75BDL4003H/02
Εξαιρετική ορατότητα σε όλες τις συνθήκες φωτισμού
Κάντε το μήνυμά σας ορατό μέρα και νύχτα, με τις εξαιρετικά φωτεινές οθόνες της σειράς H-Line της Philips. Με εκπληκτική ευκρίνεια και αντίθεση, είναι η ιδανική λύση για την παρουσίαση καθηλωτικού περιεχομένου σε βιτρίνες και πιο φωτεινούς χώρους. Από αεροδρόμια μέχρι εμπορικά κέντρα και πολλά άλλα μέρη.
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Ελέγξτε το περιεχόμενό σας με το CMND & Create. Μια διασύνδεση μεταφοράς και απόθεσης που απλοποιεί τη δημοσίευση του περιεχομένου σας, είτε πρόκειται για καθημερινές αναρτήσεις είτε για τις εταιρικές πληροφορίες μιας επωνυμίας. Χάρη στα προεγκατεστημένα πρότυπα και τα ενσωματωμένα widget, οι φωτογραφίες, τα κείμενα και τα βίντεό σας προβάλλονται σε χρόνο μηδέν.
Ενσωματώστε έναν υπολογιστή με πλήρεις δυνατότητες ή μια μονάδα CRD50 με λειτουργικό σύστημα Android απευθείας στην επαγγελματική σας οθόνη Philips. Η υποδοχή OPS περιέχει όλες τις συνδέσεις που χρειάζεστε για τη λειτουργία της λύσης σας, καθώς και τροφοδοσία ρεύματος.
Το FailOver είναι μια επαναστατική τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε απαιτητικές εμπορικές εφαρμογές και αναπαράγει αυτόματα τα αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου σας στην οθόνη στην απίθανη περίπτωση βλάβης του προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων. Απλώς επιλέξτε μια κύρια σύνδεση εισόδου και μια σύνδεση FailOver και είστε έτοιμοι για άμεση προστασία περιεχομένου.
Ενσωματώστε ένα SOC (System-on-Chip) Android στην επαγγελματική σας οθόνη Philips. Η προαιρετική μονάδα CRD50 είναι μια συσκευή OPS που προσφέρει την επεξεργαστική ισχύ Android χωρίς να χρειάζονται καλώδια. Απλά συνδέστε την στην υποδοχή OPS, η οποία περιέχει όλες τις συνδέσεις που χρειάζονται για τη λειτουργία της μονάδα (καθώς και τροφοδοσία ρεύματος).
Βελτιωμένη θερμική διαχείριση, οθόνες υγρών κρυστάλλων υψηλού Tni και ενσωματωμένοι θερμικοί αισθητήρες για την αντιμετώπιση υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος. Φωτεινότητα οθόνης έως και 2500 cd/m² για συνθήκες υψηλού περιβάλλοντα φωτισμού. Πολωτής οθόνης συμβατός με πολωτικά γυαλιά ηλίου για βελτιωμένη ορατότητα περιεχομένου.
Οι ψηφιακές οθόνες υψηλής φωτεινότητας που είναι στραμμένες προς το δρόμο συγκεντρώνουν την προσοχή σε όλες τις συνθήκες φωτισμού, ενισχύοντας την έκθεση του καταστήματος και προσελκύοντας πελάτες. Η εντυπωσιακή φωτεινότητα έως 3000 cd/m² εξασφαλίζει υψηλή ορατότητα και καθαρή ποιότητα εικόνας, ακόμα και σε ακραίες συνθήκες φωτισμού περιβάλλοντος.
Εικόνα/Οθόνη
Συνδεσιμότητα
Άνεση
Ήχος
Ρεύμα
Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης
Διαστάσεις
Συνθήκες λειτουργίας
Εφαρμογές πολυμέσων
Αξεσουάρ
Διάφορα
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