ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Αρχική σελίδα υποστήριξης

Υποστήριξη Philips

Η βούρτσα του Philips PowerPro Stick δεν περιστρέφεται

Στην περίπτωση που η βούρτσα της ηλεκτρικής σκούπας Philips PowerPro Stick δεν περιστρέφεται, μπορεί ο λόγος να είναι πως είναι βρώμικη. Δείτε πώς μπορείτε να καθαρίσετε μόνοι σας τη βούρτσα.

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: FC6171/01 .

Συχνές ερωτήσεις

Επικοινωνία με τη Philips

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε

Ψάχνετε κάτι άλλο;

Ανακαλύψτε όλες τις επιλογές υποστήριξης της Philips

Αρχική σελίδα υποστήριξης