Η ασύρματη ηλεκτρική σκούπα Philips PowerPro Duo έχει χαμηλή απορροφητική ισχύ
Αν η ασύρματη ηλεκτρική σκούπα Philips PowerPro Duo ή PowerPro Aqua έχει χαμηλή απορροφητική ισχύ, δείτε τις παρακάτω συμβουλές για να λύσετε μόνοι σας το πρόβλημα.
Κάτω από τη βούρτσα της ασύρματης ηλεκτρικής σκούπας Philips PowerPro Duo και PowerPro Aqua μπορεί να παγιδευτούν τρίχες ή βρωμιά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή της περιστρεφόμενης βούρτσας.
Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καθαρίσετε τη βούρτσα της ασύρματης ηλεκτρικής σκούπας:
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φίλτρο πατώντας το κουμπί του φίλτρου ("κλικ"). 2. Αφαιρέστε το φίλτρο αφρού. 3. Καθαρίστε το φίλτρο αφρού κάτω από νερό βρύσης. 4. Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει για 24 ώρες πριν το τοποθετήσετε πίσω στη συσκευή.
Αν η περιστρεφόμενη βούρτσα της ασύρματης ηλεκτρικής σκούπας έχει κολλήσει, ακολουθήστε τις παρακάτω αναλυτικές οδηγίες για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα:
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. 2. Ανοίξτε το κάλυμμα του πέλματος και αφαιρέστε τη βούρτσα. 3. Χρησιμοποιήστε ένα ψαλίδι για να κόψετε τρίχες, κλωστές και άλλες ακαθαρσίες που έχουν συγκεντρωθεί γύρω από την περιστρεφόμενη βούρτσα. 4. Τοποθετήστε ξανά την περιστρεφόμενη βούρτσα στο πέλμα και κλείστε το κάλυμμα.
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