Πώς να αντικαταστήσω την μπαταρία της ηλεκτρικής σκούπας Philips;

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2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
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Αν πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, μπορείτε να στείλετε την ηλεκτρική σκούπα Philips στο κέντρο σέρβις.
Για περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε μαζί μας.
Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: XC5141/01 , XC2011/01 , XC3031/01 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων ›