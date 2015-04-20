Άλλα μέρη στη συσκευασία
- Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
- Τηλεχειριστήριο
- Φυλλάδιο εγγύησης
- Καλώδιο ρεύματος
- Βάση τραπεζιού
28HFL5010T/12
Συνδεθείτε και αποκτήστε τον έλεγχο
Αυτή η ενεργειακά αποδοτική τηλεόραση Hospitality προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της προηγμένης συνδεσιμότητας και των διαδραστικών σελίδων πληροφοριών του ξενοδοχείου, ενώ εξασφαλίζει απομακρυσμένη εγκατάσταση και διαχείριση με ελάχιστο κόστος ιδιοκτησίας.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
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Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Με το SmartInstall μπορείτε να εγκαταστήσετε και να συντηρήσετε τις τηλεοράσεις σας χωρίς προσπάθεια. Με ένα εύχρηστο διαδικτυακό εργαλείο, τώρα μπορείτε να ρυθμίζετε και να εγκαθιστάτε τις τηλεοράσεις χωρίς καν να πηγαίνετε στα δωμάτια! Έτσι, εξοικονομείτε χρόνο και δεν ενοχλείτε τους επισκέπτες σας. Είτε θέλετε να ενημερώσετε τις σελίδες με τις πληροφορίες του ξενοδοχείου είτε να εγκαταστήσετε νέα κανάλια, με το SmartInstall ο έλεγχος είναι στα χέρια σας.
Με το SmartInfo μπορείτε να παρέχετε στους επισκέπτες σας πληροφορίες σχετικά με τις παροχές σας ή την περιοχή. Οι επισκέπτες σας θα έχουν πρόσβαση σε αυτή τη διαδραστική ιστοσελίδα του ξενοδοχείου, ακόμη κι όταν η τηλεόραση δεν είναι συνδεδεμένη στο Internet ή στο εσωτερικό σας δίκτυο (intranet). Επίσης, θα μπορείτε να ενημερώνετε τις πληροφορίες εύκολα και ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να τους κρατάτε ενημερωμένους σχετικά με κάθε νέα εξέλιξη.
Οι τηλεοράσεις μας προσφέρουν στους πελάτες σας την ελευθερία να απολαμβάνουν το επιθυμητό περιεχόμενο στην τεράστια οθόνη της τηλεόρασης, ασύρματα και χωρίς καθόλου κόπο. Στο πλαίσιο της προσέγγισης "ανοιχτού συστήματος" που εφαρμόζουμε, εξυπηρετούμε τόσο τους χρήστες iOS όσο και τους χρήστες Android και διευρύνουμε συνεχώς τη συμβατότητά μας. Εικόνες, ταινίες, μουσική... θα μπορούν να μοιράζονται και να βλέπουν τα πάντα στις τηλεοράσεις μας μέσω Miracast και DirectShare!
Η λειτουργία MyChoice προσφέρει έναν απλό και οικονομικό τρόπο για να δίνετε στους πελάτες σας τη δυνατότητα παρακολούθησης συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών. Παράλληλα, παρέχει μια πρόσθετη πηγή εσόδων, η οποία σας επιτρέπει να ανακτήσετε τα χρήματα που επενδύσατε για την τηλεόραση.
Ο οπίσθιος φωτισμός LED προσφέρει χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, πανέμορφη εμφάνιση, αλλά και υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ολοζώντανα χρώματα.
Οι εφαρμογές Philips Smart TV αποτελούνται από μια συνεχώς αυξανόμενη ποικιλία εφαρμογών, από το YouTube μέχρι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης και πολλές άλλες. Η ειδική έκδοση είναι προσαρμοσμένη για χρήσεις φιλοξενίας και προσφέρει πολλά επιπλέον πλεονεκτήματα. Έτσι, μεταξύ άλλων, διασφαλίζει ότι αφού χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία των επισκεπτών, θα διαγραφούν με ασφάλεια, και προστατεύει την επιχείρησή σας από τυχόν παράνομο περιεχόμενο.
Ο έλεγχος εφαρμογών σας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρετε στους καλεσμένους σας τις εφαρμογές τηλεόρασης που ονειρεύονται. Μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε και να ταξινομήσετε όλες τις εφαρμογές με τον τρόπο που θέλετε. Ακόμη καλύτερα, μπορείτε πλέον να δημιουργήσετε αντίγραφα αυτών των ρυθμίσεων σε οποιαδήποτε άλλη τηλεόραση χωρίς να χρειάζεται να την ρυθμίσετε! Μπορείτε ακόμη να δημιουργήσετε διάφορα προφίλ και να τα αλλάξετε στο λεπτό. Θέλετε να αντιστοιχίσετε στις σουίτες τις εφαρμογές βίντεο που απαιτούν μεγάλο bandwidth και στα υπόλοιπα δωμάτια τις λιγότερο απαιτητικές εφαρμογές; Κανένα πρόβλημα. Με τον έλεγχο εφαρμογών, εσείς και οι καλεσμένοι σας θα έχετε μια απρόσκοπτη εμπειρία.
Γλιτώστε χρήματα, κόπο και χρόνο! Με τις νέες μας Smart TV, μπορείτε να δομήσετε το σύστημα του ξενοδοχείου σας απευθείας στην τηλεόραση. Διαδραστικά κανάλια, video-on-demand, διαδραστικά μενού και πληροφορίες ξενοδοχείου, καθώς και συστήματα διαδικτυακής παραγγελίας: τα πάντα είναι εφικτά χωρίς να χρειάζεται εξωτερικός αποκωδικοποιητής. Εκτός από την παροχή περιεχομένου μέσω των ομοαξονικών καλωδίων της τηλεόρασης, πλέον μπορείτε να χρησιμοποιείτε επίσης το δίκτυο σύνδεσης στο Internet για να παρέχετε τηλεοπτικά κανάλια και VOD απευθείας στην τηλεόραση. Χάρη στο δίκτυο των συνεργατών μας, η διαδικτυακή σας πύλη θα προσαρμοστεί στις δικές σας απαιτήσεις.
Το ενσωματωμένο Wi-Fi στη Philips Smart TV προσφέρει ασύρματη πρόσβαση σε μια απέραντη ποικιλία περιεχομένου.
Η τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί σε εξωτερικούς αποκωδικοποιητές όλων των κύριων παρόχων αμφίδρομων συστημάτων, μέσω του πρωτόκολλου Serial Xpress (SXP).
Με τη νέα ένδειξη ρολογιού στην οθόνη, οι επισκέπτες μπορούν εύκολα να αποκτήσουν πρόσβαση στην τρέχουσα ώρα. Με το πάτημα ενός κουμπιού, το ρολόι εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης, προσφέροντας βελτιωμένη ορατότητα και λιγότερη κατανάλωση ρεύματος.
Οι τηλεοράσεις της Philips έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ισχύος. Έτσι, μειώνουν όχι μόνο τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και το κόστος λειτουργίας.
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Λειτουργίες
Λειτουργίες Hospitality
Λειτουργίες για υπηρεσίες υγείας
Πολυμέσα
Ήχος
Ρεύμα
Αξεσουάρ
Ασύρματη συνδεσιμότητα
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Βελτιώσεις συνδεσιμότητας
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