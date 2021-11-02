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  • Ανταλλακτικό πλέγμα για Ξύρισμα και Τριμάρισμα
  • Ανταλλακτικό πλέγμα για Ξύρισμα και Τριμάρισμα
  • Ανταλλακτικό πλέγμα για Ξύρισμα και Τριμάρισμα
  • Ανταλλακτικό πλέγμα για Ξύρισμα και Τριμάρισμα
  • Ανταλλακτικό πλέγμα για Ξύρισμα και Τριμάρισμα
  • Ανταλλακτικό πλέγμα για Ξύρισμα και Τριμάρισμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Bodygroom replacement foilΑνταλλακτικό πλέγμα

TT2000/43

3.5
| (591) Κριτικές
Ανταλλακτικό πλέγμα για Ξύρισμα και Τριμάρισμα
Ανταλλακτική κεφαλή με πλέγμα ξυρίσματος TT2000/51 για τις σειρές ξυριστικών μηχανών Philips Bodygroom 3000, 5000 and 7000
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Για καλύτερα αποτελέσματα, αλλάζετε κεφαλές κάθε 12 μήνες

Ανταλλακτικό πλέγμα για Ξύρισμα και Τριμάρισμα

  • Κατάλληλο για τη σειρά BodyGroom S3000

  • Κατάλληλο για τη σειρά BodyGroom S5000

  • Κατάλληλο για τη σειρά BodyGroom S7000

  • Κατάλληλο για Click&Style (S500/700)

100% αδιάβροχο για χρήση στο ντους και εύκολο καθαρισμό

100% αδιάβροχο για χρήση στο ντους και εύκολο καθαρισμό

100% αδιάβροχο για εύκολη χρήση και καθαρισμό.

Ασφάλεια και λιγότεροι ερεθισμοί για πιο άνετη περιποίηση σώματος

Ασφάλεια και λιγότεροι ερεθισμοί για πιο άνετη περιποίηση σώματος

Η ξυριστική κεφαλή διαθέτει κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στρογγυλεμένες άκρες και ένα υποαλλεργικό πλέγμα για προστασία του δέρματός σας κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος. Τα τρίμερ διπλής κατεύθυνσης κόβουν τις πιο μακριές τρίχες, ενώ το πλέγμα εξασφαλίζει βαθύτερο αποτέλεσμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.5

από 5

591

Κριτικές

02/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Very happy

Very happy with your service and products grate price too always buy my replacement heads from philips

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom replacement foil TT2000/43 Waterproof replacement foil shaver head

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom replacement foil TT2000/43 Waterproof replacement foil shaver head

09/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

I definitely recommend this product

Great and easy to use product the only one side down is the battery. Doesn’t hold long after few month of use. Still I recommend this product to everyone who like to have shaved body.

Πλεονεκτήματα

Easy to use and clean. Both different side for different type of shaving.

Μειονεκτήματα

Battery life

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 7000 TT2039/13 Showerproof body groomer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 7000 TT2039/13 Showerproof body groomer

03/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

The product has grea features!

This product should not be missing from any man's equipment.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 7000 TT2039/13 Showerproof body groomer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 7000 TT2039/13 Showerproof body groomer

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.