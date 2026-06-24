ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Αρχική σελίδα υποστήριξης

Υποστήριξη Philips

Πώς να αντικαταστήσω την μπαταρία της ηλεκτρικής σκούπας Philips;

Αν πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, μπορείτε να στείλετε την ηλεκτρική σκούπα Philips στο κέντρο σέρβις.

Για περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε μαζί μας.

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: XC5141/01 , XC2011/01 , XC3031/01 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων  ›

Συχνές ερωτήσεις

Επικοινωνία με τη Philips

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε

Ψάχνετε κάτι άλλο;

Ανακαλύψτε όλες τις επιλογές υποστήριξης της Philips

Αρχική σελίδα υποστήριξης