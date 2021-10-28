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Μη διαθέσιμο πλέον
Οδηγοί 32 χιλ και ακουστική μόνωση
Αγκαλιάζουν το αυτί
Χρόνος αναπαραγωγής έως 15 ώρες
Αναδίπλωση για μικρό μέγεθος
Μπορείτε να απολαμβάνετε 15 ώρες χρόνο αναπαραγωγής, ενώ οι ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου 32 χιλ. προσφέρουν εκπληκτικό ήχο και δυναμικά μπάσα. Μια πλήρης φόρτιση διαρκεί δύο έως τρεις ώρες
Μια πλήρης φόρτιση διαρκεί δύο έως τρεις ώρες.
Οι ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου 32 χιλ. εξασφαλίζουν πεντακάθαρο ήχο και δυνατά μπάσα.
3.9
από 5
13
Κριτικές
89%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
nibakou
28/10/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Εξαιρετικό!!
Το χρησιμοποιώ για την τηλεκπαίδευση Και μουσική απο το κινητό - υπολογιστή
Πλεονεκτήματα
Καλός ήχος, καλή εμβέλεια και κρατάει αρκετά η μπαταρία.
Η αξιολογηση έγινε για TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά
Η αξιολογηση έγινε για TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά
King of rating
25/11/2021
België
Υπάλληλος της Philips
Koptelefoon
[Employee of philipsglobal] Het is zeer goed voor mensen met gevoelige oren en is heel licht heeft ook goeie geluid
Πλεονεκτήματα
Goeie geluid
Μειονεκτήματα
Geen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone
Sjoerd0735
21/05/2021
Nederland
Υπάλληλος της Philips
Prima geluid en goede prijs-kwaliteit verhouding
[Employee of philipsglobal] De koptelefoon zit goed, en geeft een prima geluid. Hij is redelijk eenvoudig in gebruik, al is koppelen van nieuwe Bluetooth devices in Android nu eenmaal lastig. Als hij eenmaal gekoppeld is maakt hij automatisch contact bij aanzetten.
Πλεονεκτήματα
Goede prijs-kwaliteit, makkelijk in gebruik, goed geluid
Η αξιολογηση έγινε για TAUH202WT Draadloze hoofdtelefoon
Η αξιολογηση έγινε για TAUH202WT Draadloze hoofdtelefoon