Αναζήτηση όρων

  • Συνδεθείτε και αποκτήστε τον έλεγχο Συνδεθείτε και αποκτήστε τον έλεγχο Συνδεθείτε και αποκτήστε τον έλεγχο

    Επαγγελματική τηλεόραση LED

    28HFL5010T/12

    Συνδεθείτε και αποκτήστε τον έλεγχο

    Αυτή η ενεργειακά αποδοτική τηλεόραση Hospitality προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της προηγμένης συνδεσιμότητας και των διαδραστικών σελίδων πληροφοριών του ξενοδοχείου, ενώ εξασφαλίζει απομακρυσμένη εγκατάσταση και διαχείριση με ελάχιστο κόστος ιδιοκτησίας.

    Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων

    Δυστυχώς αυτό το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο

    Επαγγελματική τηλεόραση LED

    Παρόμοια προϊόντα

    Εμφάνιση όλων Unmapped

    Συνδεθείτε και αποκτήστε τον έλεγχο

    για μια κορυφαία εμπειρία επισκεπτών

    • MediaSuite 28"
    • LED
    • DVB-T2/T/C και IPTV
    SmartInstall, για εύκολη απομακρυσμένη εγκατάσταση και συντήρηση

    SmartInstall, για εύκολη απομακρυσμένη εγκατάσταση και συντήρηση

    Με το SmartInstall μπορείτε να εγκαταστήσετε και να συντηρήσετε τις τηλεοράσεις σας χωρίς προσπάθεια. Με ένα εύχρηστο διαδικτυακό εργαλείο, τώρα μπορείτε να ρυθμίζετε και να εγκαθιστάτε τις τηλεοράσεις χωρίς καν να πηγαίνετε στα δωμάτια! Έτσι, εξοικονομείτε χρόνο και δεν ενοχλείτε τους επισκέπτες σας. Είτε θέλετε να ενημερώσετε τις σελίδες με τις πληροφορίες του ξενοδοχείου είτε να εγκαταστήσετε νέα κανάλια, με το SmartInstall ο έλεγχος είναι στα χέρια σας.

    SmartInfo, για προσαρμοσμένες, διαδραστικές σελίδες πληροφοριών ξενοδοχείου

    SmartInfo, για προσαρμοσμένες, διαδραστικές σελίδες πληροφοριών ξενοδοχείου

    Με το SmartInfo μπορείτε να παρέχετε στους επισκέπτες σας πληροφορίες σχετικά με τις παροχές σας ή την περιοχή. Οι επισκέπτες σας θα έχουν πρόσβαση σε αυτή τη διαδραστική ιστοσελίδα του ξενοδοχείου, ακόμη κι όταν η τηλεόραση δεν είναι συνδεδεμένη στο Internet ή στο εσωτερικό σας δίκτυο (intranet). Επίσης, θα μπορείτε να ενημερώνετε τις πληροφορίες εύκολα και ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να τους κρατάτε ενημερωμένους σχετικά με κάθε νέα εξέλιξη.

    Miracast και DirectShare για να μοιράζεστε ταινίες και μουσική στην τηλεόρασή σας

    Miracast και DirectShare για να μοιράζεστε ταινίες και μουσική στην τηλεόρασή σας

    Οι τηλεοράσεις μας προσφέρουν στους πελάτες σας την ελευθερία να απολαμβάνουν το επιθυμητό περιεχόμενο στην τεράστια οθόνη της τηλεόρασης, ασύρματα και χωρίς καθόλου κόπο. Στο πλαίσιο της προσέγγισης "ανοιχτού συστήματος" που εφαρμόζουμε, εξυπηρετούμε τόσο τους χρήστες iOS όσο και τους χρήστες Android και διευρύνουμε συνεχώς τη συμβατότητά μας. Εικόνες, ταινίες, μουσική... θα μπορούν να μοιράζονται και να βλέπουν τα πάντα στις τηλεοράσεις μας μέσω Miracast και DirectShare!

    Συμβατότητα με τη λειτουργία MyChoice για ένα σταθερό κύκλο αποκόμισης εσόδων

    Συμβατότητα με τη λειτουργία MyChoice για ένα σταθερό κύκλο αποκόμισης εσόδων

    Η λειτουργία MyChoice προσφέρει έναν απλό και οικονομικό τρόπο για να δίνετε στους πελάτες σας τη δυνατότητα παρακολούθησης συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών. Παράλληλα, παρέχει μια πρόσθετη πηγή εσόδων, η οποία σας επιτρέπει να ανακτήσετε τα χρήματα που επενδύσατε για την τηλεόραση.

    Τηλεόραση LED για εικόνες με απίστευτη αντίθεση

    Ο οπίσθιος φωτισμός LED προσφέρει χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, πανέμορφη εμφάνιση, αλλά και υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ολοζώντανα χρώματα.

    Εφαρμογές Smart TV, με πληθώρα ειδικών υπηρεσιών φιλοξενίας

    Οι εφαρμογές Philips Smart TV αποτελούνται από μια συνεχώς αυξανόμενη ποικιλία εφαρμογών, από το YouTube μέχρι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης και πολλές άλλες. Η ειδική έκδοση είναι προσαρμοσμένη για χρήσεις φιλοξενίας και προσφέρει πολλά επιπλέον πλεονεκτήματα. Έτσι, μεταξύ άλλων, διασφαλίζει ότι αφού χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία των επισκεπτών, θα διαγραφούν με ασφάλεια, και προστατεύει την επιχείρησή σας από τυχόν παράνομο περιεχόμενο.

    Έλεγχος εφαρμογών για προσθήκη, ταξινόμηση και διαγραφή εφαρμογών με ελάχιστη προσπάθεια

    Ο έλεγχος εφαρμογών σας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρετε στους καλεσμένους σας τις εφαρμογές τηλεόρασης που ονειρεύονται. Μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε και να ταξινομήσετε όλες τις εφαρμογές με τον τρόπο που θέλετε. Ακόμη καλύτερα, μπορείτε πλέον να δημιουργήσετε αντίγραφα αυτών των ρυθμίσεων σε οποιαδήποτε άλλη τηλεόραση χωρίς να χρειάζεται να την ρυθμίσετε! Μπορείτε ακόμη να δημιουργήσετε διάφορα προφίλ και να τα αλλάξετε στο λεπτό. Θέλετε να αντιστοιχίσετε στις σουίτες τις εφαρμογές βίντεο που απαιτούν μεγάλο bandwidth και στα υπόλοιπα δωμάτια τις λιγότερο απαιτητικές εφαρμογές; Κανένα πρόβλημα. Με τον έλεγχο εφαρμογών, εσείς και οι καλεσμένοι σας θα έχετε μια απρόσκοπτη εμπειρία.

    Ενσωματωμένο σύστημα IPTV, για βέλτιστη προσαρμοσμένη διαδραστικότητα

    Γλιτώστε χρήματα, κόπο και χρόνο! Με τις νέες μας Smart TV, μπορείτε να δομήσετε το σύστημα του ξενοδοχείου σας απευθείας στην τηλεόραση. Διαδραστικά κανάλια, video-on-demand, διαδραστικά μενού και πληροφορίες ξενοδοχείου, καθώς και συστήματα διαδικτυακής παραγγελίας: τα πάντα είναι εφικτά χωρίς να χρειάζεται εξωτερικός αποκωδικοποιητής. Εκτός από την παροχή περιεχομένου μέσω των ομοαξονικών καλωδίων της τηλεόρασης, πλέον μπορείτε να χρησιμοποιείτε επίσης το δίκτυο σύνδεσης στο Internet για να παρέχετε τηλεοπτικά κανάλια και VOD απευθείας στην τηλεόραση. Χάρη στο δίκτυο των συνεργατών μας, η διαδικτυακή σας πύλη θα προσαρμοστεί στις δικές σας απαιτήσεις.

    Ενσωματωμένο Wi-Fi για ασύρματη Smart TV

    Το ενσωματωμένο Wi-Fi στη Philips Smart TV προσφέρει ασύρματη πρόσβαση σε μια απέραντη ποικιλία περιεχομένου.

    Πρωτόκολλο Serial Xpress, για αμφίδρομα συστήματα

    Η τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί σε εξωτερικούς αποκωδικοποιητές όλων των κύριων παρόχων αμφίδρομων συστημάτων, μέσω του πρωτόκολλου Serial Xpress (SXP).

    Ένδειξη ρολογιού στην οθόνη για βέλτιστη άνεση για τους φιλοξενούμενους

    Με τη νέα ένδειξη ρολογιού στην οθόνη, οι επισκέπτες μπορούν εύκολα να αποκτήσουν πρόσβαση στην τρέχουσα ώρα. Με το πάτημα ενός κουμπιού, το ρολόι εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης, προσφέροντας βελτιωμένη ορατότητα και λιγότερη κατανάλωση ρεύματος.

    Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος

    Οι τηλεοράσεις της Philips έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ισχύος. Έτσι, μειώνουν όχι μόνο τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και το κόστος λειτουργίας.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εικόνα/Οθόνη

      Αναλογία Εικόνας
      16:9
      Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες)
      28  ίντσες
      Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό)
      70  εκ.
      Οθόνη
      Τηλεόραση HD LED
      Φωτεινότητα
      310  cd/m²
      Βελτίωση εικόνας
      • Τεχνολογία Perfect Motion Rate 200 Hz
      • Pixel Plus HD
      Ανάλυση οθόνης
      1366 x 768p
      Γωνία προβολής
      178º (H) / 178º (V)

    • Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

      Ψηφιακή τηλεόραση
      DVB-T/T2/C
      Αναπαραγωγή βίντεο
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      Αναλογική τηλεόραση
      PAL
      Αναπαραγωγή IP
      • Multicast
      • Unicast

    • Λειτουργίες

      Ευκολία στη χρήση
      • Στυλ εικόνας
      • Στυλ ήχου
      Ψηφιακές υπηρεσίες
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teletext
      • HbbTV
      Τοπικός έλεγχος
      Διακόπτης on/off (πλάι)

    • Λειτουργίες Hospitality

      Λειτουργία Ξενοδοχείου
      • Τοπικός έλεγχος κλειδώματος
      • Κλείδωμα μενού
      • Κλείδωμα μενού εγκατάστασης
      • Περιορισμός έντασης ήχου
      Λειτουργία Prison
      • Υψηλή λειτουργία ασφαλείας
      • Κλείδωμα TXT/MHEG/USB/EPG/υποτίτλων
      Χρονομετρητής
      • Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
      • Αφύπνιση
      • Αφύπνιση καναλιού
      • Ήχοι αφύπνισης
      Ενεργοποίηση ελέγχου
      • Κανάλι
      • Χαρακτηριστικό
      • Μορφή εικόνας
      • Ένταση ήχου
      Αντικλεπτικό σύστημα
      • Αντικλεπτική προστασία μπαταρίας
      • Κλειδαριά Kensington
      Έλεγχος ισχύος
      • Αυτόματη ενεργοποίηση
      • Φιλική προς το περιβάλλον/Γρήγορη εκκίνηση
      • WoLAN
      Εφαρμογές
      • Έλεγχος εφαρμογών
      • Εφαρμογές που βασίζονται στο Cloud
      Η επωνυμία σας
      • SmartInfo
      • Μήνυμα καλωσορίσματος
      • Μήνυμα υποδοχής
      • Προσαρμοσμένο φόντο SmartTV
      • Προσαρμόσιμος πίνακας εργαλείων (HTML)
      • Σύστημα IPTV
      Ρολόι
      • Ρολόι σε λειτουργία αναμονής
      • Κουμπί τηλεχειριστηρίου που φωσφορίζει στο σκοτάδι
      • Ρολόι οθόνης
      • Προαιρετικό εξωτερικό ρολόι
      SmartInfo
      • Πρόγραμμα περιήγησης HTML5
      • Πρότυπα αλληλεπίδρασης
      • Παρουσίαση διαφανειών εικόνων
      Cloning και ενημέρωση υλικολογισμικού
      Instant Initial Cloning
      CMND&Control
      • Επεξεργασία καναλιών offline
      • Επεξεργασία ρυθμίσεων offline
      • Κατάσταση τηλεόρασης σε πραγματικό χρόνο (IP)
      • Απομακρυσμένη διαχείριση μέσω IP/RF
      • CMND&Create
      • Διαχείριση ομάδων τηλεόρασης
      Χειριστήριο
      • Αποκλεισμός αυτόματης ενημέρωσης καναλιών
      • Πρωτόκολλο Serial Xpress
      • JSON API για έλεγχο της τηλεόρασης-JAPIT
      Διαδραστική DRM
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      Δημιουργία εσόδων
      • AppRevenue
      • MyChoice
      Τηλεχειριστήριο
      • Συμβατό με λουράκι καλωδίων
      • Ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας
      • Κλείδωμα θήκης μπαταριών τηλεχειριστηρίου
      Κανάλια
      Ενιαία λίστα

    • Λειτουργίες για υπηρεσίες υγείας

      Χειριστήριο
      • Έλεγχος πολλαπλών χειριστηρίων
      • Συμβατότητα με τηλεχειριστήρια για χώρους υγείας
      • Συμβατότητα με σύστημα κλήσης νοσοκόμου
      Άνεση
      • Έξοδος ακουστικών
      • Αυτόνομη σίγαση κύριου ηχείου
      Ασφάλεια
      • Διπλή μόνωση Class II
      • Φλογοεπιβραδυντικό

    • Πολυμέσα

      Υποστηρίζεται αναπαραγωγή βίντεο
      • Μορφές: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Περιέχει: AVI, MKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • QuickTime
      • TS
      • WMV
      Υποστηριζόμενες μορφές μουσικής
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 έως v9.2)
      Υποστηριζόμενες μορφές υποτίτλων
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Ανάλυση εικόνας σε USB
      έως και 1920x1080P@ 60Hz
      Συνδέσεις πολυμέσων
      • USB
      • LAN

    • Ήχος

      Ισχύς εξόδου ήχου
      10 (2x5)  W
      Έξοδος ηχείου μπάνιου
      1,5 W μονοφωνικό 8Ohm
      Ηχεία
      • 2,0
      • Στραμμένα προς τα κάτω
      Χαρακτηριστικά ήχου
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Δυναμική ενίσχυση μπάσων
      • Dolby MS10

    • Ρεύμα

      Τροφοδοσία ρεύματος
      AC 220-240V, 50-60Hz
      Θερμοκρασία περιβάλλοντος
      0 °C έως 40 °C
      Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή
      <0,3W
      Σήμα ενεργειακής κλάσης
      A+
      Ενεργειακό σήμα ΕΕ, ισχύς
      19  W
      Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας
      Λειτουργία Eco
      Ετήσια κατανάλωση ρεύματος
      28  kW·h

    • Αξεσουάρ

      Περιλαμβάνονται στη συσκευασία
      • Τηλεχειριστήριο 22AV1409A/12
      • Επιτραπέζια βάση
      • 2 μπαταρίες AAA
      • Φυλλάδιο εγγύησης
      • Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας
      • Καλώδιο ρεύματος
      Προαιρετικά
      • Εξωτερικό ρολόι 22AV1120C/00
      • Τηλεχειριστήριο για τηλεοράσεις σε χώρους υγείας 22AV1109H/12
      • Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου 22AV9573A

    • Ασύρματη συνδεσιμότητα

      Ασύρματο LAN
      802.11 b/g/n
      Wi-Fi Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • Συνδεσιμότητα πλάι

      Κοινή υποδοχή διασύνδεσης
      CI+ 1.3
      HDMI2
      HDMI 1.4 με
      Έξοδος ακουστικών
      Μίνι βύσμα
      USB1
      USB 2.0

    • Συνδεσιμότητα πίσω

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      • SVHS
      Έξοδος ηχείου μπάνιου
      Μίνι βύσμα
      Συνιστωσών
      YPbPr + L/R cinch
      Είσοδος AV
      CVBS σε κοινή χρήση με YPbPr
      Ψηφιακή είσοδος DVI
      Μίνι βύσμα
      Εξωτερικό τροφοδοτικό
      • 12V/15W
      • Μίνι βύσμα
      Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου
      RJ-48
      LNA - κεραία
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4 με
      Ψηφιακή έξοδος ήχου
      Οπτικό
      Ethernet (LAN)
      RJ-45
      Είσοδος VGA
      D-sub 15 ακίδων

    • Βελτιώσεις συνδεσιμότητας

      RJ48
      • Είσοδος/έξοδος IR
      • Διασύνδεση Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
      • Αναμονή συστήματος
      • Διέλευση τηλεχειριστηρίου
      • στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος
      LAN
      Αφύπνιση από το δίκτυο
      HDMI
      • ARC (όλες οι θύρες)
      • DVI (όλες οι θύρες)
      Scart
      Λειτουργία μέσω scart

    • Σχεδίαση

      Χρώμα
      Μαύρο

    • Διαστάσεις

      Βάρος προϊόντος
      4,5  κ.
      Πλάτος συσκευής
      635  μμ
      Πλάτος συσκευής (με τη βάση)
      635  μμ
      Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο
      • 100 x 100 χιλ.
      • M4
      Ύψος συσκευής
      393  μμ
      Βάθος συσκευής
      62/74  μμ
      Ύψος συσκευής (με τη βάση)
      438  μμ
      Βάθος συσκευής (με τη βάση)
      190  μμ
      Βάρος προϊόντος (+βάση)
      5.1  κ.

    Περιεχόμενα συσκευασίας

    Άλλα μέρη στη συσκευασία

    • Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
    • Τηλεχειριστήριο
    • Φυλλάδιο εγγύησης
    • Καλώδιο ρεύματος
    • Βάση τραπεζιού
    Badge-D2C

    Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

    Βρείτε συμβουλές για τα προϊόντα, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήσης και πληροφορίες για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.

    Προτεινόμενα προϊόντα

    Πρόσφατες προβολές

    Κριτικές

    Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το θέμα

    • Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών εξαρτάται από την εφαρμογή που επιλέγει ο υπεύθυνος ενσωμάτωσης.
    • Τυπική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία με μέτρηση σύμφωνα με το πρότυπο IEC62087 Ed 2. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η τηλεόραση.
    • Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.

    Ανακαλύψτε

    το My Philips

    Εγγραφείτε για αποκλειστικά προνόμια

    Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

    Εγγραφείτε για να απολαύσετε:

    Έγκαιρη πρόσβαση σε προσφορές

    Αποκλειστικές ημέρες και προσφορές για μέλη

    Νέα σχετικά με την κυκλοφορία προϊόντων και συμβουλές για υγιεινό τρόπο ζωής.

    *
    Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!
    Τι σημαίνει αυτό;
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.