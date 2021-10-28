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  • Απολαύστε ό,τι ακούτε
  • Απολαύστε ό,τι ακούτε
  • Απολαύστε ό,τι ακούτε
  • Απολαύστε ό,τι ακούτε
  • Απολαύστε ό,τι ακούτε
  • Απολαύστε ό,τι ακούτε
  • Απολαύστε ό,τι ακούτε
  • Απολαύστε ό,τι ακούτε
  • Απολαύστε ό,τι ακούτε
  • Απολαύστε ό,τι ακούτε
  • Απολαύστε ό,τι ακούτε
  • Απολαύστε ό,τι ακούτε
  • Απολαύστε ό,τι ακούτε
  • Απολαύστε ό,τι ακούτε
  • Απολαύστε ό,τι ακούτε
  • Απολαύστε ό,τι ακούτε
  • Απολαύστε ό,τι ακούτε
  • Απολαύστε ό,τι ακούτε

Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά

TAUH202BK/00

3.9
| (13) Κριτικές | 89% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Απολαύστε ό,τι ακούτε
Επικές λίστες αναπαραγωγής. Τα πιο πρόσφατα podcast. Αυτά τα ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής προσφέρουν καθαρό ήχο και δυνατά μπάσα. Το στήριγμα κεφαλής είναι τόσο ελαφρύ που σχεδόν δεν θα το αισθάνεστε, ενώ τα καλύμματα αναδιπλώνονται πλήρως. Απολαμβάνετε 15 ώρες αναπαραγωγής. Άφθονες ώρες για τη μέρα... ή τη νύχτα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Απολαύστε ό,τι ακούτε

  • Οδηγοί 32 χιλ και ακουστική μόνωση

  • Αγκαλιάζουν το αυτί

  • Χρόνος αναπαραγωγής έως 15 ώρες

  • Αναδίπλωση για μικρό μέγεθος

Χρόνος αναπαραγωγής 15 ώρες. Άφθονες ώρες για τη μέρα... ή τη νύχτα.

Μπορείτε να απολαμβάνετε 15 ώρες χρόνο αναπαραγωγής, ενώ οι ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου 32 χιλ. προσφέρουν εκπληκτικό ήχο και δυναμικά μπάσα. Μια πλήρης φόρτιση διαρκεί δύο έως τρεις ώρες

Χρόνος φόρτισης: 2-3 ώρες

Μια πλήρης φόρτιση διαρκεί δύο έως τρεις ώρες.

Ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου 32 χιλ. Πεντακάθαρος ήχος. Δυναμικά μπάσα.

Οι ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου 32 χιλ. εξασφαλίζουν πεντακάθαρο ήχο και δυνατά μπάσα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.9

από 5

13

Κριτικές

89%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2

28/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό!!

Το χρησιμοποιώ για την τηλεκπαίδευση Και μουσική απο το κινητό - υπολογιστή

Πλεονεκτήματα

Καλός ήχος, καλή εμβέλεια και κρατάει αρκετά η μπαταρία.

Η αξιολογηση έγινε για TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά

Η αξιολογηση έγινε για TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά

25/11/2021

België

België

Υπάλληλος της Philips

Koptelefoon

[Employee of philipsglobal] Het is zeer goed voor mensen met gevoelige oren en is heel licht heeft ook goeie geluid

Πλεονεκτήματα

Goeie geluid

Μειονεκτήματα

Geen

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone

21/05/2021

Nederland

Nederland

Υπάλληλος της Philips

Prima geluid en goede prijs-kwaliteit verhouding

[Employee of philipsglobal] De koptelefoon zit goed, en geeft een prima geluid. Hij is redelijk eenvoudig in gebruik, al is koppelen van nieuwe Bluetooth devices in Android nu eenmaal lastig. Als hij eenmaal gekoppeld is maakt hij automatisch contact bij aanzetten.

Πλεονεκτήματα

Goede prijs-kwaliteit, makkelijk in gebruik, goed geluid

Η αξιολογηση έγινε για TAUH202WT Draadloze hoofdtelefoon

Η αξιολογηση έγινε για TAUH202WT Draadloze hoofdtelefoon

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.