάση τραπεζιού
Optional accessories
Σταθερό στήριγμα για τον τοίχο
Ευέλικτο στήριγμα για τον τοίχο
Στήριγμα για το ταβάνι
Διάφορα
Πλαίσιο
μεταλλικό ανθρακί
On-Screen Display Languages
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ιταλικά
Πολωνικά
Τουρκικά
Ρωσικά
Απλοποιημένα κινέζικα
Warranty
Ευρώπη/Βόρεια Αμερική: 3 έτη
Regulatory approvals
CE
FCC, Κλάση B
UL/cUL
CCC
RoHS
Περιεχόμενα συσκευασίας
Άλλα μέρη στη συσκευασία
Τηλεχειριστήριο
Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
Καλώδιο ρεύματος AC
Καλώδιο VGA
Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
Οδηγός γρήγορης έναρξης
Βάση τραπεζιού
Προαιρετικά αξεσουάρ: Σταθερό στήριγμα για τον τοίχο
Προαιρετικά αξεσουάρ: Ευέλικτο στήριγμα για τον τοίχο