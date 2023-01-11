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Μη διαθέσιμο πλέον
TAT8506BK/00
Ακύρωση θορύβου Pro
Μείωση θορύβου ανέμου
Εκλεπτυσμένη σχεδίαση
Εφαρμογή γενικής χρήσης
Εστιάστε στους ήχους που θέλετε να ακούσετε. Η υβριδική ακύρωση θορύβου χρησιμοποιεί πολλά μικρόφωνα και προηγμένη επεξεργασία ήχου για το φιλτράρισμα εξωτερικών θορύβων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίγνωσης αγγίζοντας ένα ακουστικό, και να ελέγξετε τη μείωση θορύβου ανέμου μέσω της εφαρμογής Philips Headphones.
Είτε πρόκειται για ένα τραγούδι είτε podcast, οι εξαιρετικά συντονισμένοι οδηγοί 13 χιλ. προσφέρουν πλούσια μπάσα και συναρπαστική καθαρότητα. Ο ήχος διακόπτεται προσωρινά αν βγάλετε ένα ακουστικό και επιλέγεται αυτόματα ο καλύτερος κωδικοποιητής για τη συσκευή iOS ή Android. Θα απολαμβάνετε εξαιρετικό ήχο, όποια υπηρεσία μετάδοσης ροής κι αν χρησιμοποιείτε.
Η κυκλική σχεδίαση αυτών των ακουστικών είναι πραγματικά εντυπωσιακή, ενώ μπορείτε να επιλέξετε μια σκούρα ή φωτεινή χρωματική παλέτα για να ταιριάζει με το στυλ σας. Τα έξι μεγέθη καλυμμάτων ακουστικών από σιλικόνη και το επιπλέον ζευγάρι αφρολέξ Comply εξασφαλίζουν ασφαλή και άνετη εφαρμογή.
Βραβεία
3.9
από 5
16
Κριτικές
Liam1234
11/01/2023
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Exquisite sound quality - A luxurious treat
These headphones really are a sumptuous treat for the ears. The sound quality is immensely beautiful to behold and well worth the money if you love your music. The battery life is really great. Comfort is superb, I've tried them around the house and at the gym so far. The noise cancelling is amazing at the gym so I no longer have to listen to inane conversation or annoying gym adverts between song on the gym radio. At home it is difficult to hear the rest of the family when I'm lost in the world which the headphones create. I would definitely recommend these to anyone who loves their music and would benefit from the impeccable noise cancelling abilities.
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harry
14/12/2022
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Great battery life
These ear buds are larger then my old pair and took some get use to. Sound quality is very good Great battery life up to 8 hours or 32 hours with case Charging case is very good quality USB Type-C charger Good noise reduction/cancellation Easy to set up.
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Η αξιολογηση έγινε για TAT8506BK True Wireless Headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT8506BK True Wireless Headphones
Alvarajnnf11
13/12/2022
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Great quality for a fraction of the price
I got these as I needed new wireless in ear headphones to replace my beats. They are simple in design but the sound quality is that is on par with my old headphones at a fraction of the price. Wish I had got them sooner.
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Η αξιολογηση έγινε για TAT8506BK True Wireless Headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT8506BK True Wireless Headphones