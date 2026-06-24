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Η ασύρματη ηλεκτρική σκούπα Philips PowerPro Duo έχει χαμηλή απορροφητική ισχύ

Αν η ασύρματη ηλεκτρική σκούπα Philips PowerPro Duo ή PowerPro Aqua έχει χαμηλή απορροφητική ισχύ, δείτε τις παρακάτω συμβουλές για να λύσετε μόνοι σας το πρόβλημα.

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: FC6171/01 .

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