Αναζήτηση όρων

  • Εξαιρετική ορατότητα σε όλες τις συνθήκες φωτισμού Εξαιρετική ορατότητα σε όλες τις συνθήκες φωτισμού Εξαιρετική ορατότητα σε όλες τις συνθήκες φωτισμού

    Signage Solutions Οθόνη H-Line

    75BDL4003H/02

    Εξαιρετική ορατότητα σε όλες τις συνθήκες φωτισμού

    Κάντε το μήνυμά σας ορατό μέρα και νύχτα, με τις εξαιρετικά φωτεινές οθόνες της σειράς H-Line της Philips. Με εκπληκτική ευκρίνεια και αντίθεση, είναι η ιδανική λύση για την παρουσίαση καθηλωτικού περιεχομένου σε βιτρίνες και πιο φωτεινούς χώρους. Από αεροδρόμια μέχρι εμπορικά κέντρα και πολλά άλλα μέρη.

    Δυστυχώς αυτό το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο

    Signage Solutions Οθόνη H-Line

    Παρόμοια προϊόντα

    Εμφάνιση όλων Unmapped

    Εξαιρετική ορατότητα σε όλες τις συνθήκες φωτισμού

    Εξαιρετικά φωτεινή οθόνη συνεχούς λειτουργίας

    • 75"
    • 3000 cd/m²
    • Ultra HD
    CMND & Create. Αναπτύξτε και προωθήστε το δικό σας περιεχόμενο

    CMND & Create. Αναπτύξτε και προωθήστε το δικό σας περιεχόμενο

    Ελέγξτε το περιεχόμενό σας με το CMND & Create. Μια διασύνδεση μεταφοράς και απόθεσης που απλοποιεί τη δημοσίευση του περιεχομένου σας, είτε πρόκειται για καθημερινές αναρτήσεις είτε για τις εταιρικές πληροφορίες μιας επωνυμίας. Χάρη στα προεγκατεστημένα πρότυπα και τα ενσωματωμένα widget, οι φωτογραφίες, τα κείμενα και τα βίντεό σας προβάλλονται σε χρόνο μηδέν.

    Η υποδοχή OPS επιτρέπει την ενσωμάτωση υπολογιστή χωρίς καλωδίωση

    Η υποδοχή OPS επιτρέπει την ενσωμάτωση υπολογιστή χωρίς καλωδίωση

    Ενσωματώστε έναν υπολογιστή με πλήρεις δυνατότητες ή μια μονάδα CRD50 με λειτουργικό σύστημα Android απευθείας στην επαγγελματική σας οθόνη Philips. Η υποδοχή OPS περιέχει όλες τις συνδέσεις που χρειάζεστε για τη λειτουργία της λύσης σας, καθώς και τροφοδοσία ρεύματος.

    FailOver. Διασφαλίστε τη συνεχή λειτουργία της οθόνης σας

    Το FailOver είναι μια επαναστατική τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε απαιτητικές εμπορικές εφαρμογές και αναπαράγει αυτόματα τα αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου σας στην οθόνη στην απίθανη περίπτωση βλάβης του προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων. Απλώς επιλέξτε μια κύρια σύνδεση εισόδου και μια σύνδεση FailOver και είστε έτοιμοι για άμεση προστασία περιεχομένου.

    Προσθήκη της επεξεργαστικής ισχύος Android με μια προαιρετική μονάδα CRD50

    Ενσωματώστε ένα SOC (System-on-Chip) Android στην επαγγελματική σας οθόνη Philips. Η προαιρετική μονάδα CRD50 είναι μια συσκευή OPS που προσφέρει την επεξεργαστική ισχύ Android χωρίς να χρειάζονται καλώδια. Απλά συνδέστε την στην υποδοχή OPS, η οποία περιέχει όλες τις συνδέσεις που χρειάζονται για τη λειτουργία της μονάδα (καθώς και τροφοδοσία ρεύματος).

    Σχεδιασμένο για ακραίες συνθήκες

    Βελτιωμένη θερμική διαχείριση, οθόνες υγρών κρυστάλλων υψηλού Tni και ενσωματωμένοι θερμικοί αισθητήρες για την αντιμετώπιση υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος. Φωτεινότητα οθόνης έως και 2500 cd/m² για συνθήκες υψηλού περιβάλλοντα φωτισμού. Πολωτής οθόνης συμβατός με πολωτικά γυαλιά ηλίου για βελτιωμένη ορατότητα περιεχομένου.

    Οδικές σημάνσεις εξαιρετικά υψηλής φωτεινότητας

    Οι ψηφιακές οθόνες υψηλής φωτεινότητας που είναι στραμμένες προς το δρόμο συγκεντρώνουν την προσοχή σε όλες τις συνθήκες φωτισμού, ενισχύοντας την έκθεση του καταστήματος και προσελκύοντας πελάτες. Η εντυπωσιακή φωτεινότητα έως 3000 cd/m² εξασφαλίζει υψηλή ορατότητα και καθαρή ποιότητα εικόνας, ακόμα και σε ακραίες συνθήκες φωτισμού περιβάλλοντος.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εικόνα/Οθόνη

      Diagonal screen size (metric)
      189.3  εκ.
      Diagonal screen size (inch)
      74.5  ίντσες
      Aspect ratio
      16:9
      Panel resolution
      3840 x 2160
      Pixel pitch
      0,429 x 0,429 χιλ.
      Optimum resolution
      3840 x 2160 στα 60 Hz
      Brightness
      3000  cd/m²
      Display colors
      1,07 δισεκατομμύρια
      Contrast ratio (typical)
      1200:1
      Dynamic contrast ratio
      500,000:1
      Response time (typical)
      8  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  μοίρες
      Viewing angle (vertical)
      178  μοίρες
      Picture enhancement
      • 3/2-2/2 pull down
      • Προοδευτική σάρωση
      • Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης
      Panel technology
      IPS

    • Συνδεσιμότητα

      Audio output
      Βύσμα 3,5 χιλ.
      Video input
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-I (ψηφιακή + αναλογική) 1x
      • HDMI 2,0 (x3)
      Audio input
      Βύσμα 3,5 χιλ.
      Other connections
      • OPS
      • USB 2.0 (x2)
      Video output
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      External control
      • Βύσμα 3,5 χιλ. IR (είσοδος/έξοδος)
      • RJ45
      • Βύσμα 2,5 χιλ. RS232C (είσοδος/έξοδος)

    • Άνεση

      Placement
      • Οριζόντια (24/7)
      • Κατακόρυφα (24/7)
      Screen saving functions
      Μετατόπιση Pixel, Χαμηλή φωτεινότητα
      Keyboard control
      • Κρυφό
      • Με δυνατότητα κλειδώματος
      Remote control signal
      Με δυνατότητα κλειδώματος
      Signal loop through
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • IR Loopthrough
      Ευκολία εγκατάστασης
      • Λαβές μεταφοράς
      • Έξυπνο εξάρτημα
      Energy saving functions
      Smart Power
      Network controllable
      • RS232
      • LAN (RJ45)

    • Ήχος

      Built-in speakers
      2 x 10W RMS

    • Ρεύμα

      Mains power
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Consumption (Typical)
      510  W
      Consumption (Max)
      790
      Standby power consumption
      <0,5W

    • Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

      Computer formats
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1920 x 1200, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      Video formats
      • 480i, 30, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 25, 50Hz
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz

    • Διαστάσεις

      Set Width
      1688,2  μμ
      Product weight
      54,1  κ.
      Set Height
      966,6  μμ
      Set Depth
      111,1  μμ
      Set Width (inch)
      66,46  ίντσες
      Set Height (inch)
      38.06  ίντσες
      Wall Mount
      600 x 400 χιλ., M8
      Set Depth (inch)
      4.37  ίντσες
      Bezel width
      18,8 (επίπεδο πλαίσιο)
      Product weight (lb)
      119,27  lb
      Έξυπνο εξάρτημα (πλάτος)
      180  μμ
      Έξυπνο εξάρτημα (ύψος)
      300  μμ

    • Συνθήκες λειτουργίας

      Altitude
      0 ~ 3000 m
      Temperature range (operation)
      0 ~ 40  ° C
      MTBF
      50,000  ώρα(ες)
      Σχετική υγρασία
      20 ~ 80  %
      Temperature range (storage)
      -20 ~ 60  ° C
      Προειδοποίηση
      Δεν επιτρέπεται η λειτουργία σε άμεσο ηλιακό φως χωρίς επιπρόσθετα μέτρα προστασίας.

    • Εφαρμογές πολυμέσων

      USB Playback Video
      • AVI
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TTS
      • VOB
      USB Playback Picture
      • BMP
      • JPEG
      • PNG

    • Αξεσουάρ

      Included Accessories
      • Κιτ ευθυγράμμισης άκρων
      • Λογότυπο Philips (x1)
      • Καλώδιο αλυσιδωτής σύνδεσης RS232
      • Σφιγκτήρας καλωδίων (x3)
      • Κάλυμμα διακόπτη AC και βίδα x1
      • Κάλυμμα USB και βίδες
      • Καλώδιο ρεύματος AC
      • Καλώδιο HDMI
      • Καλώδιο αισθητήρα IR (1,8 μ.) (x1)
      • Κιτ ανοιχτού πλαισίου
      • Οδηγός γρήγορης έναρξης (x1)
      • Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες AAA
      • Καλώδιο RS232

    • Διάφορα

      On-Screen Display Languages
      • Αραβικά
      • Αγγλικά
      • Γαλλικά
      • Γερμανικά
      • Ιταλικά
      • Ιαπωνικά
      • Πολωνικά
      • Πορτογαλικά
      • Ρωσικά
      • Ισπανικά
      • Απλοποιημένα κινέζικα
      • Τουρκικά
      • Παραδοσιακά Κινεζικά
      Warranty
      Εγγύηση 3 ετών
      Regulatory approvals
      • CE
      • CB
      • EAC
      • UL

    Badge-D2C

    Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

    Βρείτε συμβουλές για τα προϊόντα, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήσης και πληροφορίες για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.

    Προτεινόμενα προϊόντα

    Πρόσφατες προβολές

    Κριτικές

    Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το θέμα

    • Αν οι εγκαταστάσεις μπορεί να εκτεθούν σε άμεσο ηλιακό φως, συνιστάται να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης και το προειδοποιητικό φυλλάδιο.

    Ανακαλύψτε

    το My Philips

    Εγγραφείτε για αποκλειστικά προνόμια

    Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

    Εγγραφείτε για να απολαύσετε:

    Έγκαιρη πρόσβαση σε προσφορές

    Αποκλειστικές ημέρες και προσφορές για μέλη

    Νέα σχετικά με την κυκλοφορία προϊόντων και συμβουλές για υγιεινό τρόπο ζωής.

    *
    Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!
    Τι σημαίνει αυτό;
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.