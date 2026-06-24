Υποστήριξη Philips Η βούρτσα του Philips PowerPro Stick δεν περιστρέφεται

Στην περίπτωση που η βούρτσα της ηλεκτρικής σκούπας Philips PowerPro Stick δεν περιστρέφεται, μπορεί ο λόγος να είναι πως είναι βρώμικη. Δείτε πώς μπορείτε να καθαρίσετε μόνοι σας τη βούρτσα.

Καθαρίστε τη βούρτσα και αφαιρέστε τρίχες και χνούδια Μπορείτε να καθαρίσετε τη βούρτσα της ηλεκτρικής σκούπας Philips PowerPro Stick ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: Ανοίξτε το κάλυμμα του πέλματος και αφαιρέστε τη βούρτσα. Αφαιρέστε τις τρίχες και το χνούδι από το πέλμα. Αν έχουν μπερδευτεί τυχόν τρίχες γύρω από τη βούρτσα, μπορείτε να τις κόψετε με ψαλίδι. Τοποθετήστε ξανά τη βούρτσα μέσα στο πέλμα και κλείστε το κάλυμμα. Αν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημά σας, επικοινωνήστε μαζί μας.