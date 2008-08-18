Προηγμένες λειτουργίες αποτροπής αποτύπωσης ίχνους για την αποφυγή εικόνων διπλού ειδώλου

Έχει εφαρμοστεί μια προστατευτική λειτουργία που ονομάζεται "μετατόπιση pixel". Όταν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός προστασίας, η εικόνα στην οθόνη μετατοπίζει αυτόματα τις θέσεις των pixel για να αποφύγει την "εικόνα διπλού ειδώλου". Ανάλογα με το μοντέλο, οι εικόνες διπλού ειδώλου αφαιρούνται με την εφαρμογή ενός πλήρως λευκού σήματος σε ολόκληρη την οθόνη για ορισμένο χρονικό διάστημα ή με αναστροφή της εικόνας για επίτευξη του ίδιου αποτελέσματος.