Έλεγχος εφαρμογών για προσθήκη, ταξινόμηση και διαγραφή εφαρμογών με ελάχιστη προσπάθεια

Ο έλεγχος εφαρμογών σας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρετε στους καλεσμένους σας τις εφαρμογές τηλεόρασης που ονειρεύονται. Μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε και να ταξινομήσετε όλες τις εφαρμογές με τον τρόπο που θέλετε. Ακόμη καλύτερα, μπορείτε πλέον να δημιουργήσετε αντίγραφα αυτών των ρυθμίσεων σε οποιαδήποτε άλλη τηλεόραση χωρίς να χρειάζεται να την ρυθμίσετε! Μπορείτε ακόμη να δημιουργήσετε διάφορα προφίλ και να τα αλλάξετε στο λεπτό. Θέλετε να αντιστοιχίσετε στις σουίτες τις εφαρμογές βίντεο που απαιτούν μεγάλο bandwidth και στα υπόλοιπα δωμάτια τις λιγότερο απαιτητικές εφαρμογές; Κανένα πρόβλημα. Με τον έλεγχο εφαρμογών, εσείς και οι καλεσμένοι σας θα έχετε μια απρόσκοπτη εμπειρία.