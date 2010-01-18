Αναζήτηση όρων

  • Η καλύτερη οθόνη δημόσιας προβολής Η καλύτερη οθόνη δημόσιας προβολής Η καλύτερη οθόνη δημόσιας προβολής

    Οθόνη LCD

    BDL3215E/00

    Συνολική αξιολόγηση / 5
    • Κριτικές Κριτικές

    Η καλύτερη οθόνη δημόσιας προβολής

    Περιορίστε τις δαπάνες σας με αυτή την οθόνη LCD 81 εκ. (32") με δυνατότητα δικτυακού ελέγχου. Είτε χρησιμοποιείται σε δίκτυο είτε μεμονωμένα για δημόσια προβολή, αυτό το μοντέλο προσφέρει μια πληθώρα χαρακτηριστικών, ικανοποιώντας ακόμη και τις πιο απαιτητικές δημόσιες και εταιρικές εφαρμογές προβολής.

    Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων

    Δυστυχώς αυτό το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο

    Οθόνη LCD

    Παρόμοια προϊόντα

    Εμφάνιση όλων Unmapped

    Η καλύτερη οθόνη δημόσιας προβολής

    για εφαρμογές εσωτερικού χώρου

    • 81 εκ. (32")
    • πολυμέσα
    • HD Ready
    Είσοδος HDMI για πλήρη ψηφιακή σύνδεση HD σε ένα καλώδιο

    Είσοδος HDMI για πλήρη ψηφιακή σύνδεση HD σε ένα καλώδιο

    ο HDMI συνδέει πηγή με οθόνη καθιστώντας δυνατή τη μεταφορά ψηφιακών ασυμπίεστων σημάτων RGB. Ελαχιστοποιώντας τη μετατροπή σε αναλογικά σήματα παρέχει άψογη εικόνα. Επειδή το σήμα δεν μειώνεται η εικόνα είναι πιο καθαρή. Το HDMI είναι πλήρως συμβατό με προηγούμενες εκδόσεις πηγών DVI ωστόσο περιλαμβάνει και ψηφιακό ήχο. Το HDMI χρησιμοποιεί προστασία από αντιγραφή HDCP.

    SmartPower για εξοικονόμηση ενέργειας

    SmartPower για εξοικονόμηση ενέργειας

    Το σύστημα μπορεί να ελέγξει και να προρυθμίσει την ένταση του οπίσθιου φωτισμού ώστε να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως και 50%, εξοικονομώντας σημαντικά στην κατανάλωση ενέργειας.

    Σχεδιασμένη για λειτουργία 24/7

    Σχεδιασμένη για λειτουργία 24/7

    Επειδή ξέρουμε ότι οι επιχειρήσεις δεν κοιμούνται ποτέ, οι οθόνες δημόσιας προβολής μας είναι σχεδιασμένες για λειτουργία επί 24ώρου βάσεως. Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει η κορυφαία τεχνολογία μας, μπορείτε να βασίζεστε στις οθόνες αυτές για αξιόπιστη συνεχή λειτουργία.

    Ανάλυση WXGA 1366 x 768 ευρείας μορφής για ευκρινέστερη προβολή

    Η ευρεία μορφή της οθόνης LCD ανάλυσης XGA έχει δυνατότητα ανάλυσης 1366 x 768 pixel. Το WXGA προσφέρει στις οθόνες τη δυνατότητα μη πεπλεγμένης σάρωσης για να διασφαλίσει καλύτερη απόδοση οθόνης και ακρίβεια στα εφέ απεικόνισης των χρωμάτων.

    Βελτιωμένη λειτουργία ζουμ για εφαρμογές συμπλέγματος οθονών

    Η λειτουργία εσωτερικού ζουμ επιτρέπει εύκολη εφαρμογή ενός συμπλέγματος οθονών, χωρίς την ανάγκη ακριβού εξωτερικού εξοπλισμού. Με δυνατότητα συμπλέγματος 25 οθονών μέσω διαχωρισμού 5 οθονών στην κάθε πλευρά, οριζόντια και κάθετα.

    Προηγμένη αποτροπή αποτύπωσης ίχνους

    Οι στατικές εικόνες που παραμένουν στην οθόνη για μεγάλες χρονικές περιόδους μπορεί να αφήσουν μια "εικόνα διπλού ειδώλου" ή ένα εφέ αποτύπωσης ίχνους της εικόνας στις οθόνες LCD. Αν και η αποτύπωση ίχνους της εικόνας δεν είναι μόνιμη στις οθόνες LCD, δεν θέλετε να συμβαίνει αυτό, ειδικά σε τοποθεσίες όπου το περιεχόμενο προβάλλεται όλο το εικοσιτετράωρο.

    Συμβατότητα με τα πρότυπα RoHS για τη φροντίδα του περιβάλλοντος

    Η Philips κατασκευάζει προϊόντα απεικόνισης σε συμμόρφωση με τα αυστηρά πρότυπα για τον περιορισμό επικίνδυνων ουσιών όπως ο μόλυβδος και άλλες τοξικές ουσίες σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS).

    Απομακρυσμένη διαχείριση και ρύθμιση μέσω RS232

    Χάρη στη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίζει και να ελέγχει τις οθόνες από απόσταση, με το πρωτόκολλο RS232. Με τις εντολές CEC, θα έχετε πλήρη έλεγχο σε όλες τις οθόνες του δικτύου σήμανσης ανά πάσα στιγμή.

    Λειτουργία κατακόρυφης προβολής

    Μπορείτε να τοποθετήσετε με ασφάλεια την οθόνη στον τοίχο σε κατακόρυφη θέση.

    VGA Loopthrough

    Συνδέστε πολλές οθόνες για να δημιουργήσετε ένα video wall με έως και 150 οθόνες μέσω αλυσιδωτής σύνδεσης VGA και να απογειώσετε την οπτική σας εμπειρία. Πανεύκολη εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός, και άψογη εμπειρία παρακολούθησης.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εικόνα/Οθόνη

      Diagonal screen size (metric)
      81  εκ.
      Diagonal screen size (inch)
      32  ίντσες
      Aspect ratio
      16:9
      Panel resolution
      1366 x 768p
      Pixel pitch
      0,511 x 0,511
      Optimum resolution
      1360 x 768 στα 60 Hz
      Brightness
      450  cd/m²
      Display colors
      16,7 εκατομμύρια χρώματα
      Contrast ratio (typical)
      3000:1
      Response time (typical)
      8  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  μοίρες
      Viewing angle (vertical)
      178  μοίρες
      Picture enhancement
      • 3/2-2/2 pull down
      • Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D
      • Σάρωση απόπλεξης εξισορρόπησης κίνησης
      • Προοδευτική σάρωση
      • Σάρωση απόπλεξης MA 3D
      • Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης

    • Συνδεσιμότητα

      PC
      • VGA-in D-Sub 15HD
      • VGA-out D-Sub 15HD
      • 1 DVI-D
      • RS232 D-Sub9
      • Έξοδος RS232 D-sub9
      • 1 είσοδος ήχου PC 3,5 χιλ.
      Είσοδος AV
      • HDMI x1
      • 1 είσοδος σήματος συνιστωσών (BNC)
      • Είσοδος σύνθετου σήματος (RCA) x1
      • 1 είσοδος σύνθετου σήματος (BNC)
      • 1 S-video
      • 2 ήχου (L/R)
      Έξοδος AV
      • 1 είσοδος σύνθετου σήματος (BNC)
      • 1 ήχου (L/R)

    • Άνεση

      Placement
      • Κατακόρυφη
      • Οριζόντια
      Εικόνα μέσα σε εικόνα
      • PBP
      • PIP
      • POP
      Tiled Matrix
      5 x 5
      Screen saving functions
      Μετατόπιση pixel, χαμηλή φωτεινότητα
      Keyboard control
      • Κρυφό
      • Με δυνατότητα κλειδώματος
      Remote control signal
      Με δυνατότητα κλειδώματος
      Signal loop through
      • RS232
      • VGA
      Ευκολία εγκατάστασης
      Λαβές μεταφοράς
      Energy saving functions
      Smart Power
      Απόδοση εικόνας
      Προηγμένος έλεγχος χρωμάτων
      Network controllable
      RS232

    • Ήχος

      Built-in speakers
      2 x 7 W (8 ohm)

    • Ρεύμα

      Mains power
      90-264 VAC, 50/60 Hz
      Κατανάλωση (Λειτουργία ενεργοποίησης)
      Τυπ. 67W
      Standby power consumption
      <1W

    • Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

      Computer formats
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1920 x 1200, 60Hz
      Video formats
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz

    • Διαστάσεις

      Πάχος πλαισίου
      4,6 εκ. / 1,81 ίντσες
      Ύψος συσκευής (με τη βάση)
      531  μμ
      Ύψος συσκευής (με τη βάση) (ίντσες)
      20.9  ίντσες
      Set Width
      792  μμ
      Product weight
      11,95  κ.
      Βάθος συσκευής (με τη βάση)
      205  μμ
      Set Height
      487  μμ
      Set Depth
      115  μμ
      Βάθος συσκευής (με τη βάση) (ίντσες)
      8.1  ίντσες
      Set Width (inch)
      31,2  ίντσες
      Set Height (inch)
      19.2  ίντσες
      Wall Mount
      200x200 χιλ., 400x200 χιλ.
      Set Depth (inch)
      4,5  ίντσες
      Product weight (lb)
      26,35  lb

    • Συνθήκες λειτουργίας

      Temperature range (operation)
      0 - 40  ° C
      MTBF
      50.000  ώρα(ες)
      Σχετική υγρασία
      5 - 90  %

    • Αξεσουάρ

      Included accessories
      • Τηλεχειριστήριο
      • Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
      • Καλώδιο ρεύματος AC
      • Καλώδιο VGA
      • Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
      • Οδηγός γρήγορης έναρξης
      • Βάση τραπεζιού
      Optional accessories
      • Σταθερό στήριγμα για τον τοίχο
      • Ευέλικτο στήριγμα για τον τοίχο
      • Στήριγμα για το ταβάνι

    • Διάφορα

      Πλαίσιο
      μεταλλικό ανθρακί
      On-Screen Display Languages
      • Αγγλικά
      • Γαλλικά
      • Γερμανικά
      • Ιταλικά
      • Πολωνικά
      • Τουρκικά
      • Ρωσικά
      • Απλοποιημένα κινέζικα
      Warranty
      Ευρώπη/Βόρεια Αμερική: 3 έτη
      Regulatory approvals
      • CE
      • FCC, Κλάση B
      • UL/cUL
      • CCC
      • RoHS

    Περιεχόμενα συσκευασίας

    Άλλα μέρη στη συσκευασία

    • Τηλεχειριστήριο
    • Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
    • Καλώδιο ρεύματος AC
    • Καλώδιο VGA
    • Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
    • Οδηγός γρήγορης έναρξης
    • Βάση τραπεζιού
    • Προαιρετικά αξεσουάρ: Σταθερό στήριγμα για τον τοίχο
    • Προαιρετικά αξεσουάρ: Ευέλικτο στήριγμα για τον τοίχο
    • Προαιρετικά αξεσουάρ: Στήριγμα για το ταβάνι
    Badge-D2C

    Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

    Βρείτε συμβουλές για τα προϊόντα, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήσης και πληροφορίες για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.

    Προτεινόμενα προϊόντα

    Πρόσφατες προβολές

    Κριτικές

    Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το θέμα

    Ανακαλύψτε

    το My Philips

    Εγγραφείτε για αποκλειστικά προνόμια

    Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

    Εγγραφείτε για να απολαύσετε:

    Έγκαιρη πρόσβαση σε προσφορές

    Αποκλειστικές ημέρες και προσφορές για μέλη

    Νέα σχετικά με την κυκλοφορία προϊόντων και συμβουλές για υγιεινό τρόπο ζωής.

    *
    Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!
    Τι σημαίνει αυτό;
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.