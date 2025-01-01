Υποστήριξη Philips Η οδοντόβουρτσα Sonicare απενεργοποιείται από μόνη της

Αν η οδοντόβουρτσά σας απενεργοποιείται από μόνη της, οι παρακάτω συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων μπορεί να σας βοηθήσουν να βρείτε μια λύση.



Συνιστάται να ακολουθήσετε τα βήματα με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω. Ανάμεσα στα βήματα, ελέγξτε αν το πρόβλημα έχει επιλυθεί προτού προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

1. Αλλάξτε τη λειτουργία βουρτσίσματος. Η επιλεγμένη λειτουργία βουρτσίσματος καθορίζει το χρόνο βουρτσίσματος. Η οδοντόβουρτσα απενεργοποιείται αυτόματα όταν λήξει ο συνιστώμενος χρόνος.

Συνιστούμε να αλλάξετε τη λειτουργία βουρτσίσματος. Οι χρόνοι της λειτουργίας βουρτσίσματος μπορούν να κυμαίνονται από 20 δευτερόλεπτα έως 3,5 λεπτά. 2. Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένο το BrushPacer. Το BrushPacer διαιρεί το χρόνο βουρτσίσματος σε έξι μέρη. Κατά το βούρτσισμα, η δόνηση σταματά για λίγο, υποδεικνύοντας πότε πρέπει να μετακινηθείτε στην επόμενη περιοχή. Η οδοντόβουρτσα σταματά αυτόματα στο τέλος της συνεδρίας βουρτσίσματος. 3. Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένος ο αισθητήρας πίεσης. Η οδοντόβουρτσα μετράει την πίεση που ασκείτε κατά το βούρτσισμα. Αν πιέσετε πολύ δυνατά, σταματά για λίγο, υποδεικνύοντας ότι χρησιμοποιείτε υπερβολική πίεση. Εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την οδοντόβουρτσά σας; Αν καμία από αυτές τις συμβουλές δεν σας βοηθήσει, η οδοντόβουρτσά σας μπορεί να έχει υποστεί εσωτερική βλάβη. Συνιστούμε να ζητήσετε επισκευή ή ανταλλαγή της οδοντόβουρτσάς σας.