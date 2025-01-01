Η οδοντόβουρτσα Sonicare απενεργοποιείται από μόνη της
Αν η οδοντόβουρτσά σας απενεργοποιείται από μόνη της, οι παρακάτω συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων μπορεί να σας βοηθήσουν να βρείτε μια λύση.
Συνιστάται να ακολουθήσετε τα βήματα με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω. Ανάμεσα στα βήματα, ελέγξτε αν το πρόβλημα έχει επιλυθεί προτού προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
Η επιλεγμένη λειτουργία βουρτσίσματος καθορίζει το χρόνο βουρτσίσματος. Η οδοντόβουρτσα απενεργοποιείται αυτόματα όταν λήξει ο συνιστώμενος χρόνος. Συνιστούμε να αλλάξετε τη λειτουργία βουρτσίσματος. Οι χρόνοι της λειτουργίας βουρτσίσματος μπορούν να κυμαίνονται από 20 δευτερόλεπτα έως 3,5 λεπτά.
Το BrushPacer διαιρεί το χρόνο βουρτσίσματος σε έξι μέρη. Κατά το βούρτσισμα, η δόνηση σταματά για λίγο, υποδεικνύοντας πότε πρέπει να μετακινηθείτε στην επόμενη περιοχή. Η οδοντόβουρτσα σταματά αυτόματα στο τέλος της συνεδρίας βουρτσίσματος.
Η οδοντόβουρτσα μετράει την πίεση που ασκείτε κατά το βούρτσισμα. Αν πιέσετε πολύ δυνατά, σταματά για λίγο, υποδεικνύοντας ότι χρησιμοποιείτε υπερβολική πίεση.
Αν καμία από αυτές τις συμβουλές δεν σας βοηθήσει, η οδοντόβουρτσά σας μπορεί να έχει υποστεί εσωτερική βλάβη. Συνιστούμε να ζητήσετε επισκευή ή ανταλλαγή της οδοντόβουρτσάς σας.
Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα:HX3689/43 , HX6806/04 , HX6857/28 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων ›