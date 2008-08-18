Άλλα μέρη στη συσκευασία
- Καλώδιο ρεύματος AC
- Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
- Τηλεχειριστήριο
- Βάση τραπεζιού
- Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
- Καλώδιο VGA
BDH4251V/00
Οθόνη δημόσιας προβολής υψηλής ανάλυσης
Οικονομική οθόνη πλάσμα τελευταίας τεχνολογίας σχεδιασμένη για εφαρμογές δημόσιας προβολής εσωτερικών χώρων. Η υψηλής ποιότητας σάρωση απόπλεξης, η προηγμένη επεξεργασία ψηφιακού βίντεο και η τελευταία τεχνολογία plasma εγγυώνται βέλτιστη προβολή του μηνύματός σας.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Δυστυχώς αυτό το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
ο HDMI συνδέει πηγή με οθόνη καθιστώντας δυνατή τη μεταφορά ψηφιακών ασυμπίεστων σημάτων RGB. Ελαχιστοποιώντας τη μετατροπή σε αναλογικά σήματα παρέχει άψογη εικόνα. Επειδή το σήμα δεν μειώνεται η εικόνα είναι πιο καθαρή. Το HDMI είναι πλήρως συμβατό με προηγούμενες εκδόσεις πηγών DVI ωστόσο περιλαμβάνει και ψηφιακό ήχο. Το HDMI χρησιμοποιεί προστασία από αντιγραφή HDCP.
Οι υψηλές τιμές φωτεινότητας και αντίθεσης είναι εξαιρετικά ωφέλιμες σε δημόσιους χώρους όπου οι συνθήκες φωτισμού είναι μεταβλητές και συχνά εκτός ελέγχου.
Αυτός ο έξυπνος αλγόριθμος σάρωσης απόπλεξης έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει τον τύπο της πηγής βίντεο (όπως ακίνητη εικόνα, κινούμενη εικόνα ή φιλμ) και να βελτιστοποιεί αυτόματα τη διαδικασία σάρωσης απόπλεξης με χωρική, τοπική ή κινηματογραφική λειτουργία σάρωσης απόπλεξης. Το αποτέλεσμα είναι ευκρινείς και σταθερές εικόνες κάθε φορά.
Η δυνατότητα δικτυακού ελέγχου επιτρέπει στο χρήστη να ελέγχει και να προσαρμόζει οθόνες από μακριά μέσω του πρωτοκόλλου RS232.
Στην περίπτωση που το ίδιο σήμα εισόδου πρέπει να μοιραστεί σε περισσότερες από μία οθόνες, το VGA loop through προσφέρει μια οικονομική λύση στην οποία το σήμα εισόδου VGA ενισχύεται και διατίθεται σε μια υποδοχή εξόδου VGA, η οποία μπορεί να συνδεθεί στην επόμενη οθόνη.
Τα τοπικά πλήκτρα ελέγχου της οθόνης είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο που είναι λιγότερο ορατά για άμεση πρόσβαση. Επιπλέον, ο αισθητήρας του τηλεχειριστηρίου καθώς και τα τοπικά πλήκτρα ελέγχου μπορούν να απενεργοποιηθούν μέσω του RS232 για αποφυγή μη εξουσιοδοτημένου χειρισμού της συσκευής όταν τοποθετείται σε δημόσιο χώρο.
Έχει εφαρμοστεί μια προστατευτική λειτουργία που ονομάζεται "μετατόπιση pixel". Όταν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός προστασίας, η εικόνα στην οθόνη μετατοπίζει αυτόματα τις θέσεις των pixel για να αποφύγει την "εικόνα διπλού ειδώλου". Ανάλογα με το μοντέλο, οι εικόνες διπλού ειδώλου αφαιρούνται με την εφαρμογή ενός πλήρως λευκού σήματος σε ολόκληρη την οθόνη για ορισμένο χρονικό διάστημα ή με αναστροφή της εικόνας για επίτευξη του ίδιου αποτελέσματος.
Σε εφαρμογές δημόσιας προβολής συχνά απαιτείται εικοσιτετράωρη λειτουργία. Ακόμη και μετά από 60.000 ώρες λειτουργίας, το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης θα βρίσκεται τουλάχιστον στο 50% της αρχικής τιμής.
Η Philips κατασκευάζει προϊόντα απεικόνισης σε συμμόρφωση με τα αυστηρά πρότυπα για τον περιορισμό επικίνδυνων ουσιών όπως ο μόλυβδος και άλλες τοξικές ουσίες σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS).
Εικόνα/Οθόνη
Συνδεσιμότητα
Άνεση
Ήχος
Ρεύμα
Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης
Διαστάσεις
Τεχνικές προδιαγραφές
Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
Αξεσουάρ
Διάφορα
Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.