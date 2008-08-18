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  • Οθόνη δημόσιας προβολής υψηλής ανάλυσης Οθόνη δημόσιας προβολής υψηλής ανάλυσης Οθόνη δημόσιας προβολής υψηλής ανάλυσης

    οθόνη plasma

    BDH4251V/00

    Συνολική αξιολόγηση / 5
    • Κριτικές Κριτικές

    Οθόνη δημόσιας προβολής υψηλής ανάλυσης

    Οικονομική οθόνη πλάσμα τελευταίας τεχνολογίας σχεδιασμένη για εφαρμογές δημόσιας προβολής εσωτερικών χώρων. Η υψηλής ποιότητας σάρωση απόπλεξης, η προηγμένη επεξεργασία ψηφιακού βίντεο και η τελευταία τεχνολογία plasma εγγυώνται βέλτιστη προβολή του μηνύματός σας.

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    οθόνη plasma

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    Οθόνη δημόσιας προβολής υψηλής ανάλυσης

    Οθόνη plasma XGA 42"

    • 42"
    • XGA
    Είσοδος HDMI για πλήρη ψηφιακή σύνδεση HD σε ένα καλώδιο

    Είσοδος HDMI για πλήρη ψηφιακή σύνδεση HD σε ένα καλώδιο

    ο HDMI συνδέει πηγή με οθόνη καθιστώντας δυνατή τη μεταφορά ψηφιακών ασυμπίεστων σημάτων RGB. Ελαχιστοποιώντας τη μετατροπή σε αναλογικά σήματα παρέχει άψογη εικόνα. Επειδή το σήμα δεν μειώνεται η εικόνα είναι πιο καθαρή. Το HDMI είναι πλήρως συμβατό με προηγούμενες εκδόσεις πηγών DVI ωστόσο περιλαμβάνει και ψηφιακό ήχο. Το HDMI χρησιμοποιεί προστασία από αντιγραφή HDCP.

    Υψηλή φωτεινότητα (1500 cd/m²) & αντίθεση (15000:1)

    Οι υψηλές τιμές φωτεινότητας και αντίθεσης είναι εξαιρετικά ωφέλιμες σε δημόσιους χώρους όπου οι συνθήκες φωτισμού είναι μεταβλητές και συχνά εκτός ελέγχου.

    Σάρωση απόπλεξης προσαρμοσμένη σε κίνηση για εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας

    Αυτός ο έξυπνος αλγόριθμος σάρωσης απόπλεξης έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει τον τύπο της πηγής βίντεο (όπως ακίνητη εικόνα, κινούμενη εικόνα ή φιλμ) και να βελτιστοποιεί αυτόματα τη διαδικασία σάρωσης απόπλεξης με χωρική, τοπική ή κινηματογραφική λειτουργία σάρωσης απόπλεξης. Το αποτέλεσμα είναι ευκρινείς και σταθερές εικόνες κάθε φορά.

    Η οθόνη έχει δυνατότητα δικτυακού ελέγχου για απομακρυσμένη διαχείριση

    Η δυνατότητα δικτυακού ελέγχου επιτρέπει στο χρήστη να ελέγχει και να προσαρμόζει οθόνες από μακριά μέσω του πρωτοκόλλου RS232.

    VGA loop through για αλυσιδωτή σύνδεση άλλων οθόνων

    Στην περίπτωση που το ίδιο σήμα εισόδου πρέπει να μοιραστεί σε περισσότερες από μία οθόνες, το VGA loop through προσφέρει μια οικονομική λύση στην οποία το σήμα εισόδου VGA ενισχύεται και διατίθεται σε μια υποδοχή εξόδου VGA, η οποία μπορεί να συνδεθεί στην επόμενη οθόνη.

    Κρυφά πλήκτρα ελέγχου με δυνατότητα κλειδώματος

    Τα τοπικά πλήκτρα ελέγχου της οθόνης είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο που είναι λιγότερο ορατά για άμεση πρόσβαση. Επιπλέον, ο αισθητήρας του τηλεχειριστηρίου καθώς και τα τοπικά πλήκτρα ελέγχου μπορούν να απενεργοποιηθούν μέσω του RS232 για αποφυγή μη εξουσιοδοτημένου χειρισμού της συσκευής όταν τοποθετείται σε δημόσιο χώρο.

    Προηγμένες λειτουργίες αποτροπής αποτύπωσης ίχνους για την αποφυγή εικόνων διπλού ειδώλου

    Έχει εφαρμοστεί μια προστατευτική λειτουργία που ονομάζεται "μετατόπιση pixel". Όταν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός προστασίας, η εικόνα στην οθόνη μετατοπίζει αυτόματα τις θέσεις των pixel για να αποφύγει την "εικόνα διπλού ειδώλου". Ανάλογα με το μοντέλο, οι εικόνες διπλού ειδώλου αφαιρούνται με την εφαρμογή ενός πλήρως λευκού σήματος σε ολόκληρη την οθόνη για ορισμένο χρονικό διάστημα ή με αναστροφή της εικόνας για επίτευξη του ίδιου αποτελέσματος.

    Μεγάλη διάρκεια ζωής της οθόνης, πάνω από 60.000 ώρες

    Σε εφαρμογές δημόσιας προβολής συχνά απαιτείται εικοσιτετράωρη λειτουργία. Ακόμη και μετά από 60.000 ώρες λειτουργίας, το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης θα βρίσκεται τουλάχιστον στο 50% της αρχικής τιμής.

    Συμβατότητα με τα πρότυπα RoHS για τη φροντίδα του περιβάλλοντος

    Η Philips κατασκευάζει προϊόντα απεικόνισης σε συμμόρφωση με τα αυστηρά πρότυπα για τον περιορισμό επικίνδυνων ουσιών όπως ο μόλυβδος και άλλες τοξικές ουσίες σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS).

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εικόνα/Οθόνη

      Diagonal screen size (metric)
      107  εκ.
      Diagonal screen size (inch)
      42  ίντσες
      Aspect ratio
      16:9
      Panel resolution
      1024 x 768
      Brightness
      1500  cd/m²
      Display colors
      1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
      Contrast ratio (typical)
      15000:1
      Viewing angle (horizontal)
      >160  μοίρες
      Viewing angle (vertical)
      >160  μοίρες
      Picture enhancement
      • 3/2-2/2 pull down
      • Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D
      • Σάρωση απόπλεξης εξισορρόπησης κίνησης
      • Σάρωση απόπλεξης MA 3D
      • Εικόνα δίπλα σε εικόνα
      • Εικόνα σε εικόνα
      • Προοδευτική σάρωση
      • Αυτόματη διόρθωση του τόνου δέρματος
      • Βελτίωση χρωμάτων
      • Μείωση θορύβου
      Συχνότητα κατακόρυφης σάρωσης
      50 - 85 Hz
      Τύπος οθόνης
      Οθόνη Plasma XGA

    • Συνδεσιμότητα

      Audio output
      • 1 ήχου L/R
      • Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου
      PC
      • RS232 D-Sub9
      • VGA-in D-Sub 15HD
      • VGA-out D-Sub 15HD
      Είσοδος AV
      • 1 είσοδος σήματος συνιστωσών (YPbPr)
      • 1 ήχου (L/R) για YPbPr
      • 1 είσοδος σύνθετου σήματος (CVBS)
      • 1 ήχου (L/R)
      • 1 S-video
      • 2 Scart
      • HDMI x1
      Έξοδος AV
      • 1 είσοδος σύνθετου σήματος (CVBS)
      • 1 ήχου (L/R)
      Other connections
      Έξοδος S/PDIF (ομοαξονική)
      Είσοδος ήχου για υπολογιστή
      Ήχου αριστερά/δεξιά (RCA 2x)

    • Άνεση

      Placement
      • Κατακόρυφη
      • Οριζόντια
      Screen saving functions
      Μετατόπιση pixel, αναστροφή εικόνας, χαμηλή φωτεινότητα
      Ευκολία χρήσης
      Λειτουργία προβολής επί της οθόνης
      Ρυθμιστικές εγκρίσεις
      • Σήμανση CE
      • RoHS
      Network controllable
      RS232
      Ρυθμίσεις φορμά οθόνης
      • 4:3
      • Ζουμ υποτίτλων
      • Υπερευρεία
      • Ευρεία οθόνη
      • Ζουμ 14:9
      • Ζουμ 16:9

    • Ήχος

      Ισχύς (RMS)
      2 x 10W
      Σύστημα ήχου
      • μονοφωνικό
      • Στερεοφωνικός

    • Ρεύμα

      Τροφοδοσία ρεύματος
      100-240 VAC, 50/60 Hz
      Κατανάλωση (Λειτουργία ενεργοποίησης)
      320 Watt (τυπική)
      Standby power consumption
      <1W

    • Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

      Computer formats
      • 640 x 480, 60, 72, 75Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      Video formats
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz

    • Διαστάσεις

      Διάρκεια ζωής με 50% φωτεινότητα
      60000  ώρα(ες)
      Βάθος κιβωτίου
      330  μμ
      Ύψος κιβωτίου
      790  μμ
      Πλάτος κιβωτίου
      1260  μμ
      Ύψος συσκευής (με τη βάση)
      716  μμ
      Ύψος συσκευής (με τη βάση) (ίντσες)
      28.19  ίντσες
      Set Width
      1039  μμ
      Product weight
      30,4  κ.
      Βάθος συσκευής (με τη βάση)
      280  μμ
      Set Height
      628  μμ
      Set Depth
      88  μμ
      Βάθος συσκευής (με τη βάση) (ίντσες)
      11.02  ίντσες
      Set Width (inch)
      49,9  ίντσες
      Set Height (inch)
      24.72  ίντσες
      Set Depth (inch)
      3,46  ίντσες
      Βάθος συσκευασίας (ίντσες)
      13.0  ίντσες
      Ύψος συσκευασίας (ίντσες)
      31.1  ίντσες
      Πλάτος συσκευασίας (ίντσες)
      49.6  ίντσες
      Product weight (lb)
      67,02  lb
      Βάρος με την συσκευασία
      37,85  κ.
      Βάρος με τη συσκευασία (lb)
      83,44

    • Τεχνικές προδιαγραφές

      Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
      0-40  ° C
      Εύρος σχετικής υγρασίας
      20% - 80%

    • Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

      Αναπαραγωγή βίντεο
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM

    • Αξεσουάρ

      Included accessories
      • Βάση τραπεζιού
      • Καλώδιο VGA
      • Τηλεχειριστήριο
      • Καλώδιο ρεύματος AC
      • Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
      • Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
      Optional accessories
      • Ηχεία BAH4251S1
      • Στήριγμα για το ταβάνι BM04111&BM01111
      • Σταθερό στήριγμα για τον τοίχο BM02111
      • Εύκαμπτο στήριγμα για τον τοίχο BM04111&BM02212

    • Διάφορα

      Πλαίσιο
      Μεταλλικός ανθρακίτης

    Περιεχόμενα συσκευασίας

    Άλλα μέρη στη συσκευασία

    • Καλώδιο ρεύματος AC
    • Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
    • Τηλεχειριστήριο
    • Βάση τραπεζιού
    • Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
    • Καλώδιο VGA
    Badge-D2C

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