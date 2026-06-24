Η βούρτσα του Philips PowerPro Stick δεν περιστρέφεται

2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Στην περίπτωση που η βούρτσα της ηλεκτρικής σκούπας Philips PowerPro Stick δεν περιστρέφεται, μπορεί ο λόγος να είναι πως είναι βρώμικη. Δείτε πώς μπορείτε να καθαρίσετε μόνοι σας τη βούρτσα.
Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: FC6171/01 .
Πόση ώρα να φορτίσω το Philips PowerPro Duo;
Πώς να αντικαταστήσω την μπαταρία της ηλεκτρικής σκούπας Philips;
Πού βρίσκω τον αριθμό μοντέλου και σειράς της ηλεκτρικής σκούπας Philips;
Πώς/πότε να καθαρίσω το φίλτρο του Philips PowerPro Duo.
Πώς να καθαρίσω το εξωτερικό του Philips PowerPro Duo
Καθαρισμός δοχείου συλλογής σκόνης της σκούπας Philips χωρίς σακούλα