Η ασύρματη ηλεκτρική σκούπα Philips PowerPro Duo έχει χαμηλή απορροφητική ισχύ

Αν η περιστρεφόμενη βούρτσα της ασύρματης ηλεκτρικής σκούπας έχει κολλήσει, ακολουθήστε τις παρακάτω αναλυτικές οδηγίες για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα:



1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

2. Ανοίξτε το κάλυμμα του πέλματος και αφαιρέστε τη βούρτσα.

3. Χρησιμοποιήστε ένα ψαλίδι για να κόψετε τρίχες, κλωστές και άλλες ακαθαρσίες που έχουν συγκεντρωθεί γύρω από την περιστρεφόμενη βούρτσα.

4. Τοποθετήστε ξανά την περιστρεφόμενη βούρτσα στο πέλμα και κλείστε το κάλυμμα.



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