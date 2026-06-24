Υποστήριξη Philips Πώς να αντικαταστήσω την μπαταρία της ηλεκτρικής σκούπας Philips;

Αν πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, μπορείτε να στείλετε την ηλεκτρική σκούπα Philips στο κέντρο σέρβις.

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