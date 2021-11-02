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Μη διαθέσιμο πλέον
TT2000/43
BG3007/01
BG3017/01
BG3027/03
BG3027/05
BG5021/15
BG5021/16
Κατάλληλο για τη σειρά BodyGroom S3000
Κατάλληλο για τη σειρά BodyGroom S5000
Κατάλληλο για τη σειρά BodyGroom S7000
Κατάλληλο για Click&Style (S500/700)
100% αδιάβροχο για εύκολη χρήση και καθαρισμό.
Η ξυριστική κεφαλή διαθέτει κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στρογγυλεμένες άκρες και ένα υποαλλεργικό πλέγμα για προστασία του δέρματός σας κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος. Τα τρίμερ διπλής κατεύθυνσης κόβουν τις πιο μακριές τρίχες, ενώ το πλέγμα εξασφαλίζει βαθύτερο αποτέλεσμα.
3.5
από 5
591
Κριτικές
Redade
02/11/2021
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Very happy
Very happy with your service and products grate price too always buy my replacement heads from philips
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom replacement foil TT2000/43 Waterproof replacement foil shaver head
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom replacement foil TT2000/43 Waterproof replacement foil shaver head
Lucas38
09/05/2020
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
I definitely recommend this product
Great and easy to use product the only one side down is the battery. Doesn’t hold long after few month of use. Still I recommend this product to everyone who like to have shaved body.
Πλεονεκτήματα
Easy to use and clean. Both different side for different type of shaving.
Μειονεκτήματα
Battery life
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 7000 TT2039/13 Showerproof body groomer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 7000 TT2039/13 Showerproof body groomer
isgode
03/05/2020
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
The product has grea features!
This product should not be missing from any man's equipment.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 7000 TT2039/13 Showerproof body groomer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 7000 TT2039/13 Showerproof body groomer