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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά True

TAT8506WT/00

3.9

| (16) Κριτικές

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο

Βυθιστείτε στη μουσική σας με στυλ

Ακούστε κάθε νότα με τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά που έχουν υπέροχο ήχο και εμφάνιση. Η Ακύρωση θορύβου Pro αποκλείει τον εξωτερικό θόρυβο, ώστε να μπορείτε να βυθίζεστε σε podcast και λίστες αναπαραγωγής. Θέλετε να μιλήσετε στο τηλέφωνο; Θα ακούτε καθαρά ακόμα κι αν έχει αέρα.

Δείτε όλα τα οφέλη

Βυθιστείτε στη μουσική σας με στυλ

  • Ακύρωση θορύβου Pro

  • Μείωση θορύβου ανέμου

  • Εκλεπτυσμένη σχεδίαση

  • Εφαρμογή γενικής χρήσης

Εστιάστε στους ήχους που θέλετε. Ακύρωση θορύβου Pro

Εστιάστε στους ήχους που θέλετε. Ακύρωση θορύβου Pro

Εστιάστε στους ήχους που θέλετε να ακούσετε. Η υβριδική ακύρωση θορύβου χρησιμοποιεί πολλά μικρόφωνα και προηγμένη επεξεργασία ήχου για το φιλτράρισμα εξωτερικών θορύβων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίγνωσης αγγίζοντας ένα ακουστικό, και να ελέγξετε τη μείωση θορύβου ανέμου μέσω της εφαρμογής Philips Headphones.

Λεπτομερής ήχος. Πλούσια μπάσα

Λεπτομερής ήχος. Πλούσια μπάσα

Είτε πρόκειται για ένα τραγούδι είτε podcast, οι εξαιρετικά συντονισμένοι οδηγοί 13 χιλ. προσφέρουν πλούσια μπάσα και συναρπαστική καθαρότητα. Ο ήχος διακόπτεται προσωρινά αν βγάλετε ένα ακουστικό και επιλέγεται αυτόματα ο καλύτερος κωδικοποιητής για τη συσκευή iOS ή Android. Θα απολαμβάνετε εξαιρετικό ήχο, όποια υπηρεσία μετάδοσης ροής κι αν χρησιμοποιείτε.

Κομψή κυκλική σχεδίαση. Απόλυτα άνετη εφαρμογή

Κομψή κυκλική σχεδίαση. Απόλυτα άνετη εφαρμογή

Η κυκλική σχεδίαση αυτών των ακουστικών είναι πραγματικά εντυπωσιακή, ενώ μπορείτε να επιλέξετε μια σκούρα ή φωτεινή χρωματική παλέτα για να ταιριάζει με το στυλ σας. Τα έξι μεγέθη καλυμμάτων ακουστικών από σιλικόνη και το επιπλέον ζευγάρι αφρολέξ Comply εξασφαλίζουν ασφαλή και άνετη εφαρμογή.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.9

από 5

16

Κριτικές

3

11/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Exquisite sound quality - A luxurious treat

These headphones really are a sumptuous treat for the ears. The sound quality is immensely beautiful to behold and well worth the money if you love your music. The battery life is really great. Comfort is superb, I've tried them around the house and at the gym so far. The noise cancelling is amazing at the gym so I no longer have to listen to inane conversation or annoying gym adverts between song on the gym radio. At home it is difficult to hear the rest of the family when I'm lost in the world which the headphones create. I would definitely recommend these to anyone who loves their music and would benefit from the impeccable noise cancelling abilities.

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14/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Great battery life

These ear buds are larger then my old pair and took some get use to. Sound quality is very good Great battery life up to 8 hours or 32 hours with case Charging case is very good quality USB Type-C charger Good noise reduction/cancellation Easy to set up.

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13/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Great quality for a fraction of the price

I got these as I needed new wireless in ear headphones to replace my beats. They are simple in design but the sound quality is that is on par with my old headphones at a fraction of the price. Wish I had got them sooner.

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Η αξιολογηση έγινε για TAT8506BK True Wireless Headphones

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.